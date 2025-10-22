आडनावामुळे सरफराजचं टीम इंडियात सिलेक्शन झालं नाही? विरोधकांनी गौतम गंभीरवर साधला निशाणा

Sarfaraz Khan : दक्षिण आफ्रिका ए सीरिजसाठी टीम इंडियाच्या ए संघाची घोषणा झाली आहे. मात्र या घोषणेनंतर मोठा गोंधळ उडालेला दिसतोय. राजकारणात सुद्धा या संघाची चर्चा होत असून खासदार असदुद्दीन ओवैसीनंतर आता काँग्रेसच्या नेत्या शमा मोहम्मदने सुद्धा बीसीसीआयविषयी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढंच नाही तर त्यांनी याप्रकरणात हेड कोच गौतम गंभीरला सुद्धा ओढलं आहे. शमीने गौतम गंभीरवर धार्मिक पक्षपाताचा आरोप केला आहे.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोन टेस्ट सामन्यांची सीरिज खेळवली जात असून यात टीम इंडियाचं नेतृत्व ऋषभ पंतवर सोपवण्यात आलं आहे. तसंच साई-सुदर्शनला उप कर्णधार कऱण्यात आलं आहे. दोन्ही सामन्यांसाठी वेगवेगळा संघ निवडण्यात आला आहे. पण दोन्ही सामन्यांमध्ये ऋषभ पंत कर्णधार आणि साई सुदर्शन उप कर्णधार असेल. मात्र दोन्ही संघामध्ये स्टार फलंदाज सरफराज खानला स्थान देण्यात आलं नाहीये. सरफराज खानने 2024 मध्ये भारताकडून टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होत, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड विरुद्ध त्याने चांगली खेळी सुद्धा केली होती. त्यानंतर सरफराज खानने दोन महिन्यात तब्बल 17 किलो वजन कमी केलं. तो आधीपेक्षा अजून फिट झाला मात्र तरीही त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध संघात स्थान देण्यात आलं नाही.
काँग्रेस नेत्या शमा मोहम्मदने ट्विटरवर प्रश्न उपस्थित केला की सरफराज खानला त्याच्या आडनावामुळे भारतीय संघात निवडलं जात नाहीये. शमा मोहम्मद यांनी गंभीरच्या भारतीय जनता पक्षातील (भाजप) कार्यकाळाचा उल्लेख करत म्हटले की, 'सरफराज खानची निवड त्याच्या आडनावामुळे झाली नाही का? मी फक्त विचारत आहे. या मुद्द्यावर गौतम गंभीरची भूमिका आपल्याला माहिती आहे'.
Is Sarfaraz Khan not selected because of his surname ! We know where Gautam Gambhir stands on that matter
Dr. Shama Mohamed (drshamamohd) October 22, 2025
सरफराज हा टेस्ट फॉरमॅटमधील सर्वात सातत्यपूर्ण फलंदाजांपैकी एक आहे, त्याने 56 फर्स्ट क्लास सामन्यांमध्ये प्रति डाव सरासरी 65.19 धावा केल्या आहेत. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भरपूर धावा काढणाऱ्या आणि गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या सरफराजने या वर्षाच्या सुरुवातीला त्याच्या फिटनेसमध्ये आणखी सुधारणा केली. मात्र तरीही सरफराजला भारतीय संघात स्थान न मिळाल्यामुळे ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चे प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी यांनी पोस्ट शेअर करत प्रश्न उपस्थित केला. त्याने एक्सवर लिहिलं की, 'सर्फराज खानची इंडिया ए साठीही निवड का झाली नाही?'.
दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारत ए संघाची घोषणा कशी झाली?
उत्तर: दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी दोन अनौपचारिक टेस्ट सामन्यांसाठी भारत ए संघाची घोषणा बीसीसीआयने मंगळवारी (२१ ऑक्टोबर २०२५) केली. दोन्ही सामन्यांसाठी वेगवेगळे संघ निवडण्यात आले आहेत, पण दोन्ही संघात ऋषभ पंत कर्णधार आणि साई सुदर्शन उपकर्णधार असतील. ही सीरीज १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल.
सरफराज खानची क्रिकेट कारकीर्द काय आहे?
उत्तर: सरफराज खान हा टेस्ट फॉरमॅटमधील सातत्यपूर्ण फलंदाज आहे. त्याने ५६ फर्स्ट क्लास सामन्यांत सरासरी ६५.१९ धावांची कामगिरी केली आहे. २०२४ मध्ये इंग्लंड आणि न्यूझीलंडविरुद्ध टेस्ट पदार्पण करून त्याने चांगल्या खेळ्या केल्या. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तो भरपूर धावा काढणारा खेळाडू आहे, पण भारत ए संघात त्याला नाकारण्यात आले.
काँग्रेस नेत्या शमा मोहम्मद यांनी काय म्हटले?
उत्तर: काँग्रेस नेत्य शमा मोहम्मद यांनी एक्सवर (ट्विटर) पोस्ट करून सरफराज खानच्या वगळण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले, "सरफराज खानला त्याच्या आडनावामुळे (खान) भारत ए संघात निवडले गेले नाही का? मी फक्त विचारत आहे. गौतम गंभीरच्या भाजप कार्यकाळाची भूमिका आपल्याला माहिती आहे." यामुळे धार्मिक पक्षपाताचा आरोप झाला आणि त्यांना सोशल मीडियावर टीका झाली.