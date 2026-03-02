IND VS WI : संजू सॅमसनने तीनही धर्मांचा केला आदर, विजयाचं सेलिब्रेशन करताना तीन पद्धतीने मानले देवाचे धन्यवाद, Video Viral

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात रविवारी 1 मार्च रोजी सुपर 8 चा शेवटचा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाला (Team India) विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान मिळालं होतं, हे आव्हान पूर्ण करताना भारताचा सलामी फलंदाज संजू सॅमसनने (Sanju Samson) जबरदस्त खेळी केली. त्याने 97 धावांची खेळी करून भारताला एकहाती विजय मिळवून दिला. टीम इंडियाने टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहातील चेस केलेला हा सर्वात मोठा स्कोअर होता. टीम इंडियाचे इतर फलंदाज स्वस्तात बाद होत असताना संजूने भारताच्या फलंदाजीची बाजू लावून धरली आणि 50 बॉलमध्ये तुफान फटकेबाजी करून भारताला सेमी फायनलमध्ये पोहोचवलं. यावेळी मॅच विनिंग खेळीनंतर संजू सॅमसनने मैदानात बसून सेलिब्रशन केलं आणि यावेळी त्याने देवाचे धन्यवाद मानले.
भारताचा स्टार फलंदाज संजू सॅमसन हा मूळ केरळचा असून तो ख्रिश्चन धर्माचा आहे. संजू सॅमसनचा जन्म 11 नोव्हेंबर 1994 मध्ये एका मल्याळी लॅटिन कॅथलिक कुटुंबात झाला. संजूची प्रॅक्टिसिंग ही कॅथलिक आहे. संजू सॅमसनने भारताला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिल्यावर संजूने डोक्यावरील हेल्मेट बाजूला टाकलं आणि तो गुडघ्यावर बसून आकाशाकडे पाहून प्रार्थना करू लागला. त्याने गुडघ्यावर खाली बसून आकाशाकडे पाहिलं ख्रिश्चन धर्मीय जसा देवाला नमस्कार करतात तसा केला. त्यानंतर त्याने इस्लाम धर्मीय अल्लाचे धन्यवाद मानताना जसा नमस्कार करतात तशी कृती संजूने केली आणि अखेर त्याने हात जोडून देवाचे धन्यवाद मानत सेलिब्रेशन केलं. संजू सॅमसनच्या सेलिब्रशनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्याचं हे सेलिब्रेशन नेटकऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरलं आहे.
संजू सॅमसनने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये धावांचा पाठलाग करताना भारताकडून सर्वाधिक धावा करण्याचा विराट कोहलीचा रेकॉर्ड मोडला. संजू सॅमसनने या सामन्यात 97 धावांची खेळी केली. यासाठी त्याला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला. यापूर्वी विराट कोहलीने 2016 मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध 82 धावांची खेळी केली होती. टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच झालं की टीम इंडियाने 160+ चा स्कोअर विराट कोहली नसताना यशस्वीपणे पूर्ण केला. सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिजमध्ये भारताच्या विजयाचा शिल्पकार ठरलेला संजू सॅमसनने 50 बॉल खेळताना 12 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले.