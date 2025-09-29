English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तुमच्या रक्तात इतकी देशभक्ती असती तर..', राऊतांनी सुर्यालाच सुनावलं! 'तो' Video केला शेअर

Sanjay Raut Slams Cpatain Suryakumar Yadav: संजय राऊत यांनी एक व्हिडीओ शेअर करत कठोर शब्दांमध्ये सुर्यकुमार यादववर निशाणा साधला आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत आणि त्या व्हिडीओत काय आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 29, 2025, 11:08 AM IST
'तुमच्या रक्तात इतकी देशभक्ती असती तर..', राऊतांनी सुर्यालाच सुनावलं! 'तो' Video केला शेअर
राऊत सुर्यकुमार यादववर संतापले

Sanjay Raut Slams Cpatain Suryakumar Yadav: आशिया चषक स्पर्धेचा अंतिम सामना भारताने जिंकल्यानंतर दुबईच्या मैदानामध्ये रंगलेल्या नाराजी नाट्यावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भारतीय संघाचा कर्णधार सुर्यकुमार यादववर खोचक शब्दांमध्ये निशाणा साधला आहे. आशिया चषक स्पर्धा जिंकल्यानंतर आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चेअरमन मोहसीन नक्वी यांच्याकडून चषक स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यामुळेच ट्रॉफी घेण्यासाठी कर्णधार सुर्यकुमार यादव स्टेजवर गेलाच नाही. भारतीय खेळाडूही जेतेपदाचं पदक घेण्यासाठी स्टेजवर न गेल्याने नक्वी ट्रॉफी आणि पदकं घेऊन निघून गेले. मात्र याच नाट्यावरुन सुर्यकुमार यादवचं कौतुक होत असतानाच राऊतांनी मात्र सुर्यकुमारवरच निशाणा साधला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय संघाची भूमिका काय?

भारतीय संघाचा कर्णधार सुर्यकुमार यादवने विजयानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सुर्यकुमार यादवने आम्ही ट्रॉफी मिळेल याची वाट पाहत होते. आम्ही फार कष्टाने ही ट्रॉफी जिंकलो आहोत. त्यामुळे आम्ही वाट पाहत होतो. मात्र पहिल्यांदाच मी असं पाहिलं आहे की जिंकणाऱ्या संघाला ट्रॉफी नाकारण्यात आली. आता बीसीसीआयने नक्वी यांना तातडीने भारताने जिंकलेला आशिया चषक आणि भारतीय खेळाडूंची पदकं परत करण्याची मागणी केली आहे.

राऊत सूर्यकुमार यादवरवरच संतापले

या साऱ्या प्रकरणाची चर्चा असतानाच खासदार संजय राऊत सुर्यकुमार यादवरवरच संतापले असून भारतीय जनतेला भारतीय संघाने मूर्खात काढल्याचं म्हटलं आहे. राऊतांनी आशिया चषकाची ट्रॉफी जेव्हा पहिल्यांदा समोर आणण्यात आली त्यावेळी आठ संघांचे कर्णधार एकत्र आलेले तेव्हाचा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्यावेळी आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष असलेल्या नक्वींसोबत सुर्यकुमारने हस्तांदोलन केल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. याच व्हिडीओवरुन राऊतांनी सगळे वरपासून खालीपर्यंत नाटकं करत असल्याचा टोला लगावला आहे.

"मालिकेच्या सुरुवातीला, 15 दिवसांपूर्वी त्याने पाकिस्तानी मंत्री मोहसीन नक्वी यांच्याशी हस्तांदोलन केले आणि फोटो काढला. आता हे लोक देशासाठी एक शो करत आहेत! जर तुमच्या रक्तात इतकी देशभक्ती असती तर तुम्ही पाकिस्तानसोबत सामन्यात सामील झाले नसते. हे वरपासून खालपर्यंत नाटक आहे," असं राऊत यांनी पोस्ट करत म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना राऊत यांनी, "भारताची जनता मूर्ख आहे," असं राऊतांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

दरम्यान, सुर्यकुमारने नक्वींशी त्यावेळी केलेल्या हस्तांदोलनावरुन त्याच्यावर टीकाही करण्यात आली होती. राऊत यांनी आशिया चषकाच्या सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्याच्या भूमिकेला विरोध केला होता. पहलगाम हल्ल्यात मरण पावलेल्या 27 भारतीयांचा हा अपमान असल्याचं राऊतांनी अनेकदा म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
IND vs PAK Asia Cup Final 2025India vs Pakistan Final Asia Cup 2025Asia Cup Final 2025asia cup final newsIndia Vs Pakistan Asia Cup 2025

इतर बातम्या

घरात आग लागली अन्...; टीव्ही अभिनेत्रीच्या दोन्ही मुलांचे न...

मनोरंजन