'मी प्रशिक्षक असतो तर त्याला संघातून वगळले असते...', वैभव सूर्यवंशीच्या वादावर माजी खेळाडूंच्या विधानाने खळबळ! पोस्ट व्हायरल

Sanjay Manjrekar on Vaibhav Suryavanshi fight : वैभव सुर्यवंशी सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे, यामध्ये भारताचा संघ आज मालिकेचा शेवटचा सामना खेळत आहे. तिलक वर्मा भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे तर टीम इंडियाने दोन सामने मालिकेचे गमावले आहेत. वैभव सुर्यवंशी देखील या संघाचा भाग आहे त्यानंतर तिलक वर्मा आणि वैभव सुर्यवंशी हे भारतीय वरिष्ठ संघामध्ये सामील होणार आहेत. त्यामुळे आयपीएल 2026 झाल्यानंतर सातत्याने भारतीय संघाचे खेळाडू हे क्रिकेट मालिका खेळण्यात व्यस्त आहेत. आता भारताचे माजी खेळाडू संजय मांजरेकर यांनी एक सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्यांनी केलेल्या पोस्टनंतर आता क्रिकेट विश्वात चर्चा पाहायला मिळत आहे.
संजय मांजरेकर यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे की, वैभव सूर्यवंशीला धडा शिकवण्यासाठी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यातून वगळले असते. सोशल मिडियाच्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, मैदानावर हिंसाचार करणे हे कधीही योग्य नाही आणि काही मर्यादा असतात ज्या तुम्ही कधीही ओलांडू नये असे त्यांनी सांगितले. पुढे त्याने सांगितले की, कोणी कितीही डिवचले तरी, धक्काबुक्की करून प्रत्युत्तर देणे कधीही योग्य नाही. जर मी त्या संघाचा प्रशिक्षक असतो तर मी वैभव सूर्यवंशीला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या या सामन्यातून बाहेर ठेवले असते. फक्त त्याला हे सांगण्यासाठी की, मैदानाबाहेर भांडणे योग्य नाही, मग ते कितीही कोणीही आपल्याला डिवचत असले तरी.
हे ही वाचा
वैभव सूर्यवंशीचा श्रीलंकेविरुद्ध झालेला भारतीय संघाचा सामन्यात धक्काबुक्की पाहायला मिळाली. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघातील वैभव सूर्यवंशी आणि सूर्यांश शेंडगे हे फलंदाजीला आल्यानंतर सुपर ओव्हरमध्ये भारताच्या संघाने खेळ गमावला त्यानंतर टीम इंडियाचे खेळाडू हे ड्रेसिंग रुमकडे जात असताना श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी डिवचायला सुरुवात केली. त्यामध्ये हे भांडण बाचाबाची पर्यत राहिले नाही ते धक्काबुक्की पर्यत पोहोचले. हा वाद सोशल मिडियावर चाहत्यांमध्ये देखील चांगलाच तापला होता.
If I was India A coach or manager I would have left Vaibhav Suryavanshi out for this game v AFG. Only to let him know that’s it’s not OK to get physical on the field. Whatever the provocations.— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 17, 2026
या वैभव सूर्यवंशीच्या वादावर भारताच्या अनेक माजी खेळाडूंनी त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यामध्ये अनेकांनी वैभव सूर्यवंशीचा बचाव केला तर काही खेळाडूंनी ही श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर संताप व्यक्त केला. याव्यतिरिक्त या सामन्याच्या दरम्यान भारतीय अ संघाचा कर्णधार तिलक वर्मा याचा देखील पंचांशी वाद झाला होता. अनेक पंचाचे निर्णय देखील हे वादग्रस्त पाहायला मिळाले होते.