  • स्पोर्ट्स
पाकिस्तान विरुद्ध पराभव लागला जिव्हारी, श्रीलंकेच्या हेड कोचने दिला राजीनामा

PAK VS SL : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत श्रीलंकेच्या निशाजनक कामगिरीनंतर त्यांचे हेड कोच सनथ जयसूर्याने राजीनामा दिला आहे. शनिवारी पाकिस्तान विरुद्धचा सामना गमावून श्रीलंका स्पर्धेबाहेर पडली. 

पूजा पवार | Updated: Mar 1, 2026, 04:49 PM IST
Photo Credit - Social Media

PAK VS SL : श्रीलंकेचा हेड कोच सनथ जयसूर्याने (Sanath Jayasuriya) शनिवारी पाकिस्तान विरुद्ध सुपर 8 सामन्यात श्रीलंकेचा पराभव झाल्यावर एक मोठा निर्णय घेतला आहे. संघाला लागोपाठ तीन पराभव मिळाल्यावर हेड कोच सनथ जयसूर्याने राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आयसीसी स्पर्धेत श्रीलंकेच्या निशाजनक कामगिरीनंतर आला आहे. आता जयसूर्याच्या राजीनाम्यानंतर श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने नवा हेड कोच शोधायला सुरुवात केली आहे, अनेक परदेशी कोचेस सोबत याबाबतची  बोलणी सुरु आहेत.  

कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच राजीनामा : 

श्रीलंकेचा माजी दिग्गज क्रिकेटर सनथ जयसूर्या हा जुलै 2024 मध्ये अंतरिम हेड कोच म्हणून संघाशी जोडले गेले होते. तर ऑक्टोबर पासून त्यांनी फुल टाईम कोच म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. श्रीलंकेच्या पुरुष संघाचे हेड कोच म्हणून त्यांचा कार्यकाळ हा जून 2026 पर्यंत होता, मात्र संघाच्या ताज्या वर्ल्ड कपमधील खराब प्रदर्शनानंतर जयसूर्याने वेळेच्या आधीच हेड कोच पद सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. 

झिम्बाब्वे विरुद्ध धक्कादायक पराभव : 

ग्रुप स्टेजच्या शेवटच्या सामन्यात झिम्बाब्वेकडून श्रीलंकेचा धक्कादायक पराभव झाला होता. पण ऑस्ट्रेलियावर मोठ्या विजयामुळे श्रीलंकेचा संघ सुपर 8 मध्ये पोहोचला. मात्र सुपर 8 मध्ये श्रीलंकेचा परफॉर्मन्स फ्लॉप ठरला. इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तानकडून मिळालेल्या लागोपाठ पराभवानंतर श्रीलंकेचं वर्ल्ड कप 2026 मधील आव्हान संपुष्टात आलं. 2014 नंतर संघ लागोपाठ पाचव्यांदा टी20 वर्ल्ड कपच्या सेमी फायनलमध्ये पोहोचलेला नाही. 

अवघ्या 5 धावांनी सामना गमावला : 

यंदाचा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 याचं यजमानपद संयुक्तपणे भारत आणि श्रीलंका या दोन संघांकडे होतं. श्रीलंका या स्पर्धेत सेमी फायनलपर्यंत मजल मारण्याच्या खूप जवळ होती, मात्र लागोपाठ तीनही सामन्यात मिळालेल्या पराभवानंतर त्यांच्यावर वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडण्याची नामुष्की ओढवली. कर्णधार दासुन शनाकाने पाकिस्तान विरुद्ध पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये 31 बॉलमध्ये 76 धावांची कामगिरी केली. त्यांनी 213 धावांचा पाठलाग केला आणि सामना शेवटच्या ओव्हरमध्ये अत्यंत रोमांचक वळणावर आला होता. मात्र हा सामना अवघ्या 5 धावांनी श्रीलंकेने गमावला. 

