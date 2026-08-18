'षटकार मारलास तर चांगली बायको मिळेल,' विश्वजीत कदमांचं विधान ऐकताच आमदार रोहित पाटलांनी काय केलं पाहा; पाडला धावांचा पाऊस

Rohit RR Patil Sixes Celebrity Cricket League : सांगलीत सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग स्पर्धा मागील काही दिवसांपासून खेळवली जात आहे. या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस सोमवारी होता. शेवटच्या दिवशी सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांचा संघ विरुद्ध सिनेकलाकार संघ यांच्यात क्रिकेटचा सामना रंगला. यात खासदार विशाल पाटील, खा. धैर्यशील माने, आमदार विश्वजीत कदम, राहुल आवाडे, सुहास बाबर, रोहित पाटील, सत्यजित देशमुख इत्यादी सहभागी झाले होते. तर दुसरीकडे सेलिब्रिटी संघात प्रवीण तरडे, सिद्धार्थ जाधव, गौरव मोरे, हार्दिक जोशी यांच्यासह अन्य कलाकारांचा समावेश होता.
राजकीय नेत्यांच्या संघाकडून प्रथम फलंदाजीसाठी आमदार रोहित पाटील आणि उद्योजक संजय घोडावत मैदानात उतरले होते. मात्र राजकारणात व्यस्त असणाऱ्या रोहित पाटील यांना सुरुवातीला खेळता येत नव्हते. तेव्हा मिश्किलपाने आमदार विश्वजीत कदम यांनी रोहित यांना उद्देशून म्हटले की, 'रोहित तुम्ही आता षटकार मारा तुम्हाला चांगली बायको मिळेल'. यानंतर रोहित पाटील यांनी कदमांचे म्हणणे मनावर घेऊन सलग चार षटकार ठोकले. यावेळी मैदानात प्रेक्षकांनी एकच जल्लोष केला. तेव्हा विश्वजित कदम हे मैदानात आले आणि त्यांनी रोहित यांच्या पाठीवर शाब्बासकीची थाप दिली.
सेलिब्रिटी विरुद्ध लोकप्रतिनिधी यांच्या संघात झालेल्या सामन्यात खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवाडे, विशाल पाटील, विश्वजीत कदम यांनीही जोरदार फटकेबाजी केली. यानंतर सिद्धार्थ जाधव, प्रवीण तरडे यांनी फटकेबाजी केली मात्र विश्वजीत कदम, खासदार विशाल पाटील, धैर्यशील माने, राहुल आवाडे यांच्या गोलंदाजी समोर सेलब्रिटींचा संघ अक्षरशः घाईला आला. या अटीतटीच्या सामन्यात लोकप्रतिनिधींच्या संघाने विजय मिळवला. यानंतर आमदार, खासदारांनी डीजेच्या तलवार एकच जल्लोष केला.