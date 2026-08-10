सरफराज खानचा 'फिटनेस मंत्र' व्हायरल; काश्मीरमध्ये राहून 17 किलो वजन केलं कमी

भारताचा संघ सध्या श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळण्यासाठी श्रीलंकेच सराव करत आहे. मागील काही दिवसांपासून टीम इंडियामध्ये दुखापतीचे सत्र हे सुरुच आहे, आता भारताच्या संघामध्ये नुकताच एक मोठा बदल झाला आणि टीम इंडियाला आणखी एक मोठा बदल करावा लागला. साई सुदर्शन दुखापतीमुळे श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेमधून बाहेर झाला आहे पण आता त्याच्या जागेवर सरफराज खानला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. सरफराज खान दोन वर्षांनंतर कसोटी संघात परतला आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी मालिका 15 ऑगस्ट 2026 रोजी सुरू होईल. मागील अनेक महिन्यांपासून सरफराज खानला टीम इंडियामधून वगळले जात होते.
भारतीय संघात परतण्यासाठी सरफराज खानने खूप मेहनत घेतली. त्याने सुमारे दीड वर्षात 17 किलो वजन कमी केले आणि काश्मीरमध्ये कठोर सराव करून निवडकर्त्यांचा विश्वास संपादन केला. मुंबईत पावसामुळे, सरफराज खानने आपले कौशल्य सुधारण्यासाठी काश्मीरमधील शेर-ए-काश्मीर स्टेडियमवर वेळ घालवला. रणजी ट्रॉफीमध्ये त्रिशतक झळकावूनही, सरफराजला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी खूप जाड मानले जात होते, पण आता तो अधिक तंदुरुस्त दिसतो, ज्यामुळे त्याच्या टी20 खेळात निश्चितच सुधारणा झाली आहे. मुंबईतील अवकाळी पावसामुळे सराव करणे अशक्य झाले आणि त्यामुळे सरफराज काश्मीरला गेला, जिथे त्याने आपले कौशल्य सुधारण्यासाठी शेर-ए-काश्मीर स्टेडियमवर अनेक तास घालवले. त्यामुळे, त्याचे पुनरागमन खूप महत्त्वाचे आहे.
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2024 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या चार खराब कामगिरीनंतर सरफराज खानला भारतीय संघातून वगळण्यात आले होते. त्या मालिकेत भारतीय फलंदाज सपशेल अपयशी ठरले, परंतु या 28 वर्षीय खेळाडूकडे दुर्लक्ष करून त्याला राष्ट्रीय संघातून वगळण्यात आले. त्यानंतर सरफराज खानने इंडिया 'अ' संघासोबत इंग्लंडचा दौरा केला, जिथे त्याने इंग्लंड लायन्सविरुद्ध 92 धावा केल्या. त्यानंतर त्याने भारत आणि इंडिया 'अ' यांच्यातील एका अंतर्गत संघ सामन्यात शतक झळकावले. असे असूनही, सरफराज सातत्याने राष्ट्रीय संघाबाहेरच राहिला.
सुदर्शन दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेल्यानंतर राष्ट्रीय निवड समितीकडे ऋतुराज गायकवाड, शेख रशीद आणि सरफराज खान हे तीन पर्याय होते. फिरकी गोलंदाजीविरुद्धच्या चांगल्या खेळामुळे खानला पसंती देण्यात आली. सरफराज खानकडे फिरकी गोलंदाजीविरुद्ध रिव्हर्स स्वीपसह अनेक पर्याय आहेत. तो फ्रंट फूटवर आणि स्क्वेअरच्या दिशेनेही चांगले फटके खेळतो. आता त्याला भारतीय संघामध्ये तर स्थान मिळाले आहे पण त्याला प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळेल का? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.