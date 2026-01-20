English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सानिया मिर्झाने भारताचं नागरिकत्व सोडलं? आता तिच्याकडे कोणत्या देशाचा पासपोर्ट?

Sania Mirza : सानिया मिर्झा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमी चर्चेत येत असते. सानियाच्या नागरिकतेविषयी सोशल मीडियावर चर्चा रंगत असतात. तेव्हा सानिया नेमकी कोणत्या देशाची नागरिक आहे आणि तिच्याकडे कोणत्या देशाचा पासपोर्ट आहे याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Jan 20, 2026, 07:05 PM IST
सानिया मिर्झाने भारताचं नागरिकत्व सोडलं? आता तिच्याकडे कोणत्या देशाचा पासपोर्ट?
Photo Credit - Social Media

Sania Mirza : भारताची टेनिसपटू सानिया मिर्झा (Sania Mirza) हिने टेनिसमधून निवृत्ती घेतली असली तरी ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे बऱ्याचदा चर्चेत राहते. सध्या सोशल मीडियावर सानिया मिर्झाच्या नागरिकतेविषयी विविध गोष्टी सोशल मीडियावर बोलल्या जात आहेत. बऱ्याचदा असा प्रश्न विचारला जातो की शोएब मलिकशी लग्न केल्यावर सानिया ही दुबईत वास्तव्यास आहे. मग सानिया मिर्झाने भारताची नागरिकात सोडली आहे का? तिच्याकडे आता कोणत्या देशाचा पासपोर्ट आहे? तेव्हा या सगळ्या विषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊयात. 

भारताची टेनिसपटू सानिया मिर्झाने शोएब मलिक सोबत 2010 मध्ये विवाह केला. मात्र 2024 च्या जानेवारी महिन्यात सानियाने पतीपासून विभक्त होत असल्याची घोषणा केली. आता या दोघांच्या घटस्फोटाला सुमारे दोन वर्ष झालीयेत. सानिया तिच्या मुलासोबत दुबईत राहते. 

सानिया मिर्झाने भारताचं नागरिकत्व सोडलं?

सानिया मिर्झाने भारताचं नागरिकत्व सोडलं का? तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे नाही. सानिया आजही भारताची नागरिक आहे आणि तिच्याकडे भारताचाच पासपोर्ट आहे. तिने अद्याप कोणत्याही दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व मिळावं यासाठी अप्लिकेशन केलेलं नाही. सानियाने यापूर्वीच अनेक मुलाखतीत स्पष्ट केलंय की, 'मी भारतीय आहे आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत भारतीय राहीन'. 

सानियाकडे गोल्डन व्हिसा : 

सानिया मिर्झा ही मागच्या काही वर्षांपासून दुबईत राहते. तिच्याकडे यूएईचा गोल्डन व्हिजा आहे जो 10 वर्षांची तेथे वास्तव्य करण्याची परवानगी देतो. अनेक लोकं या गोल्डन व्हिजाला नागरिकता समजतात पण ते तसं नाही आणि हा व्हिसा केवळ येथे व्यवसाय आणि राहण्याची परवानगी देतो. सानिया स्वतः दुबईला आपलं दुसरं घर समजते. पण ती म्हणते की तिचं हृदय हे नेहेमीच भारतात आहे. दुबईत सानिया मिर्झा अकॅडमी सुद्धा चालवते आणि दुबई स्पोर्ट्सची अम्बॅसिडर सुद्धा आहे. 

हेही वाचा : बांगलादेश पाठोपाठ पाकिस्तान सुद्धा T20 वर्ल्ड कपवर टाकणार बहिष्कार? ICC घेणार मोठा निर्णय

 

पाकिस्तानचं नागरिकत्व स्वीकारलं नाही : 

2010 मध्ये पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब मलिकशी लग्न केल्यावर सानियाने आपली ओळख बदलली. भारतीय कायदा दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत ​​नाही. जर सानियाने पाकिस्तानी नागरिकत्व घेतले असते तर तिला तिचा भारतीय पासपोर्ट परत करावा लागला असता, जो तिने कधीही केला नाही. तिने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय ध्वजाला सन्मान मिळवून दिला आहे. शोएबशी लग्न झाल्यानंतरही ती भारतासाठी खेळत राहिली.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

