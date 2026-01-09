सारा तेंडुलकरची मराठी ऐकलीत का? कार्यक्रमादरम्यान सांगितली आजी सोबतची खास आठवण

Sara Tendulkar Speaks In Marathi : भारताचा माजी क्रिकेटर आणि मास्टरब्लास्टर म्हणून प्रसिद्ध असलेला सचिन तेंडुलकरची (Sachin Tendulkar) मुलगी सारा ही नेहमी कोणत्या न कोणत्या कारणाने चर्चेत येत असते. सारा ही सोशल मीडियावर बरीच ऍक्टिव्ह असली तरी अनेकदा मीडिया समोर बोलणं आणि व्यक्त होणं टाळते. मात्र एका कार्यक्रमादरम्यान सारा तेंडुलकर (Sara tendulkar) हिने मराठीत व्यक्त होत तिच्या बालपणाची आजी सोबतची आठवण सांगितली.
सारा तेंडुलकर ही एका दागिन्यांच्या ब्रँड संदर्भातील एका कार्यक्रमात गेली होती. यावेळी तिने व्यक्त होताना म्हटले, 'मला तुम्हाला मराठीत काहीतरी सांगायचंय. मी खूप लहान होते, तेव्हापासून आजपर्यंत माझी आजी नेहमी मला सोन्याचं काहीतरी घ्यायची. कधी कानातले, कधी गळ्यातील चैन, माझं एकच स्वप्न होतं की, मी एक दिवस मोठी झाल्यावर स्वतःच्या पैशाने तिच्यासाठी काहीतरी सोन्याचं घेईल आणि आता माझं हे स्वप्न पूर्ण झालं आहे'. सारा तेंडुलकरची अस्खलित मराठी ऐकून तिचे फॅन्स सुद्धा भारावले आहेत.
सारा तेंडुलकरचे शालेय शिक्षण मुंबईतील प्रतिष्ठित धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमधून पूर्ण केले. यानंतर तिने युनिव्हर्सिटी कॉलेज, लंडन (UCL) मधून मेडिसिनमध्ये पदवी प्राप्त केली. सचिन तेंडुलकरची पत्नी अंजली याही बालरोगतज्ज्ञ आहेत. ग्रॅज्युएशननंतर साराने युनिव्हर्सिटी कॉलेज, लंडनमधून मास्टर्सही केले. तिने मेडिसिन आणि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनमध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे.
सारा तेंडुलकर ही सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनची डायरेक्टर आहे. यासह साराने मागच्यावर्षी स्वतःच व्यवसाय सुरु केला असून तिने अंधेरीमध्ये अकॅडमी सुरु केलीये, जी पिलाटेस अकॅडमीची फ्रॅन्चायजी आहे. सारा यासह अनेक ब्रँड सोबत मॉडल म्हणून काम सुद्धा करते.
सचिन तेंडुलकरचा धाकटा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर हा त्याची मैत्रीण सानिया चंडोक हिच्याशी मार्च महिन्यात लग्न करणार आहे अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येतेय. या दोघांचा साखरपुडा कुटुंबाच्या उपस्थितीत एका छोटेखानी कार्यक्रमात साखरपुडा केला. दोघांच्या लग्नाबाबत अद्याप कुटुंबाकडून कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मात्र ५ मार्च रोजी अर्जुन आणि सानिया यांचा शुभ विवाह होणार अशी माहिती रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे.