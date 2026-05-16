/Who is Sarah Taylor : इतिहासात पहिल्यांदाच! इंग्लंडच्या पुरुष संघाला प्रशिक्षण देणार माजी महिला खेळाडू, ईसीबीने घेतलेला एक मोठा निर्णय

Sarah Taylor New England Coach : मागील काही वर्षामध्ये महिला क्रिकेट नव्या उंचावर पोहोचले आहे मागील काही वर्षांमध्ये आयसीसीने महिला अंपायर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. भारतामध्ये देखील महिला प्रिमियर लीगला सुरुवात केल्यानंतर मागील काही वर्षामध्ये अनेक नव्या युवा महिला खेळाडू पाहायला मिळाल्या आहेत. 2025 मध्ये झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषकामध्ये देखील फक्त महिला अंपायरने सामन्यांमध्ये अंपायरिंग केली होती. आता आणखी एका महिलेने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने मोठा निर्णय घेतला आहे, यामध्ये इंग्लंडची माजी यष्टीरक्षक सारा टेलर हिची न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी मालिकेमध्ये इंग्लंडच्या वरिष्ठ संघामध्ये फिल्डिंग कोच म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाच्या क्रिकेट संचालक रॅाब की यांनी 13 मे रोजी यांची घोषणा केली होती. इंग्लंडची माजी यष्टीरक्षक सारा टेलर हिने महान क्रिकेट 37 वर्षीय खेळाडूने अँड्र्यू फ्लिंटॉफ यांच्या मार्गदर्शनाखाली इंग्लंड लायन्स (इंग्लंड 'अ') संघासोबतही तिने काम केले आहे. त्या संघामध्ये केलेल्या कामगिरीनंतर तिला वरिष्ठ संघामध्ये तिला स्थान देण्यात आले आहे.
सारा टेलर हिने सर्व फॉरमॅटमध्ये तिच्या करिअरमध्ये 226 सामने खेळले आहेत, याआधी तिने ससेक्सच्या पुरुष संघासोबतच मँचेस्टर ओरिजिनल्ससोबतही देखील काम केले आहे. तिला काही काळासाठी हे पद देण्यात आले आहे, कारण इंग्लंडचे मुख्य कोच कार्ल हॉपकिन्सन हे सध्या आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी काम करत आहेत. सारा टेलर हिला पद मिळाल्यानंतर इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाच्या एका अधिकाऱ्यांने सांगितले आहे की, साराच्या कामामध्ये पारंगत आणि सर्वोत्कृष्टांपैकी एक आहे. त्यांनी असेहा सांगितले आहे की तिची कामगिरी ही अपवादात्मक राहिली आहे, अँड्र्यू फ्लिंटॉफ व एड बर्नी यांच्यासोबत त्यांनी काम केले आहे.
पुढे त्यांनी असेही सांगितले आहे की, ज्या पद्धतीने साराने काम केले आहे त्यामुळे आता आम्ही पूर्णपणे प्रभावित झालो आहोत. ईसीबीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की कार्ल हॅापकिन्सबद्दल त्यांनी सांगितले की आजच्या क्रिकेटमध्ये प्रथेच्या प्रमाणे तो सध्या आयपीएलमध्ये काम करत आहे, त्याचा भविष्यामध्ये कधीतरी सेवांचा उपयोग करुन घेऊ असे त्यांनी सांगितले.