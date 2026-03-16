'हम पहलाही उड़ादेंगे', संजू सॅमसनने केली वैभव सूर्यवंशीची नक्कल! Video पाहून तुम्हीही हसू रोखू शकणार नाही

BCCI Naman Awards : रविवारी नवी दिल्ली येथे बीसीसीआयचा नमन अवॉर्ड्स (BCCI Naman Awards) सोहळा पार पडला. या सोहळ्याला क्रिकेट विश्वातील अनेक दिग्गजांसह भारतीय संघातील युवा स्टार खेळाडूंची देखील उपस्थित होती. या सोहळ्यात अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय पुरुष आणि महिला संघ, चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 विजेता संघ, आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 जिंकलेला महिला संघ आणि नुकताच टी 20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकलेला संघ यावेळी उपस्थित होता. तसेच मागील वर्षभरात ज्या खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये उत्तम कामगिरी केली त्यांना सुद्धा यावेळी सन्मानित करण्यात आलं. नमन अवॉर्ड्स दरम्यान संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी आणि हार्दिक पंड्या यांची मुलाखत घेण्यात आली. यावेळी संजू सॅमसनने (Sanju Samson) वैभव सूर्यवंशीची (Vaibhav Sooryavanshi) नक्कल केली, ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
वैभव सूर्यवंशीने 14 वर्ष 23 दिवसांचा असताना आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं आणि तो आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. यावेळी राजस्थान रॉयल्सने वैभव सूर्यवंशीला आपल्या संघात घेतलं होतं. सूर्यवंशीचं आयपीएल डेब्यू होण्यापूर्वी राहुल द्रविडने त्याला त्याच्या गेम प्लॅनबद्दल विचारलं होतं. यावर वैभवने पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारणार असं सांगितलं. संजू सॅमसनने नमन अवॉर्ड्स दरम्यान मुलाखतीत बोलताना वैभव सूर्यवंशीचा तो किस्सा सांगितलं.
बीसीसीआयच्या नमन अवॉर्ड्समध्ये वैभव सूर्यवंशीला प्रश्न करण्यात आला की जेव्हा त्याचं आयपीएलमध्ये पदार्पण होणार होतं त्यावेळी कोच राहुल द्रविडने त्याला काय सांगितलं? यावेळी वैभव सूर्यवंशी त्याला याचं उत्तर होता. पण संजूने त्याला थांबवले आणि याविषयीचा मजेदार किस्सा तो स्वतः सांगणार असं म्हटले. वैभव सूर्यवंशीने याचं उत्तर देताना म्हटलं, 'मी सुद्धा तिथे उपस्थित होतो. राहुल द्रविडने मला बोलावलं होतं आणि म्हंटलं की संजू आम्हाला तुझ्याशी काही बोलायचंय. वैभव सूर्यवंशी हा खूप लहान मुलगा आणि म्हणून त्याला आपल्याला सांगावं लागेल की त्याला नेमकं काय करायचं आहे'.
संजूने यावेळी सर्व प्रसंग सांगताना वैभवची नक्कल केली. संजू म्हणाला की राहुल द्रविड यांनी वैभवला विचारलं की तुझा काय प्लॅन आहे? यावर वैभवने म्हटले की, 'सर मी तर खेळेन'. त्यानंतर द्रविडने पुन्हा विचारलं की वैभव तुझा गेम प्लॅन काय आहे? तेव्हा वैभव म्हणाला, 'जर मला पहिलाच बॉल मिळाला तर मी पहिलाच बॉल उडवून लावेन. त्याने सामन्यात ठीक तसंच केलं. यावेळी संजू म्हणाला की सोडा याला हा तर आपलाच व्हिडीओ गेम खेळतोय'.