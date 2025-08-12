'मुंबईचे सर्व खेळाडू भीतीपोटी...,' इंग्लंड दौऱ्यातून वगळलेल्या सरफराज खानने स्पष्टच सांगितलं, 'गावसकर आणि तेंडुलकर...'

भारतीय क्रिकेट संघातील दुर्लक्षित फलंदाज सरफराज खानने मुंबईच्या सर्व क्रिकेटपटूंनी कांगा लीग स्पर्धा खेळली पाहिजे असं मत मांडलं आहे. मुंबईमधील पावसाळ्याच्या हंगामात होणाऱ्या या स्पर्धेत सरफराजने हजेरी लावली. अपयशाच्या भीतीने क्रिकेटपटूंनी या स्पर्धेकडे पाठ फिरवू नये असं मत त्याने मांडलं आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी बीसीसीआयच्या निवडकर्त्यांनी सरफराजची निवड केली नाही. मात्र आपलं वजन कमी करत त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं होतं. सोशल मीडियावरही त्याच्या शारिरीक बदलाची चर्चा होती. दरम्यान इस्लाम जिमखानाविरुद्धच्या सामन्यात पार्कोफोन क्रिकेटर्सकडून खेळताना सरफराजने 42 चेंडूत 61धावा केल्या आहेत. भारतीय क्रिकेट संघात आपलं स्थान पुन्हा मिळवू पाहणाऱ्या या क्रिकेटपटूने सचिन तेंडुलकर आणि सुनील गावसकर यांचा उल्लेख केला आहे.
"मी कांगा लीग सामन्याबद्दल इतका उत्साहित होतो की रिपोर्टिंगची वेळ सकाळी 8.30 होती, पण मी 8 वाजताच पोहोचलो. माझ्या कामगिरीवरीतील समाधानापेक्षा, मधल्या फळीत वेळ घालवू शकलो याचा मला आनंद झाला. या खेळपट्टीवर फलंदाजी करणं सोपे नव्हते. एक चेंडू माझ्या हेल्मेटवरही आदळला. तसंच, दाट गवत असल्याने चौकार जाणंही कठीण होतं," असं सरफराजने मिड-डेला सांगितलं.
"मी लहान असताना माझ्या वडिलांकडून (नौशाद खान) कशाप्रकारे एकदा सुनील गावसकर इंग्लंडहून सकाळी परतलेले असतानाही कांगा लीग सामन्यासाठी पोहोचले होते याचा किस्सा ऐकला आहे. त्यामुळे मला आणि माझा भाऊ मुशीर याला ही स्पर्धा खेळणं नेहमीच अभिमानास्पद वाटतं. नागपुरहून परतत असताना, आज पाऊस पडणार नाही अशी आशा करत होती. सकाळी थोडा पाऊस पडला. पण आम्ही जेव्हा इस्लाम जीमखान्याला पोहोचलो तेव्हा वातावरण चांगलं होतं. मी तीन वर्षांपूर्वी अखेरचा कांगा लीग सामना खेळलो होतो. मी आज लीगचं पुस्तक पडताळत असताना 2018 मध्ये शतक ठोकल्याबद्दल माझं नाव वाचलं आणि बरं वाटलं," असंही तो म्हणाला.
वेस्ट इंडिजविरोधातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी संघ निवडताना ज्या नावांचा विचार केला जाईल त्यापैकी सरफराज हे एक नाव असेल.
“मुंबईच्या सर्व खेळाडूंनी [कांगा लीग] खेळले पाहिजे. काही खेळाडूंना वाटते की जर ते येथे अपयशी ठरले तर ते त्यांच्या भविष्यासाठी वाईट ठरेल. पण जर गावसकर सर आणि सचिन तेंडुलकर सरांनी असाच विचार केला असता, तर ते कदाचित पुढे दिग्गज बनले नसते. जर मोठे खेळाडू या स्पर्धेत खेळले तर ते शहरातील तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. कांगा लीग ही अशी स्पर्धा आहे की जर तुम्ही येथे यशस्वी झालात तर तुम्ही जगात कुठेही धावा करू शकता,” असे त्याने शेवटी म्हटले.
FAQ
1) कांगा लीग स्पर्धा म्हणजे काय?
कांगा लीग ही मुंबईत पावसाळ्याच्या हंगामात आयोजित होणारी ऐतिहासिक क्रिकेट स्पर्धा आहे. ही स्पर्धा स्थानिक क्रिकेटपटूंना कठीण परिस्थितीत खेळण्याची संधी देते आणि त्यांच्या कौशल्याला आव्हान देते.
2) सरफराज खानने कांगा लीगबाबत काय मत मांडलं आहे?
सरफराज खानने मुंबईच्या सर्व क्रिकेटपटूंनी कांगा लीग स्पर्धा खेळली पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे. त्याने सांगितलं की, अपयशाच्या भीतीने खेळाडूंनी या स्पर्धेकडे पाठ फिरवू नये, कारण ही स्पर्धा खेळाडूंना कठीण परिस्थितीत कौशल्य दाखवण्याची संधी देते.
3) सरफराज खानने कांगा लीग सामन्यात काय कामगिरी केली?
इस्लाम जिमखानाविरुद्धच्या सामन्यात पार्कोफोन क्रिकेटर्सकडून खेळताना सरफराजने 42 चेंडूत 61 धावा केल्या. त्याने मधल्या फळीत वेळ घालवल्याचा आनंद व्यक्त केला, कारण खेळपट्टीवर फलंदाजी करणं कठीण होतं.