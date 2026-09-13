/संजू IN, वैभव OUT... टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये पहिल्या सामन्यात मोठे बदल! वाचा सविस्तर

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये पहिल्या टी20 सामन्याला सुरुवात झाली आहे, या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये भारताचा संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखीलम मैदानात उतरणार आहे. आशियाई गेम्स आधी भारत आणि अफगाणिस्तान दोन्ही संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची असणार आहे. या सामन्याला अरुण जेटली मैदानावर सुरुवात झाली आहे या मालिकेच्या पहिल्या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे. टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या मालिकेच्या टी20 सामन्यामध्ये टीम इंडियाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल केले आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 बद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियामध्ये वैभव सूर्यवंशी पहिला सामना खेळणार नाही त्याच्या जागेवर संजू सॅमसन खेळताना दिसणार आहे. संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची जोडी दुसऱ्या डावामध्ये भारतासाठी ओपनिंग करताना दिसेल. इशान किशनला सरावाच्या दरम्यान दुखापत झाली होती आता तो पुन्हा एकदा खेळताना दिसणार आहे. दुखापतीनंतर नितीश कुमार रेड्डीचे टीम इंडियामध्ये पुनरागमन झाले आहे.
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भारतीय गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर जसप्रीत बुमराह टीम इंडियामध्ये कमबॅक करण्यासाठी सज्ज झाला आहे, वरुण चक्रवर्ती देखील मागील काही काळापासून दुखापतीशी झुंजत होता तो देखील प्लेइंग 11 चा भाग असणार आहे. अक्षर पटेल आणि अर्शदीप देखील प्लेइंग 11 चा भाग आहेत. आता टीम इंडियाच्या कामगिरीवर सर्वांची नजर असणार आहे.
भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर म्हणतो की, त्यांनी येथे बऱ्यापैकी क्रिकेट खेळले आहे आणि खेळपट्टी व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आम्ही प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्णधारपदाचा आतापर्यंतचा प्रवास त्याला एखाद्या 'रोलरकोस्टर राईड'सारखा (उतार-चढावांचा) वाटला असला, तरी झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मागील मालिकेतून अनेक सकारात्मक गोष्टी समोर आल्याचेही त्याने सांगितले.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग.