'काय मस्करी करताय...?' संजय मांजरेकर इंग्लंडविरुद्ध सामन्यानंतर संतापले! गौतम गंभीरवर केले प्रश्न उपस्थित

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये काल टी20 मालिकेचा तिसरा सामना खेळवण्यात आला होता. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. टीम इंडियाचा विश्वचषकानंतर सलग तिसरा पराभव आहे, आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या मालिकेनंतर इंग्लंडविरुद्ध मालिकेत आता इग्लिंश संघाने मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे. भारतीय संघाच्या या खराब कामगिरीनंतर आता संघावर आणि कोचवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. कालच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने संजू सॅमसनच्या जागेवर वैभव सूर्यवंशीला खेळण्याची संधी मिळाली पण तो फार काही करु शकला नाही. आता माजी क्रिकेटपटू आणि प्रसिद्ध कॅामेंटेटर संजय मांजरेकर यांनी सोशल मिडियावर संताप व्यक्त केला आहे.
2026 च्या टी20 विश्वचषकात 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' ठरलेल्या स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनला अंतिम संघातून वगळण्यात आले होते. माजी क्रिकेटपटू आणि प्रसिद्ध कॅामेंटेटर संजय मांजरेकर यांनी भारतीय संघाच्या या निर्णयावर सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला असून, या निवडीला 'अत्यंत विचित्र' म्हटले आहे. सोशल मिडियावर संजय मांजरेकर यांनी एक पोस्ट एक्सवर केली आहे यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, वैभवला भारतीय जर्सीमध्ये पाहून आंनद झाला. पण सॅमसनचं काय! त्याला वगळलं? काय मस्करी करत आहात! नाही, मला वाटतं तो जखमी आहे. आशा करूया की ही फक्त दुखापत असेल. नाहीतर, क्रिकेटच्या इतिहासातील ही सर्वात विचित्र निवड आहे."
Great to see Vaibhav in India colours. But what about Samson! Dropped?? Are you kidding me!— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 5, 2026
No, I guess, injured. Let’s hope it’s injury. Or it’s the most bizarre selection.
Could have easily batted at 3 if you wanted to get Vaibhav in.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये संजू सॅमसनला बाहेर केल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला होता. कारण विश्वचषकामध्ये भारताच्या संघाला वर्ल्डकप जिंकवून देण्यात मोलाचे योगदान केले होते. त्याने विश्वचषकामध्ये सलग तीन सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला एकतर्फी विजय मिळवून दिला होता. मांजरेकर इथेच थांबले नाहीत. त्यांनी पुढे संघ संयोजनावर भाष्य केले आणि लिहिले की, जर वैभवला संघात घ्यायचेच होते, तर सॅमसनला वगळण्याची काहीच गरज नव्हती. सॅमसनला सहजपणे तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवता आले असते.
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भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने सामना झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये संजू का वगळले याबद्दल सांगितले आणि याबद्दल सांगताना श्रेयस म्हणाला की, हे दुखापतीचे प्रकरण नव्हते, तर व्यवस्थापनाने घेतलेला एक कठीण धोरणात्मक निर्णय होता. पण प्रश्न असा निर्माण होतो की: हा निर्णय योग्य ठरला का? ओल्ड ट्रॅफर्डच्या उसळत्या खेळपट्टीवर वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण फारसे प्रभावी ठरले नाही. तो इंग्लिश गोलंदाजांसमोर थोडा अस्वस्थ दिसत होता आणि 10 चेंडूंमध्ये केवळ 14 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला.