/भारत इंग्लंड सामन्याआधी संजू सॅमसन विरुद्ध वैभव सूर्यवंशी हा वाद संपणार? चेतेश्वर पुजाराने स्पष्टच सांगितले

Sanju Samson vs Vaibhav Sooryavanshi : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेला सुरुवात झाली आहे, या मालिकेच्या पहिला सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. आता दुसरा सामना हा काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे, त्याआधी मागील अनेक दिवसांपासून सुरु असलेली एकच चाहत्यांची चर्चा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय आहे. संजू सॅमसनच्या तीन सामन्यातील खराब कामगिरीनंतर वैभव सूर्यवंशी खेळणार की नाही याबद्दल सर्वांनाच प्रश्न आहे. सातत्याने खराब कामगिरी करत असूनही संजू सॅमसन प्लेइंग 11 चा भाग आहे तर आयपीएलमध्ये 776 धावा करुनही त्याला आतापर्यत एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही.
आता वैभव सूर्यवंशी पुढील सामना खेळणार की नाही यावर चेतेश्वर पुजाराने वक्तव्य केले आहे. संजू सॅमसनच्या मागील तीन सामन्यातील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आयर्लंड आणि इंग्लंडच्या दौऱ्यांवर खेळाडू पूर्णपणे फेल झाला आहे. आता या केलेल्या कामगिरीनंतर चेतेश्वर पुजारा म्हणाला आहे की, वैभव सूर्यवंशी हा संधीसाठी पात्र असला तरी चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना अचानक वगळणे हे संघासाठी आणि त्याच्यासाठी चांगले ठरणार नाही असे त्यांनी सांगितले. पुजारा जिओस्टारवर बोलताना म्हणाला की, माझ्या मते संजू सॅमसनला संघात कायम ठेवावे, त्याच्यावर कोणताही दबाव टाकला जाऊ नये असे पुजाराने स्पष्ट सांगितले.
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पुजाराने संजूबद्दल पुढे म्हणाला आहे की, संजूने विश्वचषकामध्ये स्वत:ला सिद्ध केले आहे. तो प्लेइंग 11 मध्ये असायलाच पाहिजे संजू सॅमसनला संघातून वगळल्याबद्दल जास्त गदारोळ व्हायला नको. तो एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे आणि त्याला दीर्घकाळ संधी मिळायला हवी, त्याने संजूला सल्ला देताना म्हणाला की संजूने फक्त नैसर्गिकरित्या फलंदाजी करण्याची आणि जास्त विचार न करण्याची गरज आहे.
त्याने पुढे असेही सांगितले की, जर वैभवला खेळायचे असल्यास त्याने खेळावे पण कोणाला बाहेर करुन कोणाला विश्रांती देऊन नाही. पण तुम्ही भारताच्या अव्वल तीन खेळाडूंपैकी कोणालाही वगळू नये, मग तो संजू असो, अभिषेक असो किंवा ईशान किशन असो. काहीही असले तरी, वैभव संधीसाठी पात्र आहे आणि त्याला ती नक्कीच मिळेल." दुसरा सामना 4 जुलै रोजी मँचेस्टरमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता खेळला जाईल.