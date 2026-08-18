पहिल्या कसोटी टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू जखमी, दुसऱ्या मॅचमध्ये 'या' खेळाडूला स्थान मिळणार का?

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सध्या पहिला कसोटी सामना सुरु आहे, सामना पाचव्या दिवशी श्रीलंकेला 350 धावांचे लक्ष टीम इंडियाने ठेवले आहे. आता पहिला कसोटी सामना जिंकल्यानंतर टीम इंडियाला दिलासा मिळू शकतो. पण या पहिल्या कसोटी सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला मोठा धक्का देखील लागला आहे. चौथ्या दिनाचा खेळ संपला आहे आणि श्रीलंकेचे फक्त चार फलंदाज बाद झाले आहेत. चौथ्या दिवसाच्या शेवटच्या सत्रादरम्यान भारताचा स्टार खेळाडू ध्रुव जुरेल जखमी झाला आणि त्याला मैदान सोडावे लागले. आता टीम इंडियाच्या दुसऱ्या सामन्यात ध्रुव जुरेल खेळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. जर ध्रुव जुरेल दुसऱ्या सामन्यात खेळला नाही तर त्याची जागा कोण घेणार याबद्दल जाणून घेऊया.
ध्रुव जुरेलने या पहिल्या सामन्यात दमदार फलंदाजी केली होती पण आता त्याला दुखापत झाल्यानंतर संघात त्याची जागा कोण घेणार? आता दुसऱ्या कसोटीत सरफराज खानला संधी मिळू शकते. पहिल्या कसोटीच्या चौथ्या दिवसाच्या अंतिम सत्रादरम्यान, मानव सुथारने टाकलेल्या 28 व्या ओव्हरमध्ये, सोनल दिनुशाने बॅक फूटवर एक जोरदार फटका मारला. तो चेंडू शॉर्ट लेगला क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या ध्रुव जुरेलला लागला. चेंडू जुरेलच्या शिन पॅड्स आणि घोट्याला जोरात लागला. तो वेदनेने विव्हळत लगेच खाली बसला. जुरेलची अवस्था पाहून भारतीय संघाचा फिजिओ मैदानावर आला.
जुरेलला खूप वेदना होत होत्या आणि त्याला आपल्या सहकाऱ्यांच्या व फिजिओच्या मदतीने लंगडत मैदानाबाहेर जावे लागले. अनेक वृतांनी दावा केला आहे की, दुसऱ्या सामन्यामध्ये जुरेल तंदुरुस्त नसेल त्यामुळे प्लेइंग 11 मध्ये काही बदल केले जाऊ शकतात. जुरेलला दुसऱ्या सामन्यात दुखापत असल्यास प्लेइंग 11 मध्ये सरफराज खानला स्थान दिले जाऊ शकते. दुखापतीमुळे बाहेर झालेल्या साई सुदर्शनच्या जागी सरफराजला या मालिकेत संधी मिळाली होती. पहिल्या डावात 51 धावांचे अर्धशतक झळकावत जुरेलने भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
हे ही वाचा
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये झालेल्या पहिल्या कसोटीच्या चार दिवसांच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर भारताच्या संघाने पहिल्या डावामध्ये 116.4 ओव्हरमध्ये 462 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेच्या संघाने 79.4 ओव्हरमध्ये 284 धावांवर संघ सर्वबाद झाला. भारताच्या संघाची दुसऱ्या डावामध्ये देखील चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली, टीम इंडियाने दुसऱ्या डावामध्ये 48.8 ओव्हरमध्ये 193 धावा केल्या. 372 धावांचे लक्ष्य गाठताना, चौथ्या दिवसाचा खेळ संपता संपता 84 धावांवर श्रीलंकेचे चार फलंदाज बाद झाले. आता भारताला विजयासाठी सहा गडी बाद करण्याची गरज आहे, तर श्रीलंकेला 288 धावांची आवश्यकता आहे.