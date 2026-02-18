T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानच्या डगआउटमध्ये राडा, कर्णधार सलमान आणि हेड कोचमध्ये जुंपली, बॉटल फेकून.....

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना बुधवारी 18 फेब्रुवारी रोजी खेळवला गेला होता. पाकिस्तानने ग्रुप स्टेजमधील शेवटच्या सामन्यात नामिबियाला तब्बल 102 धावांनी पराभूत करून पाकिस्तानचा संघ सुपर 8 च्या फेरीत पोहोचलाय. पाकिस्तानने नामिबियाला विजयासाठी 200 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात नामिबिया अयशस्वी ठरली आणि ते 17.3 ओव्हरमध्ये ऑलआउट झाले. मात्र या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडीओ समोर येतोय ज्यात डकआउटमध्ये पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा आणि हेड कोच माईक हेसन यांच्यात शाब्दिक जुंपली. यावेळी रागात सलमानने बॉटल सुद्धा फेकली.
नामिबिया विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यादरम्यान पाकिस्तान संघात तणाव असल्याचं समोर आलं. सामना सुरु असताना कर्णधार सलमान अली आगाने २३ बॉलमध्ये 38 धावा केल्या. पण तो बाद झाल्यावर जे घडलं ते पाहून क्रीडा प्रेमी हैराण झाले. कर्णधार सलमान बाद होऊन जसा डगआउटमध्ये परतला तसेच पाकिस्तानचा मुख्य कोच माइक हेसन सोबत कोणत्या तरी कारणाने शाब्दिक चकमक झाली.
What happened there pic.twitter.com/rlvgNgEgPx
Huzaifa khan (HuzaifaKhan021) February 18, 2026
पाकिस्तानच्या डगआउटमधील वादाने तेव्हा मोठं रूप घेतलं जेव्हा रागात कर्णधार सलमान अलीने हातातील पाण्याची बॉटल जमिनीवर फेकली. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून या व्हिडीओवर क्रिकेट फॅन्स विविध प्रतिक्रिया देतायत.
नामिबिया विरुद्ध सामना खेळण्यापूर्वी पाकिस्तानचा टीम इंडियाकडून मोठा पराभव झाला होता. टीम इंडियाकडून 61 धावांनी झालेला लाजिरवाणा पराभव पाकिस्तानच्या जिव्हारी लागला होता. या सामन्यानंतर टीम इंडिया सुपर 8 साठी क्वालिफाय झाली, तर पाकिस्तानला ग्रुप स्टेजमधील अजून एक सामन्यात विजय मिळवून सुपर 8 मध्ये एंट्री मिळवावी लागली.