होणाऱ्या वाहिनीने सारा तेंडुलकरला दिला खास सल्ला, Video होतोय व्हायरल

अर्जुन तेंडुलकरने सानिया चंडोक हिच्याशी साखरपुडा केल्याच्या बातम्या समोर आल्या. त्यानंतर आता सोशल मीडियावर सारा आणि सानिया या दोघींचा एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. 

पूजा पवार | Updated: Aug 18, 2025, 10:22 PM IST
होणाऱ्या वाहिनीने सारा तेंडुलकरला दिला खास सल्ला, Video होतोय व्हायरल
(Photo Credit - Social Media)

Sara Tendulkar And Sanniya Chandhok : मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) मुलगा क्रिकेटर अर्जुन तेंडुलकर (Arjun Tendulkar) याचा 13 ऑगस्ट रोजी सानिया चंडोक (Sanniya Chandok) हिच्याशी साखरपुडा झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. अत्यंत मोजक्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत हा कौटुंबिक सोहळा पार पडल्याची माहिती आहे. परंतु अद्याप दोन्ही कुटुंबाकडून याची पुष्टी करण्यात आलेली नाही. सानिया ही अर्जुन आणि सारा यांची बालपणीपासूनची मैत्रीण आहे. सानिया नेमकी कोण आहे याबाबत जाणून घेण्याची चाहत्यांना इच्छा आहे. अशातच काही महिन्यांपूर्वी सारा तेंडुलकरने तिच्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेला एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. ज्यात होणारी बहिणी सानिया साराला एक खास सल्ला देताना दिसतेय. 

सानियाने दिला खास सल्ला : 

सारा तेंडुलकरने मागच्या वर्षी तिचा 27 वा वाढदिवस साजरा केला. यावेळी तिने आपल्या मित्र मैत्रिणी आणि कुटुंबातील व्यक्तींना तिला 27 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने काय ऍडव्हाइस द्याल असा प्रश्न विचारला. तेव्हा वडील सचिन, आई अंजली, भाऊ अर्जुन यांनी सानियाला काही सल्ले आणि शुभेच्छा दिल्याचं मात्र या व्हिडिओत साराची बालपणीची मैत्रीण आणि होणारी वाहिनी सानियाने सुद्धा तिला एक खास सल्ला दिला. यावेळी सानिया साराला म्हणाली की, 'ताण जरा कमी घे आणि जीवनाचा आनंद घे'. अर्जुन आणि सानियाच्या साखरपुड्याची बातमी समोर आल्यानंतर सारा आणि सानियाचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कोण आहे सानिया चंडोक? 

सानियाने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदवी घेतली आहे. सानिया चंडोकचे आजोबा रवी घई हे ग्रॅव्हिस ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांच्याकडे मुंबईतील इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव्ह हॉटेल आणि ‘ब्रुकलिन क्रीमरी’ व ‘बास्किन-रॉबिन्स इंडिया’सारखे लोकप्रिय खाद्य ब्रँड आहेत.  सानिया ‘मिस्टर पॉज’ नावाच्या प्रीमियम पेट सैलून, स्पा आणि स्टोअरची संस्थापक आहे. इंस्टाग्रामवरील @paws.in अकाउंटवर सानियाचा एक व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहे, ज्यात ती एका पाळीव प्राण्याला उपचार करताना दिसते. पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आलंय की, सानियाने WVSचा ABC प्रोग्राम पूर्ण करून ‘व्हेटेरिनरी टेक्निशियन’ म्हणून प्रमाणपत्र मिळवलं आहे. 

हेही वाचा : सारा वयाने मोठी असून अर्जुनचं लग्न आधी का करतोय सचिन तेंडुलकर? समोर आलं मोठं कारण

 

अर्जुन आणि सानियाच्या वयात किती आहे अंतर?

अर्जुन सध्या 25 वर्षांचा आहे तर सानिया 26 वर्षांची आहे. दोघांमध्ये साधारण दीड वर्षांचा वयाचा फरक आहे. हा किस्सा ऐकून चाहत्यांना लगेच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांची आठवण झाली. कारण सचिनने 1995 मध्ये अंजलीशी विवाह केला होता आणि अंजली त्यांच्यापेक्षा तब्बल पाच वर्षांनी मोठी आहे.

FAQ : 

सानिया चंडोक आणि तेंडुलकर कुटुंब यांचा काय संबंध आहे?

सानिया ही अर्जुन आणि सारा तेंडुलकर यांची बालपणीपासूनची मैत्रीण आहे. ती विशेषतः सारा तेंडुलकरशी जवळची मैत्रीण आहे.6. सारा तेंडुलकरच्या 

वाढदिवसानिमित्त सानियाने काय सल्ला दिला?

सारा तेंडुलकरच्या 27व्या वाढदिवसानिमित्त सानियाने तिला सल्ला दिला की, "ताण जरा कमी घे आणि जीवनाचा आनंद घे.

सानिया चंडोकच्या कुटुंबाबद्दल काय माहिती आहे?

सानिया ही मुंबईतील प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची नात आहे. रवी घई हे ग्रॅव्हिस ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांच्याकडे मुंबईतील इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव्ह हॉटेल आणि ‘ब्रुकलिन क्रीमरी’ तसेच ‘बास्किन-रॉबिन्स इंडिया’सारखे लोकप्रिय खाद्य ब्रँड आहेत.

 

