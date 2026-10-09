/6,6,6,6,4,4,4,4,4,4,4,4,4... संजू सॅमसनचा मैदानावर कहर! वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांना भारतीय फलंदाजांनी धुतलं

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा दुसरा सामना सुरु आहे. या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाचा कर्णधार शाई होपने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी सामना जिंकला आणि मालिकेमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारतीय संघाने निर्धारित २० षटकांत ५ गडी गमावून २४९ धावा केल्या. या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची फलंदाजी कशी राहिली यासंदर्भात वाचा.
भारतासाठी संजू सॅमसनने नऊ चौकार आणि चार षटकारांसह 41 चेंडूंमध्ये 82 धावा करत शानदार अर्धशतक झळकावले, यामध्ये त्याने 9 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले. शेवटच्या ओव्हरमध्ये तिलक वर्माने देखील त्याचा जोर दाखवला आणि कमालीची कामगिरी केली. तिलक वर्माने 18 चेंडूंमध्ये नाबाद 44 धावा केल्या, तर इशान किशनने २२ चेंडूंमध्ये ४३ धावा आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरने 18 चेंडूंमध्ये 40 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजकडून रॉस्टन चेसने तीन बळी घेतले, तर शमर स्प्रिंगरने दोन बळी घेतले.
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भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी20 मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावल्यानंतर, संजू सॅमसनची बॅट शेवटच्या चार डावांमध्ये शांत राहिली. जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्याने चांगली कामगिरी केली नाही. जपानविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या टी20 सामन्यात आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या टी20 सामन्यातही संजूच्या बॅटने चांगली कामगिरी केली नाही. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या टी20 सामन्यात अर्धशतक झळकावल्यानंतर, त्याने जपानविरुद्ध 7 चेंडूंमध्ये 9 धावा केल्या.
HIGHEST T20I TEAM TOTAL IN RANCHI #TeamIndia put on a breathtaking show with the bat Scorecard https://t.co/mZlyaWZsoe #INDvWI | @mflone_ https://t.co/euZ4om6cvW— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
यानंतर, आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत श्रीलंकेविरुद्ध त्याने 9 चेंडूंमध्ये ७ धावा केल्या. पाकिस्तानविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात तो ४ चेंडूंमध्ये केवळ २ धावाच करू शकला. यानंतर, भारतात झालेल्या पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यात त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध 9 चेंडूंमध्ये 11 धावा केल्या. सलग चार सामन्यांमध्ये अपयशी ठरल्यानंतर संजूवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. मात्र, त्याने आपल्या बॅटने या प्रश्नांना उत्तर दिले आणि एक वादळी खेळी खेळली.