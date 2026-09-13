Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /संजू IN, वैभव OUT... टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये पहिल्या सामन्यात मोठे बदल! वाचा सविस्तर

संजू IN, वैभव OUT... टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये पहिल्या सामन्यात मोठे बदल! वाचा सविस्तर

टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या मालिकेच्या टी20 सामन्यामध्ये टीम इंडियाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल केले आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 13, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:23 PM IST
संजू IN, वैभव OUT... टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये पहिल्या सामन्यात मोठे बदल! वाचा सविस्तर
Image Credit: भारत अफगाणिस्तान पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाने नाणेफेक जिंकले (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
संजू IN, वैभव OUT... टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये पहिल्या सामन्यात मोठे बदल! वाचा सविस्तर
2
3
4
5