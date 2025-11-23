English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL 2026 च्या लिलावापूर्वी संजू सॅमसनची कर्णधारपदी निवड! संघाने मोठा निर्णय घेऊन केले आश्चर्यचकित

 Sanju Samson Appointed Captain: संजू सॅमसन हे नाव अनेकदा चर्चेत असतं. आता त्याच्यावर एक मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 23, 2025, 07:24 AM IST
Sanju Samson appointed captain cricket team

Syed Mushtaq Ali Trophy: आयपीएल (IPL 2026) ची नीलामी जवळ येत असताना संजू सॅमसन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. चेन्नई सुपर किंग्समध्ये ट्रेड झाल्यानंतर आता तो घरगुती क्रिकेटमध्येही नेतृत्वाची धुरा सांभाळताना दिसणार आहेत. 26 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये संजू सॅमसन केरळचा कर्णधार म्हणून संघाचे नेतृत्व करेल. 

केरळच्या संघात आहे एक खास गोष्ट 

केरळच्या या स्क्वाडमध्ये यंदा एक खास बाब म्हणजे संजूचा भाऊ सैली सॅमसनदेखील संघाचा भाग आहे. दोन्ही भाऊ यापूर्वी केरळ क्रिकेट लीगमध्ये एकत्र खेळले आहेत. KCL च्या दुसऱ्या सीझनमध्ये सैली सॅमसनने कोची ब्लू टायगर्सचे नेतृत्व केले होते.

कसा आहे संघ?

नव्या हंगामासाठी केरळच्या संघात काही अनुभवसंपन्न आणि काही नव्या चेहऱ्यांवर विश्वास दाखवण्यात आला आहे. अहमद इमरान यांची उपकर्णधार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. IPL मध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी खेळलेले विग्नेश पुथुर आणि विकेटकीपर विष्णु विनोद यांचाचाही संघात समावेश आहे. KCL मध्ये सलग दोन सीझन सर्वाधिक विकेट घेणारा अखिल स्करियाही यंदा स्क्वाडचा महत्त्वाचा भाग असेल. मात्र अनुभवी सचिन बेबीला यंदा स्थान मिळू शकलेले नाही.

ग्रुप A मध्ये कोणता संघ?

या स्पर्धेत केरळला ग्रुप A मध्ये ठेवण्यात आले आहे. या गटात चंदीगड, ओडिशा, विदर्भ, रेल्वे, आंध्र प्रदेश आणि मुंबई अशा बलाढ्य संघांचा समावेश आहे. केरळचा पहिला सामना 26 नोव्हेंबरला ओडिशाविरुद्ध होणार असून सर्व सामने लखनऊ येथे खेळले जातील. गेल्या हंगामात केरळला ग्रुप स्टेजमधूनही पुढे जाता आले नव्हते. त्यामुळे यंदाच्या मोसमात संजू सॅमसन आपल्या नेतृत्वातून संघाची कामगिरी सुधारण्यास कटिबद्ध आहेत.

केरळचा संपूर्ण स्क्वाड 

संजू सॅमसन (कर्णधार/विकेटकीपर), रोहन कुन्नुम्मल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अहमद इमरान (उपकर्णधार), विष्णु विनोद (विकेटकीपर), कृष्णा दीवान, अब्दुल बाजिथ, सैली सॅमसन, सलमान निजार, कृष्णा प्रसाद, सिबिन पी गिरीश, अंकित शर्मा, अखिल स्कारिया, बीजू नारायणन, आसिफ केएम, एमडी निधिश, विग्नेश पुथुर, शराफुद्दीन एनएम

1. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीत केरळचा कर्णधार कोण आहे?

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024–25 साठी केरळ संघाचे नेतृत्व संजू सॅमसन करत आहेत.

2. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कधी सुरू होते?

हा T20 टूर्नामेंट 26 नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे.

3. संजू सॅमसन IPL 2026 मध्ये कोणत्या टीमसाठी खेळणार आहेत?

IPL ट्रेडनंतर संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) संघात गेले आहेत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

