Marathi News
सारा सोबत गोव्याच्या फोटोंमध्ये दिसणारा 'हा' मिस्ट्री बॉय कोण? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

सारा तेंडुलकरचे एका मिस्ट्री बॉय सोबतचे काही फोटो व्हायरल होत असून हे दोघे रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Sep 3, 2025, 08:43 PM IST
सारा सोबत गोव्याच्या फोटोंमध्ये दिसणारा 'हा' मिस्ट्री बॉय कोण? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण
(Photo Credit : Social Media)

Sara Tendulkar : क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताचा माजी क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरच्या मुलीने नुकताच तिचा स्वतःच व्यवसाय सुरु केला. सारा तेंडुलकरला फिरण्याची सुद्धा खूप आवड आहे. सध्या तिचे काही फोटोस सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यात ती एका मुलासोबत दिसतेय. सारा सोबत फोटोंमध्ये दिसणारा मुलगा नेमका कोण आहे याबाबत चाहत्यांना प्रश्न पडलाय. सारा तेंडुलकरचे (Sara Tendulkar) काही फोटो व्हायरल होत असून यात ती एका मुलासोबत दिसतेय. फोटोपाहून दोघांमधील बॉण्डिंग खूप चांगली आहे असं कळतंय. या मुलाने सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) आणि अंजली सोबतचे सुद्धा काही फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केलेत. हाच तरुण आयपीएलच्या सामन्यांमध्ये सुद्धा सारा तेंडुलकर सोबत दिसला होता. 

कोण आहे मिस्ट्री बॉय? 

सारा तेंडुलकर सोबत दिसणाऱ्या व्यक्तीचं नाव 'सिद्धार्थ केरकर' आहे. सिद्धार्थ एक कलाकार होते. सारा सिद्धार्थला इंस्टाग्रामवर फॉलो करते, त्याचे 90 हजार पेक्षा अधिक फॉलोवर्स आहेत. सिद्धार्थ केरकर स्वतः गोव्यामध्ये राहतो. त्याच्या प्रोफाइलमध्ये सारा तेंडुलकरसोबतचे त्याचे अनेक फोटो आहेत, त्यापैकी एक आयपीएल दरम्यान वानखेडे स्टेडियममधील आहे. त्याने गोव्यात सचिन तेंडुलकर आणि अंजली तेंडुलकरसोबतचा एक फोटो देखील शेअर केला आहे. त्याच्या प्रोफाइलकडे पाहून असे दिसते की तो गोव्यातील एका रेस्टॉरंटचा सह-मालक आहे.

सिद्धार्थ आणि सारा रिलेशनशिपमध्ये आहेत का? 

सोशल मीडियावर सिद्धार्थ केरकर आणि सारा तेंडुलकरचे फोटो पाहून फॅन्स दोघे रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं म्हणताय. पण याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नाही मात्र दोघांमध्ये चांगली मैत्री आहे हे खरं.  27 वर्षीय सारा तेंडुलकर ही मागील काही वर्षांपासून शुभमन गिल सोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र याबाबत सुद्धा दोघांकडून कधीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. 

सिद्धार्थने सारा तेंडुलकरसोबत शेअर केलेल्या फोटो आणि व्हिडिओंवर लोक कमेंट करत आहेत. एका नेटकाऱ्याने कमेंट करत विचारते, 'तुमच्या दोघांमध्ये काय नाते आहे? 'तुम्ही फक्त मित्र आहात कि अजून काही?' साराचे इंस्टाग्रामवर 8.6 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. ऑस्ट्रेलियाने साराला भारतातील पर्यटकांना ऑस्ट्रेलिया फिरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारीही दिली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ : 

सिद्धार्थ केरकर कोण आहे?

सिद्धार्थ केरकर हा गोव्यात राहणारा एक कलाकार आहे आणि त्याच्या इंस्टाग्रामवर 90 हजारांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. तो गोव्यातील एका रेस्टॉरंटचा सह-मालक देखील आहे.

सारा तेंडुलकर आणि शुभमन गिल यांच्याबद्दल काय चर्चा आहे?

मागील काही वर्षांपासून सारा तेंडुलकर आणि क्रिकेटर शुभमन गिल रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा आहेत, परंतु याबाबतही कोणतीही अधिकृत माहिती दोघांकडून देण्यात आलेली नाही.

सारा तेंडुलकर सोबत व्हायरल फोटोंमध्ये दिसणारा मुलगा कोण आहे?

सारा तेंडुलकर सोबत व्हायरल फोटोंमध्ये दिसणारा मुलगा सिद्धार्थ केरकर आहे. तो एक कलाकार आहे आणि गोव्यात राहतो.

Goamarathi newsSara TendulkarCricket News

