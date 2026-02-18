English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानच्या डगआउटमध्ये राडा, कर्णधार सलमान आणि हेड कोचमध्ये जुंपली, बॉटल फेकून.....

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानच्या डगआउटमध्ये राडा, कर्णधार सलमान आणि हेड कोचमध्ये जुंपली, बॉटल फेकून.....

T20 World Cup 2026 :पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया सामन्यादरम्यानचा  एक व्हिडीओ समोर येतोय ज्यात डकआउटमध्ये पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा आणि हेड कोच माईक हेसन यांच्यात शाब्दिक जुंपली. यावेळी रागात सलमानने बॉटल सुद्धा फेकली.   

पूजा पवार | Updated: Feb 18, 2026, 08:54 PM IST
T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानच्या डगआउटमध्ये राडा, कर्णधार सलमान आणि हेड कोचमध्ये जुंपली, बॉटल फेकून.....
(Photo Credit - Social Media)

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना बुधवारी 18 फेब्रुवारी रोजी खेळवला गेला होता. पाकिस्तानने ग्रुप स्टेजमधील शेवटच्या सामन्यात नामिबियाला तब्बल 102 धावांनी पराभूत करून पाकिस्तानचा संघ सुपर 8 च्या फेरीत पोहोचलाय. पाकिस्तानने नामिबियाला विजयासाठी 200 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात नामिबिया अयशस्वी ठरली आणि ते 17.3 ओव्हरमध्ये ऑलआउट झाले. मात्र या सामन्यादरम्यानचा  एक व्हिडीओ समोर येतोय ज्यात डकआउटमध्ये पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा आणि हेड कोच माईक हेसन यांच्यात शाब्दिक जुंपली. यावेळी रागात सलमानने बॉटल सुद्धा फेकली. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान संघात तणाव : 

नामिबिया विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यादरम्यान पाकिस्तान संघात तणाव असल्याचं समोर आलं. सामना सुरु असताना कर्णधार सलमान अली आगाने २३ बॉलमध्ये 38 धावा केल्या. पण तो बाद झाल्यावर जे घडलं ते पाहून क्रीडा प्रेमी हैराण झाले. कर्णधार सलमान बाद होऊन जसा डगआउटमध्ये परतला तसेच पाकिस्तानचा मुख्य कोच माइक हेसन सोबत कोणत्या तरी कारणाने शाब्दिक चकमक झाली. 

पाहा व्हिडीओ : 

बॉटल जमिनीवर फेकली : 

पाकिस्तानच्या डगआउटमधील वादाने तेव्हा मोठं रूप घेतलं जेव्हा रागात कर्णधार सलमान अलीने हातातील पाण्याची बॉटल जमिनीवर फेकली. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून या व्हिडीओवर क्रिकेट फॅन्स विविध प्रतिक्रिया देतायत. 

टीम इंडिया विरुद्ध झाला पराभव : 

नामिबिया विरुद्ध सामना खेळण्यापूर्वी पाकिस्तानचा टीम इंडियाकडून मोठा पराभव झाला होता. टीम इंडियाकडून 61 धावांनी झालेला लाजिरवाणा पराभव पाकिस्तानच्या जिव्हारी लागला होता. या सामन्यानंतर टीम इंडिया सुपर 8 साठी क्वालिफाय झाली, तर पाकिस्तानला ग्रुप स्टेजमधील अजून एक सामन्यात विजय मिळवून सुपर 8 मध्ये एंट्री मिळवावी लागली. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026salman ali aghaMike Hessoncricketmarathi news

इतर बातम्या

Shiv Jayanti Bhashan 2026 : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयं...

Lifestyle