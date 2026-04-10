अरे बापरे... संजीव गोएंकांचे हे कोणतं नवं रूप? मुकुल चौधरीशी या अंदाजात घेतली भेट, Video Viral

Sanjeev Goenka meets Mukul Chaudhary : विजयानंतर लखनौ संघाचे मालक संजीव गोएंका खूप आनंदित झाले. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून आपल्या संघाचा २१ वर्षीय फलंदाज मुकुल चौधरीचे कौतुक केले. गोएंका यांनी मुकुलला सामन्याचा खरा स्टार म्हटले.

Shubhangi Mere & Updated: Apr 10, 2026, 07:52 PM IST
Photo Credit - Social Media

Video of Sanjeev Goenka and Mukul Chaudhary goes viral : लखनऊ सुपर जायंट्सचे मालक संजीव गोएंका हे त्यांच्या फ्रँचायझीच्या कर्णधारासोबत जाहीरपणे होणाऱ्या जोरदार शाब्दिक चकमकींमुळे अनेकदा चर्चेत असतात. महेंद्रसिंग धोनीपासून सुरू झालेला हा ट्रेंड आता केएल राहुल आणि त्यानंतर ऋषभ पंतपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, गुरुवार रात्रीपासून संजीव गोएंका यांचा एक वेगळाच व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये, ते केकेआरविरुद्धच्या एलएसजीच्या नाट्यमय विजयाचे नायक मुकुल चौधरी यांना अत्यंत भावनिक आणि आपुलकीने मिठी मारताना दिसत आहेत.

संजीव गोएंका यांनी इंस्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये मुकुल चौधरी आणि आयुष बडोनी यांच्या खेळीचे कौतुक केले. त्यांनी लिहिले, "मुकुल आणि आयुष, काय शानदार रात्र होती! ऋषभ पंतचे खंबीर नेतृत्व. असे सामने मोठ्या क्षणी येत नाहीत. ते तेव्हा येतात जेव्हा तुम्ही सहज निसटू शकणाऱ्या छोट्या संधींचे सोने करता. संघाने त्या सर्व संधी चांगल्या प्रकारे हाताळल्या. संपूर्ण हंगामात अशा प्रकारची प्रगती लक्षणीय आहे. या संघाचा अभिमान वाटतो आणि मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल आभारी आहे. आम्ही लखनौ सुपरजायंट्सला घडवत राहू."

संजीव गोएंका आणि मुकुल चौधरी यांच्यातील भेटीचा व्हिडिओ

मुकुल चौधरीची कामगिरी

आयपीएल २०२६ च्या १५ व्या सामन्यात गुरुवारी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर केकेआर आणि लखनौ सुपरजायंट्स आमनेसामने आले. केकेआरने प्रथम फलंदाजी करत १८२ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, लखनौ सुपरजायंट्सचा डाव गडबडला. लखनौचा संघ १६ षटकांत १२८ धावांत ७ गडी गमावून बसला होता. पण केवळ आपला तिसरा आयपीएल सामना खेळणाऱ्या २१ वर्षीय मुकुल चौधरीने एकहाती एलएसजीला ३ गडी राखून एक संस्मरणीय विजय मिळवून दिला. त्याने आवेश खानसोबत आठव्या विकेटसाठी नाबाद ५४ धावांची भागीदारी केली, ज्यात खानचे योगदान केवळ १ धावेचे होते.

मुकुल चौधरीने २७ चेंडूंमध्ये नाबाद ५४ धावा केल्या. पहिल्या ८ चेंडूंमध्ये त्याने केवळ २ धावा केल्या, पण पुढच्या १९ चेंडूंमध्ये चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव करत ५४ धावा पूर्ण केल्या. आपल्या खेळीत मुकुल चौधरीने २ चौकार आणि ७ षटकार मारले. या शानदार खेळीसाठी त्याला सामनावीर म्हणूनही गौरविण्यात आले. सामन्यानंतर खेळाडू मैदानावरून परतत असताना, संजीव गोएंका थेट मैदानावर गेले आणि त्यांनी मुकुल चौधरीला मिठी मारली. त्यांनी त्या तरुण खेळाडूचे कौतुक केले. ते भावूकही दिसत होते. एलएसजीच्या विजयाचा नायक असलेल्या मुकुल चौधरीचे स्वागत करण्यासाठी ते मैदानावर जात असल्याचे व्हिडिओ क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

मुकुल चौधरीचा प्रवास

मुकुल चौधरी राजस्थानमधील झुंझुनूचा रहिवासी आहे. तो राजस्थानकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. गेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये त्याने आपल्या फलंदाजीच्या कौशल्याने सर्वांना प्रभावित केले. त्यानंतर, आयपीएल २०२६ च्या मिनी लिलावात लखनौ सुपरजायंट्सने त्याला २.६ कोटी रुपयांना विकत घेतले. एलएसजी संघात सामील झाल्यानंतर, मुख्य प्रशिक्षक जस्टिन लँगर यांनी एकदा त्याला सांगितले होते की, ते त्याला पुढील तीन ते चार महिन्यांत भारताचा सहाव्या किंवा सातव्या क्रमांकाचा सर्वात धोकादायक फलंदाज बनवतील. त्यांच्या या वक्तव्याचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

