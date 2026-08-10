/IND vs SL मालिकेत स्थान मिळूनही सरफराज खानची निराशा? Playing 11 मध्ये जागा मिळणे अवघड

Team India Playing 11 : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिका सुरु व्हायला पाच दिवस शिल्लक आहेत, त्यामुळे भारताच्या संघ सध्या श्रीलंकेमध्ये सराव करत आहे. सराव सामन्यामध्ये टीम इंडियाची कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली, संघाने श्रीलंकेला पराभूत केले. आता भारताचा संघ मुख्य मालिकेमध्ये कशी कामगिरी करेल याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. भारताच्या संघामध्ये श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा झाल्यानंतर अनेक मोठे महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. आता सराव सामना सुरु असताना टीम इंडियामध्ये मोठा बदल झाला तो म्हणजेच साई सुदर्शनच्या जागेवर सरफराज खानला भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
सराव सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने चांगली कामगिरी केली आहे त्यामुळे मुख्य कसोटी मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये टीम इंडिया फार काही प्लेइंग 11 मध्ये बदल करणार नाही असा अंदाज आहे. साई सुदर्शनचे प्लेइंग 11 मध्ये स्थान पक्के होते, तो भारतासाठी प्लेइंग 11 मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत होता. पण आता प्रश्न असा आहे की सरफराज खान संघामध्ये तर स्थान मिळाले आहे पण त्याला प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरफराज आणि त्याचे चाहते तो पुन्हा भारतीय संघात निवडला गेल्याने खूप आनंदी असतील, पण जर त्यांना वाटत असेल की सरफराजला अंतिम 11 मध्ये स्थान मिळेल, तर त्याची शक्यता नगण्य आहे.
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सुदर्शनच्या जागी सरफराजला संघात स्थान देण्यात आले आहे. सुदर्शन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो, तर सरफराज चौथ्या किंवा त्याहून खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. संघाला तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकणाऱ्या फलंदाजाची गरज होती आणि सराव सामन्यात त्यांना तो खेळाडू सापडला तो म्हणजे देवदत्त पडिक्कल. पडिक्कलने सराव सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकावर शानदार फलंदाजी करत शतक झळकावले. त्याने 142 धावा केल्या. यामुळे त्याचे स्थान जवळपास निश्चित झाले आहे. देवदत्त पडिक्कल संघासाठी योग्य पर्याय हा संघाचा निर्णय असू शकतो तो चांगल्या फार्ममध्ये देखील दिसला होता.
क्रिकेटमध्ये, बदली खेळाडू अनेकदा त्याच प्रकारच्या खेळाडूच्या जागी येतात. म्हणजेच, जो खेळाडू बाहेर असतो, तोच संघात येतो. सलामीवीर बाहेर असेल, तर सलामीवीर संघात असतो. सरफराज कोणत्याही क्रमांकावर खेळू शकतो, पण त्याची पसंतीची फलंदाजीची जागा चौथी किंवा त्याहून खालची आहे. त्यामुळे, त्याला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवणे कठीण वाटते. सध्याच्या परिस्थितीनुसार, जर देवदत्त पडिक्कल जखमी झाला, तर सरफराजला संधी मिळू शकते. शिवाय, जर मधल्या फळीतील आणखी एखादा फलंदाज जखमी झाला, तर सरफराजला संधी मिळू शकते, अन्यथा त्याला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवणे अवघड आहे.