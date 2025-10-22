रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी आणि आता सरफराज... BCCIच्या 'या' निर्णयावर क्रिकेट चाहते संतापले, नेमकं काय घडलं?

BCCI: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) सध्या आगामी सामन्यांसाठी खेळाडुची निवड करत आहे. रोहित शर्माचे कर्णधारपदावरून काढल्याची बतमी वाऱ्याच्या वेगाने क्रिकेट प्रेमींमध्ये पसरली होती त्याच मोहम्मद शमीला वगळल्याची बातमी देखील समोर आली आणि तिन्ही फॉरमॅटमध्ये हर्षित राणाचा समावेश यामुळे चाहते भलतेच संतापलेत. पण आता एक नवीन नाव समोर आले आहे जे बीसीसीआयच्या नजरेतून बाहेर पडले आहे. हा असा खेळाडू आहे ज्याच्या सरासरीमुळे त्याची ब्रॅडमनशी तुलना केली जाते. त्याने स्थानिक क्रिकेटमध्ये द्विशतके झळकावली आणि टीम इंडियासाठी पदार्पणातच धडाकेदार फलंदाजी केली.
हा दमदार खेळाडू आहे 'सरफराज खान' ज्याला भारताचा ब्रॅडमन म्हणटले जाते. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सरफराज हा, फॉरमॅटमध्ये 2000 पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे. त्याच्यापेक्षा चांगली सरासरी असलेला एकमेव फलंदाज डोनाल्ड ब्रॅडमन आहे, ज्याने 95.14 च्या सरासरीने 28, 067 धावा केल्या आहेत.
भारतीय संघात पदार्पण
सरफराज खानने २०२४ च्या सुरुवातीला टोस्ट मॅचमधून पदार्पण केले. इंग्लंडविरुद्धच्या पदार्पणाच्या मालिकेत त्याने शानदार फलंदाजी केली, तीन सामन्यांमध्ये दोन अर्धशतके केली. त्यानंतर त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध एकाच सामन्यात १५० धावा केल्या. तरीही, तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून बाहेर पडला आणि त्यानंतर त्याला इतक्या टप्प्यावर वगळण्यात आले की बीसीसीआयने त्याचा भारत अ संघासाठी विचारही केला नाही.
भारत अ संघातून वगळे
बीसीसीआयने 21 ऑक्टोबरला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी आणि एकदिवसीय मालिकेसाठी भारत अ संघाची घोषणा केली. सरफराज खानचे नाव रेड-बॉल संघात समाविष्ट करण्यात आले नाही, ज्यामुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला. तो अलीकडेच जम्मू आणि काश्मीरविरुद्ध रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईकडून खेळला होता, त्याने दोन डावांमध्ये 42 धावा केल्या होत्या, आणि तरीही त्याची निवड झाली नाही. सरफराजने त्याच्या इतर शारीरिक समस्या देखील सोडवल्या आहेत आणि कठोर परिश्रम करून तो आता पूर्णपणे स्वस्थ आहे.