English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • टी20 वर्ल्ड कपमध्ये अचानक संजू सॅमसनच्या बॅटमधून कशा निघाल्या धावा? फलंदाजाने स्वतः सांगितलं सिक्रेट

टी20 वर्ल्ड कपमध्ये अचानक संजू सॅमसनच्या बॅटमधून कशा निघाल्या धावा? फलंदाजाने स्वतः सांगितलं सिक्रेट

Sanju Samson : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये  प्लेअर ऑफ द मॅच ठरलेल्या संजू सॅमसनने यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली आणि तो भारताकडून टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. मात्र संजू सॅमसनच्या बॅटमधून या धावा कशा निघाल्या? यामागे त्याची काय प्रेरणा होती याबाबत त्याने बीसीसीआयच्या नमन अवॉर्ड्समध्ये झालेल्या मुलाखतीत माहिती दिली. 

पूजा पवार | Updated: Mar 16, 2026, 06:59 AM IST
Photo Credit - Social Media

Sanju Samson : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या आणि स्पर्धेत प्लेअर ऑफ द मॅच ठरलेल्या संजू सॅमसनने (Sanju Samson) आधी न्यूझीलंड विरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या 5 सामन्यांच्या टी 20 सीरिजमध्ये तर नंतर वर्ल्ड कपमध्ये आपल्या बॅटमधून धावांचा वर्षाव करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. मात्र मागील काही महिन्यात संघात येण्यासाठी तसेच धावा करण्यासाठी स्ट्रगल करणारा संजूच्या बॅटमधून एवढा चांगला परफॉर्मन्स कसा निघाला याचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं. मात्र संजूने बीसीसीआयतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या अवॉर्ड सेरेमनी दरम्यान एका मुलाखतीत याविषयीचं सिक्रेट सांगितलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

संजू सॅमसनची रेकॉर्ड ब्रेक खेळी : 

संजू सॅमसनने टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 5 सामने खेळले ज्यात 321 धावा केल्या. टी20 वर्ल्ड कपच्या कोणत्याही एडिशनमध्ये भारताकडून कोणत्याही फलंदाजाने यापूर्वी एवढी जबरदस्त कामगिरी केली नव्हती. संजू सॅमसनने लागोपाठ तीन सामन्यात अर्धशतक झळकावलं. यात वेस्ट इंडिज विरुद्ध केलेल्या 97, इंग्लंड विरुद्ध सेमी फायनलमध्ये केलेल्या 89 आणि फायनलमध्ये न्यूझीलंड विरुद्ध केलेल्या 89 धावांचा समावेश होता. 

BCCI च्या अवॉर्ड सेरेमनीमध्ये संजूने स्वतः केला खुलासा : 

दिल्लीत बीसीसीआयच्या नमन अवॉर्ड सेरेमनीमध्ये संजू सॅमसनने म्हटले की, ',मला काहीतरी असंच करायचं होतं. संघाला हवं होतं की मी यावं आणि माझं योगदान द्यावं, आणि त्याचं वेळी माझा मानसिक दृष्टिकोन सुद्धा थोडा बदलला. मला वाटतं की यापूर्वी न्यूझीलंड सीरिजमध्ये माझं पूर्ण लक्ष हे फक्त स्वतःवर होतं, मात्र वर्ल्ड कपमध्ये माझं पूर्ण लक्ष हे संघावर होतं. मी विचार केला की संघाला कोणत्या गोष्टीची गरज आहे आणि झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात ठीक त्याचवेळी प्रत्येकाला हवं होतं की मी आपलं योगदान द्यावं'. 

संजू सॅमसनने म्हटले की, 'माझी एक भूमिका होती. त्यामुळे सगळं बदललं आणि मला आत्मविश्वास मिळाला की मी म्हणालो, 'संघाला तुझी गरज आहे, संजू... चल, जे काही करता येईल ते कर.' तर तिथूनच सगळं सुरू झालं. आणि मग मला अनुभव आला. मी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या स्वतःवर काम करत होतो, त्यामुळे मला माहित होतं की मी पूर्णपणे तयार आहे.

भारत आता वेगाने यशाची शिखरं गाठेल : 

संजू सॅमसनने जोर देऊन सांगितलं की संघ आणि देशाच्या दृष्टिकोनातून पाहायचं झाल्यास भारताचा प्रवास हा आता संपलेला नाहीये. संजू सॅमसन म्हणाला की, 'मला वाटतं की पुढील येणाऱ्या वर्षांमध्ये आपल्या देशातील क्रिकेटपटूंची गुणवत्ता पाहता, असे यश पुन्हा पुन्हा मिळेल. ते केवळ अधूनमधून होणार नाही. नवीन खेळाडू ज्या वेगाने उदयास येत आहेत ते पाहता, भारत निःसंशयपणे हे यश अधिक वारंवार आणि सातत्याने साध्य करेल'.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Sanju SamsonCricket Newsmarathi newsteam india

