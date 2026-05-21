श्रेयस अय्यरवर 'ही' अभिनेत्री फिदा! डेट करण्याची व्यक्त केली इच्छा, अर्शदीप सिंहच्या गर्लफ्रेंडवर व्यक्त केला संताप

Sana Makbul expresses to date Shreyas Iyer? : अभिनेत्री या क्रिकेटरला डेट करतात आणि त्या सामने सामन्यासाठी देखील येत असतात असे अनेकदा दिसून आले आहे. आता टेलिव्हिजन अभिनेत्री सना मकबुल हिने एक नुकतीच मुलाखत दिली आहे यामध्ये तिने उघडपणे श्रेयस अय्यर हिला डेट करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
आयपीएल 2026 चा हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आहे, मागील काही दिवसांपासून पंजाब किंग्जच्या संघाला सलग सहा सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांना आता एक शेवटची संधी असणार आहे पण त्यासाठी सुद्धा त्यांना नशीबाची देखील गरज आहे. पंजाब किंग्जच्या संघासाठी मागील दोन सिझनमध्ये श्रेयस अय्यरने संघाचे नेतृत्व केले आहे. मागील सिझनमध्ये त्याने संघाला फायनलमध्ये नेले होते, श्रेयस अय्यर हा दिसायला देखील देखणा आहे आणि तो नेहमीच स्टायलिश लुकमध्ये दिसतो. त्याच्या मुलींचा चाहतावर्ग फार जास्त आहे, आता अभिनेत्रीने एका मुलाखतीमध्ये त्याला डेट करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
अनेकदा अभिनेत्री या क्रिकेटरला डेट करतात आणि त्या सामने सामन्यासाठी देखील येत असतात. बॅालिवूड अभिनेत्री आणि क्रिकेट खेळाडू यांची काही जोडप्यांची लग्न देखील झाली आहेत. यामध्ये विराट कोहली अनुष्का शर्मा, युवराज सिंह हेझल किच यासांरखी बरीच जोडप्यांची नावे बॅालिवूड अभिनेत्री आणि क्रिकेट खेळाडू यांच्या यादीत सामील आहेत. आता टेलिव्हिजन अभिनेत्री सना मकबुल हिने एक नुकतीच मुलाखत दिली आहे यामध्ये तिने उघडपणे श्रेयस अय्यर हिला डेट करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
सना मकबुल हिने फिल्मीज्ञानला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिला विचारण्यात आले की तुला कोणता क्रिकेटर आवडतो आणि कोणाला डेट करण्याची इच्छा आहे. यावर तिने सांगितले की श्रेयस अय्यर. पुढे ती म्हणाली की श्रेयस अय्यरला तिला डेट करायला आवडेल, त्याला सर्व पसंत करतात. मी त्याला ओळखते आणि त्याला पसंत देखील करतो. पण असे काही कधी होऊ शकत नाही असे अभिनेत्रीने सांगितले. तिने या मुलाखतीमध्ये असेही सांगितले की जर तिला श्रेयस अय्यरने डेटसाठी विचारले तर ती नक्कीच हो बोलेले.
सना मकबूल हिने अर्शदीप सिंहबद्दल देखील प्रेम व्यक्त केले, तिने त्याच्या खेळाची आणि रूपाची प्रशंसा केली. यावेळी तिने मुलाखतीमध्ये अर्शदीप सिंगबद्दल सांगताना ती म्हणाली की, तो कोणाला तरी डेट करत आहे, त्याचबरोबर तिने अर्शदीप सिंगच्या गर्लफ्रेंडबद्दल बोलण्याबाबत तिने टाळाटाळ देखील केली.