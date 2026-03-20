MS Dhoni च्या यशामागे कोणाचा हात? पत्नी साक्षी धोनीने फोटो शेअर करत सांगितलं

MS Dhoni : एम एस धोनी हा टीम इंडियाचा सर्वात यशस्वी कर्णधार असून त्याच्या नेतृत्वात भारताने तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. धोनी आज संपूर्ण देशाचा अभिमान आहे, मात्र धोनीच्या या यशामागे नेमका कोणाचा हात आहे याबाबत त्याची पत्नी साक्षी धोनी हीन एक पोस्ट शेअर केली.  

पूजा पवार | Updated: Mar 20, 2026, 12:59 PM IST
Photo Credit - Social Media

MS Dhoni : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एमएस धोनी (MS Dhoni) याची पत्नी सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी एक्टीव्ह असते. धोनीची पत्नी साक्षी (Sakshi Dhoni) हिने नुकतीच सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्या पोस्टने फॅन्सचं मन जिंकलं. साक्षी धोनी इंस्टाग्रामवर स्टोरी शेअर करून तिचे सासरे म्हणजेच धोनीच्या वडिलांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. तिने सासरे पानसिंह धोनी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत लिहिले की धोनी आज जो काही आहे तो त्याच्या वडिलांमुळे आहे. तिने धोनीच्या वडिलांना त्यांची ताकद मानलं. धोनीने सुद्धा अनेकदा त्याच्या मुलाखतीमध्ये आपल्या करिअरबाबत बोलताना आपल्या आई वडिलांचं त्यात मोठं योगदान असल्याचं म्हटलं आहे. 

धोनीच्या यशामागे वडिलांचा हात : 

साक्षी धोनीने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, 'आपले गाव एकट्याने सोडण्याचे धाडस दाखवणाऱ्या एका लहान मुलापासून ते संपूर्ण राष्ट्राला आदर वाटेल असा वारसा निर्माण करण्यापर्यंत – तुमचा प्रवास खरोखरच प्रेरणादायी आहे. माझ्या पतीच्या यशामागे तुमचीच प्रेरणा आहे आणि तुमच्यामुळेच तो आज या स्थानावर आहे. आमचं तुमच्यावर खूप प्रेम आहे. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा'.

आयपीएलच्या तयारीत एम एस धोनी :

महेंद्र सिंह धोनी सध्या आयपीएल 2026 च्या तयारीला लागला आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सचा संपूर्ण संघ 28 मार्च पासून सुरु होणार आहे. आयपीएलच्या 19 व्या सीजनसाठी धोनी सध्या सीएसके सोबत सराव करतोय. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ आयपीएल 2026 मध्ये मैदानात उतरे सहावी आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार हा एम एस धोनीचा शेवटचा आयपीएल सीजन असू शकतो.  चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सीईओने सांगितलं आहे की धोनी हा आयपीएल 2026 मधील चेन्नईकडून सर्व सामने खेळेल. 

चेन्नई सुपरकिंग्सला मोठा धक्का : 

चेन्नई सुपरकिंग्सला आयपीएल 2026 पूर्वीच एक मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा एकमेव डेथ ओव्हर गोलंदाज नाथन एलिस हा दुखापतग्रस्त झालाय. नाथन एलिस हा हॅमस्ट्रिंग इंजरीशी झुंज देत आहे. पत्रकारांशी बोलताना, चेन्नई सुपर किंग्सचे सीईओ के. एस. विश्वनाथन यांनी सांगितले की, एलिस वेळेत बरा होण्याची शक्यता कमी आहे. फ्रँचायझी एलिसच्या जागी कोणाला संधी देईल हे पाहणं बाकी आहे.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

