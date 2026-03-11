English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • भारताचा टी-20 वर्ल्डकपमधील विजय 1983, 2011 च्या आसपासही नाही; संजय मांजरेकरांनी स्पष्टच सांगितलं

'भारताचा टी-20 वर्ल्डकपमधील विजय 1983, 2011 च्या आसपासही नाही'; संजय मांजरेकरांनी स्पष्टच सांगितलं

Sanjay Manjrekar on T20 World Cup Win: भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू संजय मांजरेकर यांनी भारताच्या टी-20 वर्ल्डकपमधील विजयाची तुलना 1983 आणि 2011 मधील विजयाशी होऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. त्यांच्या या विधानानंतर क्रिकेट चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 11, 2026, 09:00 AM IST
'भारताचा टी-20 वर्ल्डकपमधील विजय 1983, 2011 च्या आसपासही नाही'; संजय मांजरेकरांनी स्पष्टच सांगितलं

Sanjay Manjrekar on T20 World Cup Win: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकला आहे. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये झालेल्या या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केला आणि टी-20 विश्वचषकावर आपलं नाव कोरलं. यासह सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तीन वेळा टी-20 वर्ल्डकप जिंकणारा भारत पहिलाच संघ ठरला आहे. या विजयासह सूर्यकुमार यादवचं नाव वर्ल्डकप विजेत्या कर्णधारांच्या यादीत सामील झालं आहे. 1983 मध्ये कपिल देव, 2007-2011 मध्ये महेंद्रसिंग धोनी, 2024 मध्ये रोहित शर्मा आणि आता 2026 मध्ये सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारताने वर्ल्डकप जिंकला आहे. मात्र भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू संजय मांजरेकर यांनी टी-20 वर्ल्डकपमधील विजयाची तुलना 50 ओव्हर्सच्या वर्ल्डकपशी केली जाऊ शकत नाही असं स्पष्ट मत मांडलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारताने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी संजय मांजरेकर यांनी पोस्ट शेअऱ केली आहे. टी-20 वर्ल्डकपमधील विजयाच्या तुलनेत 1983 आणि 2011 मधील विजयाचं महत्त्व नेहमीच जास्त असेल असं संजय मांजरेकर म्हणाले आहेत. 

'भारतीय संघाला लाज वाटली पाहिजे', मंदिरात गेल्याने संतापलेल्या किर्ती आझाद यांना हरभजन सिंगने सुनावलं, 'ही त्यांची श्रद्धा'

'विजेतेपदांकडे आपण योग्य दृष्टीकोनातून पाहणं गरजेचं'

"कालांतराने, दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या या जागतिक विजेतेपदांकडे आपण योग्य दृष्टीकोनातून पाहणं गरजेचं आहे. आव्हानाची तीव्रता आणि त्या विजेतेपदांचं पावित्र्य या निकषांवर पाहता, भारताचे T20 विश्वचषक विजय हे कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली 1983 मध्ये आणि धोनीच्या नेतृत्वाखाली 2011 मध्ये भारताने 50 षटकांच्या विश्वचषकात मिळवलेल्या विजयांच्या जवळपासही पोहोचत नाहीत," असं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

 

गौतम गंभीरकडून मोठ्या चुका

सूर्यकुमार यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ व्यवस्थापनाने संजू सॅमसनचा वापर करण्याबाबत गंभीर चुका केल्या आहेत अशी टीकाही संजय मांजरेकरांनी केली आहे. संजू सॅमसनला स्पर्धेतील जबरदस्त खेळीसाठी 'प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट' म्हणून गौरवण्यात आलं. शेवटच्या तीन सामन्यांमध्ये त्याने अनुक्रमे 97*, 89 आणि 89 धावांच्या धडाकेबाज खेळी केल्या होत्या, विशेष म्हणजे त्यापूर्वी त्याला संघाच्या 'प्लेइंग इलेव्हन'मधून वगळण्यात आले होते. 

"संजू सॅमसनच्या बाबतीत, मला वाटतं की काही गंभीर चुका घडल्या आहेत," असं मांजरेकर यांनी इन्स्टाग्राम व्हिडिओमध्ये नमूद केलं. संजू सॅमसनला पहिल्या क्रमांकावरुन हटवत त्याऐवजी शुभमन गिलला संधी देण्याच्या भारतीय संघाच्या व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर मांजरेकर यांनी टीका केली.

सूर्यकुमार यादवला हटवल्यानंतर कोण होणार भारताचा नवा कर्णधार? दिग्गज खेळाडूने सांगितलं नाव

"संजू सॅमसन आता पूर्णपणे परिपक्व झाल्याचे दिसून येत होते. त्याने अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेसारख्या संघाविरुद्धच्या पाच डावांमध्ये तीन टी-20  आंतरराष्ट्रीय शतके झळकावली होती. असे असतानाही, अवघ्या चार-पाच डावांनंतरच त्याला फलंदाजीच्या क्रमात खालच्या क्रमांकावर ढकलण्यात आले. इंग्लंडमध्ये शुभमन गिलने खेळलेली अत्यंत जबरदस्त कसोटी मालिका यामागील कारण होती," असं मांजरेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

"केवळ शुभमन गिलने कसोटी क्रिकेटमध्ये इतकी उत्कृष्ट कामगिरी केली म्हणून त्याला पुन्हा भारतीय T20 संघात स्थान देण्यात आले आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे, शुभमन गिलसाठी जागा निर्माण करण्याकरिता, फलंदाजीच्या क्रमात वरच्या स्थानी असलेल्या संजू सॅमसनला खालच्या क्रमांकावर ढकलण्यात आले हे तर्कात बसत नाही," असं त्यांनी पुढे नमूद केलं.

 

मांजरेकर असेही म्हणाले की, या निर्णयांमुळे सॅमसनची लय बिघडली ज्यामुळे अखेरीस त्याची कामगिरी खालावली आणि टी-20 विश्वचषकाच्या अगदी तोंडावरच त्याला 'प्लेइंग इलेव्हन'मधून वगळले गेले.

"आशिया चषकादरम्यान संजू सॅमसनची लय थोडी बिघडली होती. त्याला फलंदाजीसाठी खालच्या क्रमांकावर पाठवले जात होते, ज्यामुळे त्याचे संघातील महत्त्व कमी झाले आणि परिणामी त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधील आपलं स्थान गमवावं लागलं," असं मांजरेकर म्हणाले.

"आता, इथेच नशिबाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. एका सामन्यात रिंकू सिंग अनुपस्थित असल्यामुळे संजू सॅमसनला पुन्हा संघात स्थान मिळाले. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना संघर्ष करत असलेल्या तिलक वर्माला फलंदाजीच्या क्रमवारीत खाली ढकलण्यात आले; आणि म्हणूनच इशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. इशान तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकत होता, आणि त्यामुळे संजू सॅमसनला फलंदाजीच्या क्रमात वरच्या फळीत स्थान मिळाले जे स्थान खरे तर सुरुवातीपासूनच त्याचे असायला हवे होते," असंही त्यांनी सांगितंल. यानंतर अखेर इतिहास घडला असं सांगत त्यांनी आपलं म्हणणं संपवलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
sanjay manjrekarT20 World Cup 2026Indian cricket team

इतर बातम्या

हे तुमच्यासोबतही घडू शकतं! कॅबमधील एका चुकीमुळं घरावर पडला...

भारत