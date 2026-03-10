English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
“माझ्या मुलाला लोकांनी खूप त्रास…” टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकल्यावर संजू सॅमसनच्या वडिलांचे मोठे वक्तव्य

Sanju Samson's father Samson Viswanath Reaction: टीम इंडिया तिसऱ्यांदा विश्वविजेता झाल्यानंतर, संजूचे वडील सॅमसन विश्वनाथ यांनी त्यांच्या मुलाच्या कामगिरीवर आनंद व्यक्त केला. याशिवाय त्यांनी एक मोठे विधानही केले आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 10, 2026, 02:47 PM IST
Sanju Samson father Samson Viswanath Reaction: भारतीय संघाने तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup) जिंकत इतिहास रचला. या इतिहासाचे अनेक मानकरी ठरले. प्रत्येक खेळाडूने खूप मेहनत करून ही स्पर्धा जिंकली. या विजयानंतर संघातील स्टार फलंदाज संजू सॅमसन (Sanju Samson)  चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम इथे रंगलेल्या अंतिम सामन्यात संजूने दमदार फलंदाजी करत भारताला शानदार सुरुवात करून दिली. संपूर्ण स्पर्धेत सातत्यपूर्ण कामगिरी केल्यामुळे त्याला ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले. मुलाच्या या यशानंतर त्याचे वडील सॅमसन विश्वनाथ यांनी भावनिक प्रतिक्रिया देत त्याच्या संघर्षाची आठवण आपल्या सगळ्यांनाच करून दिली.

काय म्हणले संजूचे वडील?

सॅमसन विश्वनाथ यांनी सांगितले की संजूच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक अडचणी आल्या. “माझ्या मुलाच्या कामगिरीचा मला खूप अभिमान आहे. पण सुरुवातीला काही लोकांनी त्याला खूप डिस्टर्ब केले आणि अनावश्यक त्रास दिला. आता त्याच्या यशानंतर कदाचित काही काळ तरी त्या गोष्टी थांबतील,” असे त्यांनी सांगितले.

कस होतं संजूचे बालपण?

संजूचे बालपण दिल्लीमध्ये गेले. त्याने शिक्षणासोबत क्रिकेटचे प्रशिक्षणही तिथेच घेतले. त्याचे वडील स्वतः दिल्ली पोलीसमध्ये कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत होते आणि ते फुटबॉल खेळाडूही होते. त्यांनी 19व्या वर्षापासून दिल्ली पोलिसांच्या फुटबॉल संघात खेळण्यास सुरुवात केली आणि जवळपास 42 वर्षांपर्यंत त्या संघाशी जोडलेले राहिले.

लहानपणीच दाखवला खेळ 

संजूने लहान वयातच क्रिकेटमध्ये आपली प्रतिभा दाखवायला सुरुवात केली होती. एका स्पर्धेत त्याने एका दौऱ्यात तब्बल 500 धावा केल्या होत्या. मात्र इतकी चांगली कामगिरी करूनही त्याची दिल्लीच्या अंडर-13 संघात निवड झाली नाही. या घटनेने सॅमसन विश्वनाथ खूप निराश झाले. त्यानंतर त्यांनी मोठा निर्णय घेत स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेतली आणि कुटुंबासह केरळ येथे परतले.

सुरवातीला संजूवर प्रश्न उपस्थित केले गेले 

या निर्णयावर सुरुवातीला त्यांच्या पत्नीने प्रश्न उपस्थित केले होते, पण विश्वनाथ यांना मुलाच्या क्षमतेवर पूर्ण विश्वास होता. त्यांनी सांगितले, “जर संजूने केरळमध्ये चांगली कामगिरी केली, तर संपूर्ण केरळ त्याला ओळखेल.” आणि पुढे तसेच घडले. केरळमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर संजूने ज्युनियर स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

वडिलांकडून निवड प्रक्रियेवरही प्रश्न

विश्वनाथ यांनी त्या काळातील निवड प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, काही जणांनी संजूचे वय कमी असल्याचे कारण दिले. “जर वयाचाच प्रश्न असेल, तर लियोनेल मेस्सी की सचिन तेंडुलकर यांसारख्या महान खेळाडूंना लहान वयात संधी कशी मिळाली?” असा प्रश्न त्यांनी केला.

आज संजू सॅमसनने जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली आहे. भारताच्या वर्ल्ड कप विजयानंतर त्याच्या संघर्षाची कहाणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. “मी आता त्या सगळ्या वाईट गोष्टी विसरलो आहे. आज माझ्यासाठी सर्व काही चांगले आहे,” असे सांगत सॅमसन विश्वनाथ यांनी मुलाच्या यशाबद्दल आनंद व्यक्त केला.
 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Sanju SamsonSamson ViswanathT20 World Cup 2026

