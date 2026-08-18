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पहिल्या कसोटी टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू जखमी, दुसऱ्या मॅचमध्ये 'या' खेळाडूला स्थान मिळणार का?

चौथ्या दिवसाच्या शेवटच्या सत्रादरम्यान भारताचा स्टार खेळाडू ध्रुव जुरेल जखमी झाला आणि त्याला मैदान सोडावे लागले. आता टीम इंडियाच्या दुसऱ्या सामन्यात ध्रुव जुरेल खेळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 18, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:41 PM IST
पहिल्या कसोटी टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू जखमी, दुसऱ्या मॅचमध्ये 'या' खेळाडूला स्थान मिळणार का?
Image Credit: भारत विरुद्ध श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीत टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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