English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सरफराज खानच्या टॉपलेस फोटोचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ, सगळे फिटनेस बघतच बसले!

Sarfaraz Khan Topless Picture: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी टीम इंडियाच्या अनेक खेळाडूंनी सराव सुरू केला आहे. संघाची घोषणा अद्याप झालेली नाही, परंतु उजव्या हाताचा फलंदाज सरफराज खानला संधी मिळू शकते असे मानले जात आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 17, 2025, 08:28 AM IST
सरफराज खानच्या टॉपलेस फोटोचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ, सगळे फिटनेस बघतच बसले!

Sarfaraz Khan Topless Picture:  टीम इंडियाचा युवा क्रिकेटर सरफराज खान सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. कारण, सरफराजने नुकताच आपला टॉपलेस फोटो शेअर करत चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. ज्याला अनेकदा ‘अनफिट’ म्हटलं जात होतं, तोच आता आपल्या परफेक्ट बॉडी आणि फिटनेसने चाहत्यांना थक्क करत आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणाऱ्या टेस्ट मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडूंनी सराव सुरू केला आहे. अजून स्क्वॉडची अधिकृत घोषणा झालेली नाही, पण सरफराजला संधी मिळण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी तो सरावाबरोबरच फिटनेसवरही मोठं लक्ष केंद्रीत करत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काही दिवसांपूर्वीच सरफराजने बेंगळुरूमधील एनसीएमध्ये रोहित शर्मासोबतचा फोटो पोस्ट करत चर्चेला सुरुवात केली होती. त्यानंतर त्याने शर्टलेस फोटो शेअर केला आणि काही क्षणांतच सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला. चाहत्यांनी त्याच्या मेहनतीचं आणि तयारीचं भरभरून कौतुक केलं आहे.

Sarfaraz Khan Topless Picture

दमदार कामगिरीने केला प्रभाव

सरफराजने नुकत्याच झालेल्या बुची बाबू स्पर्धेत हरियाणाविरुद्ध नाबाद 109 धावा (109 चेंडूत) ठोकल्या. मुंबईची अवस्था संकटात असताना त्याने हार्दिक तमोरेसोबत 117 धावांची भागीदारी करत संघाला सावरलं. या खेळीमध्ये नऊ चौकार आणि पाच षटकार होते. याआधीच त्याने टीएनसीए XI विरुद्ध 138 धावांची धमाकेदार खेळी केली होती.

रोहित शर्माही सरावात व्यस्त

दरम्यान, रोहित शर्मा देखील सरावात मग्न असून ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत टीम इंडियाचं नेतृत्व करणार आहे. टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्तीनंतर तो सात महिन्यांहून अधिक काळानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुनरागमन करणार आहे.

 

सरफराजच्या फिटनेस आणि सततच्या उत्तम कामगिरीमुळे, चाहत्यांना आता त्याचा टीम इंडियामध्ये प्रवेश लवकरच होईल, अशी अपेक्षा आहे.

FAQ

प्र.१: सरफराज खानचा टॉपलेस फोटो का व्हायरल झाला?
उ.१: सरफराज खानने आपल्या फिटनेस प्रगतीचा दाखला देत सोशल मीडियावर टॉपलेस फोटो शेअर केला. चाहत्यांनी त्याचा बदललेला लुक आणि मेहनत पाहून मोठ्या प्रमाणात कौतुक केलं, त्यामुळे फोटो व्हायरल झाला.

प्र.२: सरफराज खानला आधी ‘अनफिट’ का म्हटलं जात होतं?
उ.२: काही काळापूर्वी त्याच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. मात्र, अलीकडे त्याने वजन कमी करून स्वतःला पूर्णपणे तंदुरुस्त दाखवले आहे.

प्र.३: सरफराजने अलीकडे कोणती कामगिरी केली आहे?
उ.३: बुची बाबू स्पर्धेत त्याने हरियाणाविरुद्ध नाबाद 109 धावांची खेळी केली आणि याआधी टीएनसीए XI विरुद्ध 138 धावांचा डाव खेळला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Indian cricketersarfaraz khanViral photo

इतर बातम्या

बुधवार पेठेत तरुणाला वेश्यांकडून बेदम मारहाण! S*x नंतर असं...

महाराष्ट्र बातम्या