समीर रिजवीने एम एस धोनीला नमाज अदा करण्याचा दिला होता सल्ला? म्हणून चेन्नईने बाहेर काढलं? जाणून घ्या दाव्याची सत्यता

Sameer Rizvi Advised MS Dhoni To Pray Namaz : आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून (CSK) पदार्पण करणाऱ्या उत्तर प्रदेशचा युवा फलंदाज समीर रिजवी (Sameer Rizvi) याच्याबाबतचा एक दावा सध्या वेगाने व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावर काही पोस्ट व्हायरल होत असून यात दावा करण्यात आलेला आहे की समीर रिजवीने एम एस धोनीला नमाज अदा करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर पुढच्याच सीजनला चेन्नई सुपरकिंग्समधून समीर रिजवीला याबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. तेव्हा या दाव्यामागची सत्यता काय आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
सध्या एक्सवर अनेक पोस्ट व्हायरल होतायत. ज्यात दावा करण्यात आलाय की, 'समीर रिजवी हा उत्तर प्रदेशचा क्रिकेटर आहे. तो यूपी टी20 लीगमध्ये कानपूर सुपरस्टार्सकडून खेळतो. चेन्नई सुपरस्टार्सने त्याला आयपीएलमध्ये करारबद्ध केले आहे. मागच्या सीजनमध्ये जेव्हा धोनी गुडघ्यांच्या इंजारीमुळे त्रस्त होता तेव्हा समीर रिजवीने त्याला लवकर रिकव्हर होण्यासाठी नमाज अदा करण्यास सांगितली'. पोस्टमध्ये पुढे लिहिण्यात आले की, यानंतर धोनीने त्याला पुढील सामन्यातून आणि मग पूर्ण सीजनमध्ये खेळण्याची संधी दिली नाही आणि मग सीएसकेमधून सुद्धा काढून टाकलं'.
समीरने धोनीला नमाज अदा करण्यास सांगितलं असा दावा सोशल मीडियावर फिरत आहे. मात्र याबाबत कोणतंही अधिकृत उत्तर समोर आलेलं नाही. चेन्नई सुपरकिंग्स, एम एस धोनी किंवा समीर रिजवीने अद्याप याबाबत कोणतंही अधिकृत उत्तर दिलेलं नाही. जो पर्यंत कोणतंही उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत कोणताही दावा हा असत्य आहे असच मानाव लागेल.
Sameer Rizvi told dhoni to read Namaz to heal his knee pain quickly
MS Dhoni benched Rizvi for the rest of the season and Kicked this Jhadi out of the team
Absolute chad behaviour from Thala pic.twitter.com/GJWz91zf4N
Courageous (CourageousRo) May 2, 2026
आयपीएल 2024 साठी झालेल्या या ऑक्शनमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने समीर रिजवीला 8.40 कोटी रुपयांच्या किंमतीला विकत घेतले होते. मात्र यात समीर अपेक्षेनुसार कामगिरी करू शकला नाही. त्यामुळे त्याला एका सीजननंतर रिलीज करण्यात आलं. समीरने चेन्नईसाठी एका सीजनमध्ये 8 सामने खेळून 5 इनिंगमध्ये फक्त 51 धावा केल्या होत्या. आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने समीरला 95 लाख रूपयांना खरेदी केलं. यंदाही तो दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग आहे.