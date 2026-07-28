'उंदरांच्या शर्यतीत मला सहभागी व्हायचे नाही' संजू सॅमसनच्या विधानाने सोशल मिडियावर खळबळ!

2026 च्या विश्वचषकामध्ये भारताच्या संघाला वर्ल्डकप जिंकवून देणारा संजू सॅमसनला पुन्हा एकदा टीम इंडियाच्या संघामधून वगळण्यात आला आहे. संजूने विश्वचषकामध्ये सलग तीन सामन्यात अर्धशतके झळकावले आणि टीम इंडियाला विजय मिळवून दिला होता. पण आयर्लंडविरुद्ध आणि इंग्लंडविरुद्ध मालिकांच्या तीन सामन्यात झालेल्या त्याच्या खराब कामगिरीमुळे त्याला संघामधून बाहेर करण्यात आले आहे. आता संजूने एक मुलाखती दिली होती यामध्ये त्याने धक्कादायक विधान केले आहे. भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. आता संजू त्याच्या करिअरबद्दल नक्की काय म्हणाला यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
जिओस्टारच्या एका कार्यक्रमात बोलताना सॅमसन म्हणाला, "माझ्या लक्षात आले आहे की आपल्या देशात नेहमीच एक चढाओढ सुरू असते. त्यामुळे, 2026 च्या टी20 विश्वचषकापूर्वीच मी ठरवले होते की मी या शर्यतीचा भाग होणार नाही. आता मला फक्त क्रिकेटचा आनंद घ्यायचा आहे. देवाच्या कृपेने मी माझ्या कारकिर्दीत खूप काही मिळवले आहे." पुढे संजू म्हणाला की, "माझ्या लक्षात आले आहे की आपली शर्यत ही एक उंदरांची शर्यत आहे. मला फक्त खेळाचा आनंद घ्यायचा आहे. मी आता 31 वर्षांचा आहे आणि मी खूप काही मिळवले आहे. आता माझ्याकडे काही वर्षे शिल्लक आहेत. त्यामुळे मी ठरवले आहे की मी माझ्या स्वतःच्या अटींवर खेळेन. मला कोणीही सांगणार नाही की फलंदाजी कशी करावी किंवा कसे खेळावे. संजू स्वतःसाठी निर्णय घेईल."
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आयर्लंडविरुद्ध मालिकेत दोन सामने झाले या सामन्यात संजू सॅमसनने संघासाठी चांगली कामगिरी केली नाही. त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यात देखील तो फेल झाला त्यानंतर त्याला प्लेइंग 11 मधून बाहेर करण्यात आले. वैभवच्या इंग्लंड दौऱ्यावर आगमनानंतर त्याने संघातील आपले स्थान गमावले. त्याला इंग्लंड दौऱ्यातील अंतिम 11 खेळाडूंमधून वगळण्यात आले, तर झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी त्याची निवडही झाली नाही. त्याने आता 2028 मध्ये होणाऱ्या विश्वचषकासाठी नियोजनाबद्दल देखील त्याने वक्तव्य केले आहे.
2028 च्या विश्वचषकाबद्दल सांगताना म्हणाले की, "अत्यंत आदराने सांगतो, मी खेळेन आणि खेळाचा आनंद घेईन. मी एक चांगला सहकारी असेन आणि संघाला पाठिंबा देईन. मी माझ्या पद्धतीने खेळेन. 2024च्या विश्वचषकानंतर, मी 2026च्या विश्वचषकात खेळण्याची अपेक्षा केली नव्हती. एके वेळी तर 14-15 खेळाडूंच्या संघातही माझा समावेश नव्हता. मग मी 2028 साठी नियोजन कसे करू शकेन? जर मी संघात असेन, संघाला माझी गरज असेल, मी चांगली कामगिरी केली आणि सर्व काही सुरळीत पार पडले, तर ते उत्तमच. नाहीतर, काही हरकत नाही, असे संजू सॅमसनने स्पष्ट केले.