Sanju Samson Net Worth: धोनी-रोहितपेक्षा अलीशान संजू सैमसनची रॉयल लाइफ, नेटवर्थचा आकडा माहितीय का?

Sanju Samson Networth: टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सुपर 8 सामन्यात भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात रंगतदार लढत पाहायला मिळाली. या सामन्यात टीम इंडियाने 5 विकेट्सन रोमहर्षक विजय मिळवला. संजू सॅमसन हा या विजयाचा खरा शिल्पकार ठरला. या विजयासह टीम इंडियाने सेमी फायनलमध्ये एंट्री घेतलीय. या सामन्यात टीम इंडिया समोर विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान होतं. पण स्टार फलंदाज संजू सॅमसनने एकहाती भारताची बाजू लावून धरली. त्याने 97 धावांची नाबाद खेळी केली. त्यामुळे देशभरातून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होतोय. दरम्यान संजू सॅमसन कितीवी शिकलाय? त्याचे नेटवर्थ किती? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
संजू सॅमसनची मुख्य कमाई राष्ट्रीय संघातील सामन्यांच्या फीमधून येते. याशिवाय, ब्रँड एंडोर्समेंट्स आणि गुंतवणुकीतूनही त्याला मोठा फायदा होतो. संजू केरळचा रहिवासी असून, त्याची ही संपत्ती त्याच्या कष्ट आणि क्रिकेटमधील यशातून मिळाली आहे. त्याची लाईफस्टाइल आता चर्चेचा विषय बनली आहे. भारतीय क्रिकेटर संजू सॅमसनची लाईफस्टाइल धोनी आणि रोहित शर्मासारखी आलिशान आहे. 2026 पर्यंत त्याची एकूण संपत्ती 90 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. संजू सॅमसनची एकूण संपत्ती 2025 च्या अखेरीस 86 कोटी रुपयांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे.
IPL मेगा रिटेंशनमध्ये संजू सॅमसनला चेन्नई सुपर किंग्सने 18 कोटी रुपयांना खरेदी केले आहे. हा करार अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरला असून, त्याच्या कमाईत मोठी वाढ झाली आहे. संजू आधी राजस्थान रॉयल्सचा कॅप्टन होता, पण आता CSK मध्ये नवीन भूमिका साकारेल. IPL मधील ही मोठी रक्कम त्याच्या नेट वर्थमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते.
संजू सॅमसनला वेगवान कार आवडतात आणि त्याचा कार संग्रह याची साक्ष देतो. त्याने नुकतेच रेंज रोवर खरेदी केली असून, ती केरळच्या रस्त्यांवर अनेकदा दिसते. याशिवाय, मर्सिडीज, BMW सिरीज, ऑडी आणि लँड रोवर डिफेंडरसारख्या लक्झरी कारही त्याच्या गॅरेजमध्ये आहेत. हा संग्रह त्याच्या रॉयल लाइफस्टाइलचे प्रतीक आहे आणि क्रिकेटर म्हणून मिळालेल्या यशाचा आनंद तो अशा वस्तूंमध्ये घेतो.
संजू सॅमसनची लाईफस्टाइल धोनी आणि रोहितसारखी आलिशान आहे. त्याची कमाई केवळ क्रिकेटमधूनच नव्हे तर विविध गुंतवणुकी आणि जाहिरातींमधून येते. केरळमध्ये राहणारा संजू साधा आणि मेहनती आहे, पण त्याच्या संपत्तीमुळे त्याचे जीवन राजेशाही असून चाहत्यांना त्याच्या यशाची कहाणी प्रेरणादायी वाटतेय.
संजू सॅमसनने दिल्लीतील रोझरी सिनियर सेकंडरी स्कूलमध्ये सुरुवातीचे शिक्षण घेतले. नंतर, तिरुवनंतपुरम येथील सेंट जोसेफ हायर सेकंडरी स्कूलमधून हायस्कूल पूर्ण केले. त्याने तिरुवनंतपुरमच्या मार इवानिओस कॉलेजमधून इंग्रजी साहित्यात बी.ए. पदवी प्राप्त केली आहे.