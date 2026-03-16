टी20 वर्ल्ड कपमध्ये अचानक संजू सॅमसनच्या बॅटमधून कशा निघाल्या धावा? फलंदाजाने स्वतः सांगितलं सिक्रेट

Sanju Samson : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या आणि स्पर्धेत प्लेअर ऑफ द मॅच ठरलेल्या संजू सॅमसनने (Sanju Samson) आधी न्यूझीलंड विरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या 5 सामन्यांच्या टी 20 सीरिजमध्ये तर नंतर वर्ल्ड कपमध्ये आपल्या बॅटमधून धावांचा वर्षाव करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. मात्र मागील काही महिन्यात संघात येण्यासाठी तसेच धावा करण्यासाठी स्ट्रगल करणारा संजूच्या बॅटमधून एवढा चांगला परफॉर्मन्स कसा निघाला याचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं. मात्र संजूने बीसीसीआयतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या अवॉर्ड सेरेमनी दरम्यान एका मुलाखतीत याविषयीचं सिक्रेट सांगितलं आहे.
संजू सॅमसनने टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 5 सामने खेळले ज्यात 321 धावा केल्या. टी20 वर्ल्ड कपच्या कोणत्याही एडिशनमध्ये भारताकडून कोणत्याही फलंदाजाने यापूर्वी एवढी जबरदस्त कामगिरी केली नव्हती. संजू सॅमसनने लागोपाठ तीन सामन्यात अर्धशतक झळकावलं. यात वेस्ट इंडिज विरुद्ध केलेल्या 97, इंग्लंड विरुद्ध सेमी फायनलमध्ये केलेल्या 89 आणि फायनलमध्ये न्यूझीलंड विरुद्ध केलेल्या 89 धावांचा समावेश होता.
दिल्लीत बीसीसीआयच्या नमन अवॉर्ड सेरेमनीमध्ये संजू सॅमसनने म्हटले की, ',मला काहीतरी असंच करायचं होतं. संघाला हवं होतं की मी यावं आणि माझं योगदान द्यावं, आणि त्याचं वेळी माझा मानसिक दृष्टिकोन सुद्धा थोडा बदलला. मला वाटतं की यापूर्वी न्यूझीलंड सीरिजमध्ये माझं पूर्ण लक्ष हे फक्त स्वतःवर होतं, मात्र वर्ल्ड कपमध्ये माझं पूर्ण लक्ष हे संघावर होतं. मी विचार केला की संघाला कोणत्या गोष्टीची गरज आहे आणि झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात ठीक त्याचवेळी प्रत्येकाला हवं होतं की मी आपलं योगदान द्यावं'.
संजू सॅमसनने म्हटले की, 'माझी एक भूमिका होती. त्यामुळे सगळं बदललं आणि मला आत्मविश्वास मिळाला की मी म्हणालो, 'संघाला तुझी गरज आहे, संजू... चल, जे काही करता येईल ते कर.' तर तिथूनच सगळं सुरू झालं. आणि मग मला अनुभव आला. मी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या स्वतःवर काम करत होतो, त्यामुळे मला माहित होतं की मी पूर्णपणे तयार आहे.
संजू सॅमसनने जोर देऊन सांगितलं की संघ आणि देशाच्या दृष्टिकोनातून पाहायचं झाल्यास भारताचा प्रवास हा आता संपलेला नाहीये. संजू सॅमसन म्हणाला की, 'मला वाटतं की पुढील येणाऱ्या वर्षांमध्ये आपल्या देशातील क्रिकेटपटूंची गुणवत्ता पाहता, असे यश पुन्हा पुन्हा मिळेल. ते केवळ अधूनमधून होणार नाही. नवीन खेळाडू ज्या वेगाने उदयास येत आहेत ते पाहता, भारत निःसंशयपणे हे यश अधिक वारंवार आणि सातत्याने साध्य करेल'.