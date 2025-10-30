English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPL 2026: संजू सॅमसन राजस्थान रॉयल्सला सोडून CSK मध्ये जाणार? आली मोठी अपडेट!

Sanju Samson IPL 2026 Mini Auction: भारतीय यष्टीरक्षक संजू सॅमसन राजस्थान रॉयल्ससोबत राहू इच्छित नाही हे निश्चित आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 30, 2025, 07:01 PM IST
Sanju Samson IPL 2026 Mini Auction

Sanju Samson to Leave RR and join CSK: IPL 2026 च्या मिनी ऑक्शनपूर्वी राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार आणि टीमचा प्रमुख फलंदाज संजू सॅमसन पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सूत्रांनुसार, सॅमसनने राजस्थान रॉयल्ससह आपला प्रवास संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, तो चेन्नई सुपरकिंग्सकडे जाणार असल्याच्या चर्चांना सीएसकेकडूनच आळा घालण्यात आला आहे. आयपीएल 2026 मिनी ऑक्शन डिसेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयने अद्याप रिटेन्शन लिस्टसाठी कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही, पण सोशल मीडियावर विविध अंदाज रंगत आहेत. त्यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले आहे ते संजू सॅमसन आणि राजस्थान रॉयल्समधील त्यांच्या रिलेशनबद्दलच्या चर्चांनी.

संजू सॅमसन CSK मध्ये जाणार? 

चेन्नई सुपरकिंग्सकडून एम.एस. धोनीच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या शोधात असताना, अनेकांनी संजू सॅमसन हे त्या भूमिकेसाठी योग्य नाव ठरू शकतात असा अंदाज वर्तवला होता. पण Moneycontrolच्या रिपोर्टनुसार, सीएसके फ्रँचायझीनं या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. सध्या संजू सॅमसनचे चेन्नईकडे जाण्याचे कोणतेही संकेत नाहीत.

सॅमसनचा राजस्थान रॉयल्सशी नातं​ 2013 पासून 

संजू सॅमसनचा राजस्थान रॉयल्सशी नातं 2013 पासून आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला रिलीज केल्यानंतर राजस्थानने त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याला टीममध्ये स्थान दिलं. आजवर सॅमसनने राजस्थानसाठी 149 सामन्यांत 4219 धावा केल्या आहेत, ज्यात 26 अर्धशतकं आणि 2 शतकांचा समावेश आहे. 2021 मध्ये स्टीव्ह स्मिथकडून कर्णधारपद घेतल्यापासून सॅमसन टीमचा मुख्य आधार बनला आहे.

मात्र, IPL 2025 संपताच संजूने राजस्थान मॅनेजमेंटला सांगितलं होतं की त्याला फ्रँचायझी सोडायची आहे असं Cricbuzzच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्याने स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, त्याला रिलीज करा किंवा दुसऱ्या टीमकडे ट्रेड करा. यावरून हे स्पष्ट होतं की सॅमसन आणि राजस्थान रॉयल्समधील नातं आता तणावपूर्ण बनलं आहे.

सॅमसनचा राजस्थान रॉयल्ससोबतचा करार 2027 पर्यंत

तरीही, सॅमसनचा राजस्थान रॉयल्ससोबतचा करार 2027 पर्यंत आहे. त्यामुळे फ्रँचायझीने जर त्याला सोडण्यास नकार दिला, तर संजू सॅमसनकडे फारसे पर्याय उरणार नाहीत. आता या निर्णयाचा तोल पूर्णपणे फ्रँचायझीचे मालक मनोज बडाले यांच्या हातात आहे. तेच ठरवणार की, राजस्थान सॅमसनला कायम ठेवणार की नवीन दिशेने पाऊल टाकणार.

आयपीएलच्या चाहत्यांमध्ये या घडामोडींमुळे उत्सुकता वाढली आहे. मिनी ऑक्शनपूर्वीच संजू सॅमसनचा पुढचा थांबा कोणता असेल, हे पाहणं रोमांचक ठरणार आहे.

