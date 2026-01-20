सानिया मिर्झाने भारताचं नागरिकत्व सोडलं? आता तिच्याकडे कोणत्या देशाचा पासपोर्ट?

Sania Mirza : भारताची टेनिसपटू सानिया मिर्झा (Sania Mirza) हिने टेनिसमधून निवृत्ती घेतली असली तरी ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे बऱ्याचदा चर्चेत राहते. सध्या सोशल मीडियावर सानिया मिर्झाच्या नागरिकतेविषयी विविध गोष्टी सोशल मीडियावर बोलल्या जात आहेत. बऱ्याचदा असा प्रश्न विचारला जातो की शोएब मलिकशी लग्न केल्यावर सानिया ही दुबईत वास्तव्यास आहे. मग सानिया मिर्झाने भारताची नागरिकात सोडली आहे का? तिच्याकडे आता कोणत्या देशाचा पासपोर्ट आहे? तेव्हा या सगळ्या विषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊयात.
भारताची टेनिसपटू सानिया मिर्झाने शोएब मलिक सोबत 2010 मध्ये विवाह केला. मात्र 2024 च्या जानेवारी महिन्यात सानियाने पतीपासून विभक्त होत असल्याची घोषणा केली. आता या दोघांच्या घटस्फोटाला सुमारे दोन वर्ष झालीयेत. सानिया तिच्या मुलासोबत दुबईत राहते.
सानिया मिर्झाने भारताचं नागरिकत्व सोडलं का? तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे नाही. सानिया आजही भारताची नागरिक आहे आणि तिच्याकडे भारताचाच पासपोर्ट आहे. तिने अद्याप कोणत्याही दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व मिळावं यासाठी अप्लिकेशन केलेलं नाही. सानियाने यापूर्वीच अनेक मुलाखतीत स्पष्ट केलंय की, 'मी भारतीय आहे आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत भारतीय राहीन'.
सानिया मिर्झा ही मागच्या काही वर्षांपासून दुबईत राहते. तिच्याकडे यूएईचा गोल्डन व्हिजा आहे जो 10 वर्षांची तेथे वास्तव्य करण्याची परवानगी देतो. अनेक लोकं या गोल्डन व्हिजाला नागरिकता समजतात पण ते तसं नाही आणि हा व्हिसा केवळ येथे व्यवसाय आणि राहण्याची परवानगी देतो. सानिया स्वतः दुबईला आपलं दुसरं घर समजते. पण ती म्हणते की तिचं हृदय हे नेहेमीच भारतात आहे. दुबईत सानिया मिर्झा अकॅडमी सुद्धा चालवते आणि दुबई स्पोर्ट्सची अम्बॅसिडर सुद्धा आहे.
2010 मध्ये पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब मलिकशी लग्न केल्यावर सानियाने आपली ओळख बदलली. भारतीय कायदा दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत नाही. जर सानियाने पाकिस्तानी नागरिकत्व घेतले असते तर तिला तिचा भारतीय पासपोर्ट परत करावा लागला असता, जो तिने कधीही केला नाही. तिने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय ध्वजाला सन्मान मिळवून दिला आहे. शोएबशी लग्न झाल्यानंतरही ती भारतासाठी खेळत राहिली.