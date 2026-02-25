English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
  • स्पोर्ट्स
Salman Ali Agha Wife : पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा कर्णधार सलमान आघा यांच्या पत्नी सबा मंझरने सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. ज्यात पाकिस्तानी चाहत्यांनी केलेल्या लज्जास्पद वर्तनाबद्दल सांगितलं आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 25, 2026, 10:26 PM IST
'तुम्ही विश्वचषक जिंकू...', सलमान आघाच्या पत्नी आणि मुलासोबत लज्जास्पद वर्तन; पाकिस्तानी चाहत्यांनी सर्वच मर्यादा ओलांडल्या

Salman Agha Wife Reaction : 2026 च्या टी-20  विश्वचषक (ICC Men's T20 World Cup 2026) च्या सुपर-8 सामन्यात इंग्लंडकडून झालेल्या पराभवानंतर पाकिस्तान सेमी फायनलमध्ये प्रवेश करणे अत्यंत कठीण मानले जात आहे. मंगळवारी पल्लेकेले इथे झालेल्या सामन्यात सलमान अली आघा यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानला इंग्लंडकडून दोन विकेट्सनी पराभव झाला. 165 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडने 19.1 षटकांत 8 बाद 166 धावा करत सामना जिंकला आहे. 

या विजयाचा नायक इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुक होता ज्याने दबावाने भरलेल्या सामन्यात शानदार शतक झळकावून तिने आपल्या संघाला सेमी फायनलमध्ये पोहोचवलं. या विजयासह इंग्लंड अंतिम चारमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ बनला आहे. पणदुसरीकडे पाकिस्तानचा पराभवाचा सामना कर्णधार सलमान अली आघाचा कुटुंबाला बसला. 

सलमान आघाच्या पत्नी आणि मुलासोबत लज्जास्पद वर्तन

पाकिस्तान पराभवानंतर सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठली. कर्णधार सलमान अली आघा यांच्या कुटुंबालाही लक्ष्य करण्यात आलं. त्यांची पत्नी सबा मांझर यांनी इंस्टाग्रामवर त्याबद्दल सांगितलं आहे. ज्यामध्ये सोशल मीडियावर तिच्या आणि तिच्या मुलाविरोधात शिवीगाळ करणाऱ्या पाकिस्तानी चाहत्यांना तिने फटकारले आहे. 

सबाने इंस्टाग्रामवर लिहिलंय की, "मला किंवा माझ्या निष्पाप मुलाला शिवीगाळ करून तू विश्वचषक जिंकणार नाहीस,". तिच्या पोस्टमुळे ऑनलाइन वर्तनाबद्दल वाद निर्माण झाला आहे. अनेक माजी खेळाडूंनी वैयक्तिक हल्ल्यांवर टीका करण्यात आली आहे. 

 

पाकिस्तानसमोर आता कोणते समीकरण?

पाकिस्तानच्या सेमी फायनलमध्ये आशा आता पूर्णपणे सामन्याचे गणित आणि इतर सामन्यांच्या निकालांवर अवलंबून आहेत. पाकिस्तानला सेमी फायनलमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर श्रीलंकेविरुद्धचा त्यांचा शेवटचा सुपर 8 सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागणार आहे. दुसरीकडे न्यूझीलंड जिंकला तर पाकिस्तानला त्यांचा नेट रन रेट (NRR) लक्षणीयरीत्या सुधारावा लागणार आहे. याचा अर्थ असा की आता पाकिस्तानसमोर फक्त विजय पुरेसे नाहीत, तर मोठा विजयाची गरज असणार आहे.

एकेकाळी पाकिस्तानला उपांत्य फेरीसाठी प्रबळ दावेदार मानले जात होते, पण अजूनही आशा मावळलेली नाही. सुपर 8 मध्ये झालेल्या या पराभवामुळे संघाच्या मोहिमेवर परिणाम होताना नक्कीच दिसून येत आहे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

