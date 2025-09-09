Asia Cup 2025: भारतीय संघ फलंदाजीचा सराव करत होता अन् सजू सॅमसन एकटाच...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 च्या आधी भारतीय क्रिकेट संघाचा तिसरा नेट सेशन 8 सप्टेंबर रोजी झाला. हे सराव सत्र मोठ्या चर्चेचं कारण ठरलं आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 9, 2025, 04:26 PM IST
Asia Cup 2025 Sanju Samson Viral Video: भारतीय संघ आशिया कप 2025 च्या तयारीत व्यस्त असून 8 सप्टेंबर रोजी तिसरे सराव सत्र पार पडले. मात्र या सराव सत्रातून संजू सॅमसनसाठी फारसे सकारात्मक संकेत मिळाले नाहीत. फलंदाजीतून संघाच्या अंतिम अकराचे संकेत मिळत असल्याचे पाहायला मिळाले, ज्यात सॅमसनचा समावेश होईल का नाही, यावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

नक्की काय झालं? 

संजू सॅमसन सरावाला सर्वात आधी पोहोचला आणि त्याने कीपिंग प्रॅक्टिसने सुरुवात केली. विकेटकीपिंगदरम्यान त्याचे झेल उत्तम होते आणि त्याच्या चांगल्या प्रयत्नांना बाकीच्या सोबतच्या सहकारी खेळाडूंनी दाद दिली. मात्र जेव्हा फलंदाजीचा सराव सुरू झाला तेव्हा सॅमसन नेट्सपासून दूरच राहिला. याच दरम्यान, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर त्याच्याकडे गेले आणि जवळपास तीन मिनिटे त्याच्याशी चर्चा केली. गंभीर सतत बोलत होते, तर सॅमसन लक्षपूर्वक ऐकत होता. त्यामुळे गंभीर त्याला फलंदाजीसंदर्भात मार्गदर्शन करत असल्याचा अंदाज वर्तवला गेला.

दिसला शांतपणे बसलेला 

नेट्समध्ये जितेश शर्मा, शिवम दुबे, तिलक वर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांनी सुरुवातीला फलंदाजी केली. त्यानंतर शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव आणि अभिषेक शर्मालाही दोन-तीनदा बॅटिंगची संधी देण्यात आली. मात्र, संजू सॅमसनला पूर्ण कालावधीत एकदाही बोलावण्यात आले नाही. तो कधी नेट्सजवळ येत होता, तर कधी आइस बॉक्सजवळ शांतपणे बसलेला दिसत होता.

 

शेवटी संधी मिळाली का? 

सरावाच्या शेवटी अखेर त्याला नेट्समध्ये संधी मिळाली. एका नेट बॉलरने टाकलेल्या शॉर्ट पिच चेंडूवर तो शॉट खेळताना चुकला. यानंतर तो पुन्हा शांतपणे बाहेर गेला. या संपूर्ण घडामोडींमुळे एशिया कप 2025 साठी संजू सॅमसनला अंतिम अकरात स्थान मिळेल का नाही, याबद्दल मोठी चर्चा रंगू लागली आहे.

FAQ

प्र.१ : 8 सप्टेंबरच्या सराव सत्रात काय घडलं?

उ. : भारतीय संघाच्या सरावात बहुतेक फलंदाजांना बॅटिंगची संधी मिळाली, मात्र संजू सॅमसनला जवळपास पूर्ण सत्रात बॅटिंग मिळाली नाही.

प्र.२ : संजू सॅमसनने सरावाला सुरुवात केली?

उ. : सॅमसन सर्वात आधी सरावाला पोहोचला आणि कीपिंग प्रॅक्टिसने सुरुवात केली. त्याने प्रभावी झेल घेतल्यामुळे त्याची सर्वांकडून प्रशंसा झाली.

प्र.३ : गौतम गंभीर आणि संजू यांच्यात काय चर्चा झाली?

उ. : मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि संजू सॅमसन यांच्यात जवळपास तीन मिनिटांची चर्चा झाली. गंभीर त्याला मार्गदर्शन करत होते, तर संजू लक्षपूर्वक ऐकत होता.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Asia Cup 2025India vs UAEViral VideoSanju Samsoncricket

