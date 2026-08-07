/सरफराज खानने व्यक्त केली मनातील खदखद! श्रीलंका दौऱ्यात टीम इंडियात मिळालं नाही स्थान

Sarfaraz Khan IND VS SL Test : भारताचा टेस्ट क्रिकेटर सरफराज खानने इंस्टाग्रामवर एक क्रिप्टिक पोस्ट लिहिली आहे. ज्याला लोकं श्रीलंका दौऱ्याशी जोडत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की श्रीलंका दौऱ्यात सरफराजला संधी न मिळाल्याने सोशल मीडियावर त्याने आपली खदखद व्यक्त केली. सरफराज खानने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली मात्र त्यात कोणाचंही नाव घेतलं नाही. सरफराज खानने त्याचा शेवटचा सामना हा न्यूझीलंड विरुद्ध नोव्हेंबर 2024 च्या घरच्या मैदानावर वानखेडे स्टेडियमवर खेळला होता.
सरफराज खानने इंस्टाग्रामवर एका चित्रपटाचा सीन शेअर केला. यात लिहिलं होतं की, 'बहुतेक मी फिट बसत नाही, पण माझ्यामध्ये जेवढी ताकद आहे, मी त्याचा वापर करून उडेन'. आता सरफराजची ही पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. सरफराज टीम इंडियाच्या टेस्ट संघात पुनरागमन करण्यासाठी उत्सुक आहे असं यातून स्पष्ट होतं असं क्रिकेट चाहत्यांचं म्हणणं आहे.
घरगुती क्रिकेटमध्ये शतक आणि धावांचा विक्रम रचणारा सरफराज खान हा मागील अनेक दिवसांपासून टीम इंडियाच्या बाहेर आहे. 2024 मध्ये सरफराज खानला राजकोट येथे इंग्लंड विरुद्ध टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पणाची संधी मिळाली होती. त्याने त्याच्या दोन्ही इनिंगमध्ये अर्धशतक ठोकलं, मात्र ती शतक करण्यात अयशस्वी झाला आणि 62, 68 अशा धावा त्याने केल्या. तर त्यानंतर दहा महिन्याच्या कालावधीत सहा टेस्ट सामने सरफराज खानने खेळले, मात्र त्यानंतर त्याच्या कारकिर्दीला ब्रेक लागला.
सरफराज खानला अनेकदा त्याच्या वाढलेल्या वजनामुळे टीका सहन करावी लागली. मात्र मागील काही वेळापासून त्याने आपल्या फिटनेसवर मेहनत घेतली आणि जवळपास 10 किलो वजन सुद्धा कमी केलं. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याचा परफॉर्मन्स जबरदस्त राहिला. या वर्षीच्या सुरुवातीला रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन मध्ये हैदराबाद विरुद्ध त्याने 227 धावा केल्या. 62 प्रथम श्रेणी सामन्यात त्याने 17 शतक 16 अर्धशतक केली आहेत. तर 43 लिस्ट ए सामन्यात सरफराजच्या नावावर तीन शतक आणि दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे.