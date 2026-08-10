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सरफराज खानचा 'फिटनेस मंत्र' व्हायरल; काश्मीरमध्ये राहून 17 किलो वजन केलं कमी

साई सुदर्शन दुखापतीमुळे श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेमधून बाहेर झाला आहे पण आता त्याच्या जागेवर सरफराज खानला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. भारतीय संघात परतण्यासाठी सरफराज खानने खूप मेहनत घेतली, सध्या त्याचा फिटनेस मंत्र व्हायरल होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 10, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:46 PM IST
सरफराज खानचा 'फिटनेस मंत्र' व्हायरल; काश्मीरमध्ये राहून 17 किलो वजन केलं कमी
Image Credit: सरफराज खान वजन कमी केल्यानंतर चर्चेचा विजय (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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