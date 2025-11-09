English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CSK ची भाकरी फिरवण्याची तयारी... जुन्याला डच्चू नवा कर्णधार करणार एन्ट्री; भरपूर पैसा ओतण्यासाठी सज्ज?

IPL 2026 : येत्या काही दिवसात आयपीएल फ्रेंचायझी त्यांच्या संघातील रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची यादी जाहीर करतील, तर त्यानंतर खेळाडूंची ट्रेड विंडो सुद्धा ओपन होईल. अशातच आता सीएसकेमध्ये एका स्टार क्रिकेटरची एंट्री होणार अशी माहिती रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे.    

पूजा पवार | Updated: Nov 9, 2025, 03:36 PM IST
CSK ची भाकरी फिरवण्याची तयारी... जुन्याला डच्चू नवा कर्णधार करणार एन्ट्री; भरपूर पैसा ओतण्यासाठी सज्ज?
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग या जगप्रसिद्ध टी 20 स्पर्धेच्या पुढील सीजनकडे संपूर्ण क्रिकेट प्रेमींचं लक्ष लागून राहिलं आहे. पुढील महिन्यात या 19 व्या सीजनसाठी मिनी ऑक्शन पार पडेल. त्यापूर्वी सर्व संघांना आपल्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची यादी जाहीर करायची आहे. मागील काही महिन्यांपासून बातम्या समोर येत होत्या की राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार संजू सॅमसन हा आगामी सीजनमध्ये राजस्थानकडून खेळणार नाही. संजू सॅमसनने (Sanju Samson) राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचायझीला सुद्धा याबाबत सांगितलं अशी माहिती समोर आली होती. आता क्रिकेबजचा एक रिपोर्ट समोर आला असून संजू सॅमसनची एंट्री पाचवेळा आयपीएल चॅम्पियन बनलेल्या चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये (Chennai Superkings) होणार आहे. संजू सॅमसनच्या ट्रेडिंगची डील शेवटच्या टप्प्यात असून लवकरच फ्रेंचाइजीकडून याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते.

CSK मधून कोण होणार आउट?

क्रिकेबजच्या रिपोर्ट्समध्ये हे देखील सांगण्यात आलं की संजू सॅमसन हा दिग्गज ऑलराऊंडर रवींद्र जडेजा किंवा डेवाल्ड ब्रेविस यांच्यासोबत ट्रेड केला जाईल. सीएसके आणि राजस्थानमध्ये खेळाडूंची अशी अदलाबदली होण्याची शक्यता आहे. आयपीएल इतिहासातील ही रेकॉर्ड ब्रेकिंग डील  होऊ शकते. यापूर्वी संजू सॅमसनबाबत बोललं जात होतं की तो दिल्ली कॅपिटल्समध्ये ट्रिटस्टन स्टब्स सोबत ट्रेड होईल. पण मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आता सीएसके आणि संजू सॅमसनची डील जवळपास फायनल झालीये. 

धोनीची रिप्लेसमेंट होणार?

सीएसकेचा माजी क्रिकेटर एम एस धोनी हा आता 44 वर्षांचा असून त्याच्या करिअरच्या शेवटच्या टप्प्यावर आहे. सीएसकेच्या सीएईओने घोषणा केली होती की तो आयपीएल 2026 खेळणार आहे. पण धोनी या सीजनमध्ये किती सामने खेळेल हे त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून आहे. कारण धोनीने अनेकदा सांगितलंय की त्याच्या फिटनेसने त्याची साथ दिली तरच तो सीएसकेसाठी खेळेल. संजू सॅमसन हा एक उत्तम कर्णधार, फलंदाज आणि विकेटकिपर सुद्धा आहे. या तिन्हीमध्ये संघासाठी धोनीपेक्षा उत्तम भूमिका बजावणारा खेळाडू सीएसकेला अद्याप मिळालेला नाहीये. जर संजू सॅमसन सोबत सीएसकेची डील फायनल झाली तर तो धोनीचा एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट ठरू शकतो. 

हेही वाचा : काहीच तासांपूर्वी मामाचं निधन...पण मैदानातच येताच ठोकलं शतक! आठवणीने डोळ्यात अश्रू

 

रवींद्र जडेजाचं राजस्थानमध्ये पुनरागमन : 

जर रवींद्र जडेजा हा सीएसकेमधून ट्रेड झाला तर  राजस्थान रॉयल्समध्ये त्याचं पुनरागमन होईल. आयपीएल करिअरच्या सुरुवातीला 2008 मध्ये जडेजा राजस्थानकडून खेळला होता. आयपीएलचा हा पहिला सीजन सुद्धा होता आणि याच सीजनमध्ये राजस्थानचा संघ हा शेण वॉर्नच्या नेतृत्वात चॅम्पियन्स बनला होता. त्यानंतर राजस्थान रॉयल्सचा संघ चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये आला. 

FAQ : 

ट्रेडमध्ये सीएसकेकडून कोण खेळाडू राजस्थान रॉयल्समध्ये जाणार?

रिपोर्ट्सनुसार, राजस्थान रॉयल्सने संजू सॅमसनच्या बदल्यात रवींद्र जडेजा आणि डेवाल्ड ब्रेविस या दोघांची मागणी केली आहे.  

एम एस धोनीचे भविष्यातील प्लॅन्स काय आहेत?

एम एस धोनी आयपीएल 2026 खेळणार आहे, परंतु त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून आहे.

संजू सॅमसन चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये जाण्याची डील कधी फायनल होणार आहे?

संजू सॅमसन चेन्नई सुपरकिंग्स ऑफलाइन होण्याची शक्यता आहे, परंतु लवकरच फ्रेंचाइजीकडून याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते.

About the Author
Tags:
chennai superkingsmarathi newscricketSanju Samsunravindra jadeja

