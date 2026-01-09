English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • सारा तेंडुलकरची मराठी ऐकलीत का? कार्यक्रमादरम्यान सांगितली आजी सोबतची खास आठवण

सारा तेंडुलकरची मराठी ऐकलीत का? कार्यक्रमादरम्यान सांगितली आजी सोबतची खास आठवण

Sara Tendulkar Speaks In Marathi : सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकरचा हीच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात सारा मराठीत आपल्या आजी सोबतचा एक किस्सा सांगताना दिसतेय. ज्याला चाहत्यांची पसंती मिळतेय. 

पूजा पवार | Updated: Jan 9, 2026, 10:22 PM IST
सारा तेंडुलकरची मराठी ऐकलीत का? कार्यक्रमादरम्यान सांगितली आजी सोबतची खास आठवण
Photo Credit - Social Media

Sara Tendulkar Speaks In Marathi : भारताचा माजी क्रिकेटर आणि मास्टरब्लास्टर म्हणून प्रसिद्ध असलेला सचिन तेंडुलकरची (Sachin Tendulkar) मुलगी सारा ही नेहमी कोणत्या न कोणत्या कारणाने चर्चेत येत असते. सारा ही सोशल मीडियावर बरीच ऍक्टिव्ह असली तरी अनेकदा मीडिया समोर बोलणं आणि व्यक्त होणं टाळते. मात्र एका कार्यक्रमादरम्यान सारा तेंडुलकर (Sara tendulkar) हिने मराठीत व्यक्त होत तिच्या बालपणाची आजी सोबतची आठवण सांगितली. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाली सारा तेंडुलकर? 

सारा तेंडुलकर ही एका दागिन्यांच्या ब्रँड संदर्भातील एका कार्यक्रमात गेली होती. यावेळी तिने व्यक्त होताना म्हटले, 'मला तुम्हाला मराठीत काहीतरी सांगायचंय. मी खूप लहान होते, तेव्हापासून आजपर्यंत माझी आजी नेहमी मला सोन्याचं काहीतरी घ्यायची. कधी कानातले, कधी गळ्यातील चैन, माझं एकच स्वप्न होतं की, मी एक दिवस मोठी झाल्यावर स्वतःच्या पैशाने तिच्यासाठी काहीतरी सोन्याचं घेईल आणि आता माझं हे स्वप्न पूर्ण झालं आहे'. सारा तेंडुलकरची अस्खलित मराठी ऐकून तिचे फॅन्स सुद्धा भारावले आहेत. 

किती शिकली आहे सारा तेंडुलकर? 

सारा तेंडुलकरचे शालेय शिक्षण मुंबईतील प्रतिष्ठित धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमधून पूर्ण केले. यानंतर तिने  युनिव्हर्सिटी कॉलेज, लंडन (UCL) मधून मेडिसिनमध्ये पदवी प्राप्त केली. सचिन तेंडुलकरची पत्नी अंजली याही बालरोगतज्ज्ञ आहेत. ग्रॅज्युएशननंतर साराने युनिव्हर्सिटी कॉलेज, लंडनमधून मास्टर्सही केले. तिने मेडिसिन आणि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनमध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. 

हेही वाचा : रविवार पासून IND VS NZ वनडे सीरिजला सुरुवात, पुन्हा रोहित - विराटची जोडी, सामना कुठे पाहाल Live?

साराने सुरु केला व्यवसाय : 

सारा तेंडुलकर ही सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनची डायरेक्टर आहे. यासह साराने मागच्यावर्षी स्वतःच व्यवसाय सुरु केला असून तिने अंधेरीमध्ये अकॅडमी सुरु केलीये, जी पिलाटेस अकॅडमीची फ्रॅन्चायजी आहे. सारा यासह अनेक ब्रँड सोबत मॉडल म्हणून काम सुद्धा करते. 

तेंडुलकरांच्या घरात वाजणार सनई चौघडे : 

सचिन तेंडुलकरचा धाकटा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर हा त्याची मैत्रीण सानिया चंडोक हिच्याशी मार्च महिन्यात लग्न करणार आहे अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येतेय. या दोघांचा साखरपुडा कुटुंबाच्या उपस्थितीत एका छोटेखानी कार्यक्रमात साखरपुडा केला. दोघांच्या लग्नाबाबत अद्याप कुटुंबाकडून कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मात्र ५ मार्च रोजी अर्जुन आणि सानिया यांचा शुभ विवाह होणार अशी माहिती रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Sara Tendulkarsachin tendulkarmarathi newsCricket News

इतर बातम्या

रविवार पासून IND VS NZ वनडे सीरिजला सुरुवात, पुन्हा रोहित -...

स्पोर्ट्स