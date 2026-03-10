T20 World Cup 2026 : संजू सॅमसनच्या मोठ्या रेकॉर्डकडे कोणाचंच लक्ष गेलं नाही, टी20 वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्यांदाच असं झालं

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) 96 धावांनी न्यूझीलंडवर विजय मिळवला. या सामन्यात संजू सॅमसनने (Sanju Samson) भारतासाठी केलेली 89 धावांची खेळी ऐतिहासिक ठरली. संजू सॅमसनने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup 2026) 5 सामने खेळेल आणि यातील केलेल्या कामगिरीसाठी त्याने प्लेअर ऑफ द सीरीजचा (Player Of The Series) पुरस्कार जिंकला. खासकरून शेवटच्या तीन सामन्यात संजू सॅमसनने तुफान फटकेबाजी करून कमाल केली. यासह संजू सॅमसनच्या नावावर आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहास एक नवा रेकॉर्ड नोंदवला गेला. संजू सॅमसन हा पहिला असा खेळाडू बनला ज्याने आयसीसी पुरुष किंवा महिला यांच्या कोणत्याही स्पर्धेत संघातून चार सामने बाहेर राहून सुद्धा प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा पुरस्कार जिंकला.
संजू सॅमसनच्या आधी फक्त चार असे खेळाडू होते ज्यांनी आपल्या संघातून आयसीसी स्पर्धेतील सर्व सामने खेळल्याशिवाय सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा पुरस्कार जिंकला होता. ते असे खेळाडू आहेत ज्यांनी संघासाठी फक्त एक सामना गमावला होता. पण संजू सॅमसनला यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील भारताने खेळलेल्या 9 सामन्यांपैकी पाच सामन्यात सामन्यात टीम इंडियात खेळण्याची संधी मिळाली. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये संजू सॅमसन हा स्पर्धेत धावा करण्यासाठी स्ट्रगल करत होता. संजू सॅमसन स्पर्धेतील एकूण 4 सामन्यातून बाहेर होता. सुरुवातीला स्पर्धेत सॅमसन सुद्धा धावा करण्यात स्टॅगल करत होता. म्हणूनच त्याला ग्रुप स्टेजमधील आणि दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध झालेल्या सुपर 8 सामन्यात सुद्धा निवडण्यात आले नव्हते. त्याला नामिबिया विरुद्ध सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली कारण तेव्हा अभिषेक शर्मा याची तब्येत ठीक नव्हती. पण जेव्हा अभिषेक शर्मा ठीक झाला तेव्हा पुन्हा एकदा संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मधून बाहेर करण्यात आले.
सुपर 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मिळालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाच्या ओपनिंग जोडीत बदल करण्यात आले. प्लेईंग 11 मधून रिंकू सिंहला बाहेर करून संजू सॅमसनला संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक सामन्यात संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा ही जोडी ओपनिंग जोडी मैदानात फलंदाजीसाठी उतरली. संजू सॅमसनने वेस्ट इंडिज विरुद्ध क्वार्टर फायनलला 97 धावांची खेळी केली. त्यानंतर मुंबईत झालेल्या सेमी फायनल सामन्यात सुद्धा इंग्लंड विरुद्ध 89 धावांची कामगिरी केली. तर फायनल सामन्यात न्यूझीलंड विरुद्ध त्याने 89 धावांची खेळी केली होती. यापूर्वी, आयसीसीच्या कोणत्याही पुरुष किंवा महिला स्पर्धेत 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' ठरलेल्या कोणत्याही खेळाडूने त्याच्या संघाचे सर्व सामने खेळले होते किंवा तो फक्त एकाच सामन्यातून बाहेर पडला होता.