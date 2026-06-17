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'मी प्रशिक्षक असतो तर त्याला संघातून वगळले असते...', वैभव सूर्यवंशीच्या वादावर माजी खेळाडूंच्या विधानाने खळबळ! पोस्ट व्हायरल

Sanjay Manjrekar Post : वैभव सुर्यवंशीचा श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यात खेळाडूसोबत वाद झाला होता. यावर आता भारताचे माजी खेळाडू संजय मांजरेकर यांनी एक सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्यांनी केलेल्या पोस्टनंतर आता क्रिकेट विश्वात चर्चा पाहायला मिळत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 17, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:51 PM IST
'मी प्रशिक्षक असतो तर त्याला संघातून वगळले असते...', वैभव सूर्यवंशीच्या वादावर माजी खेळाडूंच्या विधानाने खळबळ! पोस्ट व्हायरल

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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