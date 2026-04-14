SRH vs RR : IPL 2026 च्या पदार्पण सामन्यात साकिबने टेबल टॅापर्सची मोडली कंबर! कोण आहे हा साकिब हुसेन?

Who is Sakib Hussain SRH Bowler : साकिबच्या प्रभावी कामगिरीचा प्रभाव आता बिहारच्या भोजपूर जिल्ह्यात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. येथील तरुण क्रिकेटपटू त्याला आपला आदर्श मानतात आणि त्याच्याप्रमाणेच कठोर परिश्रम करून त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचे स्वप्न पाहतात. मैदानावर सराव करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये साकिब चर्चेचा विषय बनला आहे. तो कोण आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 14, 2026, 02:59 PM IST
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Who is Sakib Hussain : सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये काल सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये सनरायझर्स हैदराबादच्या युवा गोलंदाजांसमोर राजस्थानचे स्टार फलंदाज पूर्णपणे फेल झाले. काल झालेल्या सामन्यामध्ये सनरायझर्स हैदराबादसाठी पदार्पण करणारे साकिब हुसेन आणि प्रफुल्ल हिंगे यांनी कमलीची कामगिरी केली. या सामन्यामध्ये पदार्पण करणाऱ्या साकिब हुसेन आणि प्रफुल्ल हिंगे या दोन्ही गोलंदाजांनी प्रत्येकी 4 विकेट्स घेऊन राजस्थान फलंदाजांना गुडघे टेकवले. दोन्ही गोलंदाजांनी कालच्या सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली. 

कोण आहे शकीब हुसेन? (Who is Sakib Hussain)

बिहारच्या मातीतून उदयास येणारी प्रतिभा आता देशभरात दिसून येत आहे. आयपीएलमधील बिहारी खेळाडूंच्या प्रभावी कामगिरीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, जिद्द असेल तर छोटी शहरेसुद्धा मोठे स्टार घडवू शकतात. अलीकडेच, वैभव सूर्यवंशी आणि विशेषतः साकिब हुसेन यांच्या कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आयपीएलच्या मंचावर साकिब हुसेनच्या प्रभावी वेगवान गोलंदाजीच्या कामगिरीने सर्वांना चकित केले आहे. हैदराबादकडून खेळताना, त्याने मागील सामन्यात चार बळी घेऊन आपल्या संघाला बळ दिले आणि एक उदयोन्मुख तारा म्हणून स्वतःला सिद्ध केले. त्याचा वेग, अचूक टप्पा आणि आत्मविश्वास हे दाखवून देतात की बिहारचे खेळाडू आता कोणापेक्षाही कमी नाहीत हे सिद्ध करून दाखवले. 

सामन्यानंतर काय म्हणाला शाकिब? 

हैदराबादकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण करणाऱ्या बिहारचा रहिवासी असलेल्या साकिबने चार षटकांत २४ धावा देऊन चार बळी घेतले. वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक वरुण ॲरॉनचा उल्लेख करत तो म्हणाला,  प्रत्येक खेळाडू अशा प्रकारे पदार्पण करण्याचे स्वप्न पाहतो. आमचे प्रशिक्षक, वरुण सरांनी, मला एक दिवस आधीच सांगितले होते की मला पदार्पणाची संधी मिळेल, त्यामुळे मी पूर्णपणे तयार होतो. ते गेल्या तीन-चार दिवसांपासून माझ्यासोबत काम करत होते. आम्ही आमच्या उणिवा सुधारण्यावर काम करत होतो. हे सर्व त्यांच्यामुळेच शक्य झाले.

आयपीएल पदार्पणातील सर्वोत्तम गोलंदाजी आकडेवारी

  • 6/12 - अल्झारी जोसेफ (MI) विरुद्ध एसआरएच, हैदराबाद, 2019
  • 5/17 - अँड्र्यू टाय (GL) विरुद्ध आरपीएस, राजकोट, 2017
  • 4/11 - शोएब अख्तर (KKR) विरुद्ध डीसी, कोलकाता, 2008
  • 4/26 - केव्हॉन कूपर (RR) वि पीबीकेएस, जयपूर, 2012
  • 4/24 - अश्वनी कुमार (MI) विरुद्ध KKR, मुंबई WS, 2025
  • 4/24 - साकिब हुसेन (SRH) विरुद्ध आरआर, हैदराबाद, 2026
  • 4/33 - डेव्हिड वीसे (आरसीबी) विरुद्ध एमआय, बंगळूरु, 2015
  • 4/34 - प्रफुल हिंगे (SRH) विरुद्ध RR, हैदराबाद, 2026

सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स सामन्याचा अहवाल

सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, हैदराबादचा कर्णधार इशान किशनने 91 धावांची शानदार खेळी करून आपल्या संघाला 216 धावांचा डोंगर उभा करण्यास मदत केली. प्रत्युत्तरात, शाकिबने चार षटकांत 24 धावा देऊन चार बळी घेतले, तर त्याचा सहकारी पदार्पण करणारा वेगवान गोलंदाज प्रफुल्ल हिंगे यानेही चार षटकांत 34 धावा देऊन चार बळी घेतले. त्याच्या प्रभावी कामगिरीबद्दल प्रफुल्लला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले. या दोघांच्या भेदक गोलंदाजीसमोर राजस्थानचा संघ १९ षटकांत 159 धावांवर सर्वबाद झाला आणि पाचव्या सामन्यातील आपला पहिला पराभव पत्करला. दुसरीकडे, हैदराबादने सलग दोन पराभवांनंतर विजयाची चव चाखली.

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

