MS Dhoni च्या यशामागे कोणाचा हात? पत्नी साक्षी धोनीने फोटो शेअर करत सांगितलं

MS Dhoni : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एमएस धोनी (MS Dhoni) याची पत्नी सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी एक्टीव्ह असते. धोनीची पत्नी साक्षी (Sakshi Dhoni) हिने नुकतीच सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्या पोस्टने फॅन्सचं मन जिंकलं. साक्षी धोनी इंस्टाग्रामवर स्टोरी शेअर करून तिचे सासरे म्हणजेच धोनीच्या वडिलांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. तिने सासरे पानसिंह धोनी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत लिहिले की धोनी आज जो काही आहे तो त्याच्या वडिलांमुळे आहे. तिने धोनीच्या वडिलांना त्यांची ताकद मानलं. धोनीने सुद्धा अनेकदा त्याच्या मुलाखतीमध्ये आपल्या करिअरबाबत बोलताना आपल्या आई वडिलांचं त्यात मोठं योगदान असल्याचं म्हटलं आहे.
साक्षी धोनीने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, 'आपले गाव एकट्याने सोडण्याचे धाडस दाखवणाऱ्या एका लहान मुलापासून ते संपूर्ण राष्ट्राला आदर वाटेल असा वारसा निर्माण करण्यापर्यंत – तुमचा प्रवास खरोखरच प्रेरणादायी आहे. माझ्या पतीच्या यशामागे तुमचीच प्रेरणा आहे आणि तुमच्यामुळेच तो आज या स्थानावर आहे. आमचं तुमच्यावर खूप प्रेम आहे. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा'.
महेंद्र सिंह धोनी सध्या आयपीएल 2026 च्या तयारीला लागला आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सचा संपूर्ण संघ 28 मार्च पासून सुरु होणार आहे. आयपीएलच्या 19 व्या सीजनसाठी धोनी सध्या सीएसके सोबत सराव करतोय. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ आयपीएल 2026 मध्ये मैदानात उतरे सहावी आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार हा एम एस धोनीचा शेवटचा आयपीएल सीजन असू शकतो. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सीईओने सांगितलं आहे की धोनी हा आयपीएल 2026 मधील चेन्नईकडून सर्व सामने खेळेल.
चेन्नई सुपरकिंग्सला आयपीएल 2026 पूर्वीच एक मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा एकमेव डेथ ओव्हर गोलंदाज नाथन एलिस हा दुखापतग्रस्त झालाय. नाथन एलिस हा हॅमस्ट्रिंग इंजरीशी झुंज देत आहे. पत्रकारांशी बोलताना, चेन्नई सुपर किंग्सचे सीईओ के. एस. विश्वनाथन यांनी सांगितले की, एलिस वेळेत बरा होण्याची शक्यता कमी आहे. फ्रँचायझी एलिसच्या जागी कोणाला संधी देईल हे पाहणं बाकी आहे.