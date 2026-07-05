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'काय मस्करी करताय...?' संजय मांजरेकर इंग्लंडविरुद्ध सामन्यानंतर संतापले! गौतम गंभीरवर केले प्रश्न उपस्थित

भारतीय संघाच्या खराब कामगिरीनंतर आता संघावर आणि कोचवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. कालच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने संजू सॅमसनच्या जागेवर वैभव सूर्यवंशीला खेळण्याची संधी मिळाली पण तो फार काही करु शकला नाही. आता माजी क्रिकेटपटू आणि प्रसिद्ध कॅामेंटेटर संजय मांजरेकर यांनी सोशल मिडियावर संताप व्यक्त केला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 05, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:11 PM IST
'काय मस्करी करताय...?' संजय मांजरेकर इंग्लंडविरुद्ध सामन्यानंतर संतापले! गौतम गंभीरवर केले प्रश्न उपस्थित
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'काय मस्करी करताय...?' संजय मांजरेकर इंग्लंडविरुद्ध सामन्यानंतर संतापले! गौतम गंभीरवर केले प्रश्न उपस्थित
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