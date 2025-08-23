आशिया कपपूर्वी टीम इंडियाला धक्का! 'हा' स्फोटक खेळाडू रुग्णालयात दाखल, पत्नीने शेअर केला Photo

Tension for Team India before Asia Cup 2025: आशिया कपला काही दिवस बाकी असतानाच टीम इंडियासाठी चिंतेची बातमी आली आहे. 9 सप्टेंबरपासून यूएईमध्ये या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. त्याआधी टीम इंडियासाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. संघातील आक्रमक फलंदाज संजू सॅमसन यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. संजूची पत्नी चारुलता रमेशने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत ही माहिती दिली.
21 ऑगस्टच्या दुपारी सॅमसनला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच दिवशी त्याच्या कोची ब्लू टायगर्स संघाचा केरल क्रिकेट लीग (KCL) मधील सामना होता. ब्लू टायगर्सने अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्सवर 8 विकेट्सने विजय मिळवला, मात्र सॅमसन मात्र आजारी असल्याने खेळू शकला नाही.
या स्पर्धेत सॅमसन आपला संघ ब्लू टायगर्सचं नेतृत्व करत आहे. संघाने दमदार कामगिरी करत चांगली झेप घेतली आहे. तब्येत बिघडूनही ते मैदानात उतरायला तयार होता, पण प्रकृती अधिक बिघडल्याने त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावं लागलं. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये काळजीचं वातावरण आहे.
संजूच्या प्रकृतीबद्दल अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, काही गंभीर अडचण निघाल्यास टीम मॅनेजमेंटला मोठा फटका बसू शकतो. फॅन्सना मात्र एकच अपेक्षा आहे की, सॅमसन लवकरात लवकर बरा होऊन पुन्हा मैदानावर परत यावे.
आतापर्यंत 42 आंतरराष्ट्रीय टी20 सामन्यांमध्ये 38 डावांत सॅमसनने 861 धावा केल्या आहेत. त्यांचा स्ट्राइक रेट तब्बल 152.78 आहे, तर सर्वोच्च खेळी 111 धावांची आहे. त्यांनी करिअरमध्ये दोन शतके आणि तीन अर्धशतके झळकावली आहेत.