Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /IND vs SL मालिकेत स्थान मिळूनही सरफराज खानची निराशा? Playing 11 मध्ये जागा मिळणे अवघड

IND vs SL मालिकेत स्थान मिळूनही सरफराज खानची निराशा? Playing 11 मध्ये जागा मिळणे अवघड

आता सराव सामना सुरु असताना टीम इंडियामध्ये मोठा बदल झाला तो म्हणजेच साई सुदर्शनच्या जागेवर सरफराज खानला भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. पण त्याला मुख्य प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळणार की नाही यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 10, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:57 PM IST
IND vs SL मालिकेत स्थान मिळूनही सरफराज खानची निराशा? Playing 11 मध्ये जागा मिळणे अवघड
Image Credit: भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी मालिकेत सरफराज खानला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार का? (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer : 45 देशांमधील 22.5 कोटी लोक महाभयानक संकटात; 70 वर्षातील सर्वात शक्तिशाली घटनांपैकी एक
2
3
4
5