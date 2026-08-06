/खासदाराच्या मुलाचा कहर! 8 सिक्स, 7 चौकार...190 च्या स्ट्राईक रेटने ठोकल्या 95 धावा

दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 सध्या सुरु आहे आणि या लीगमध्ये अनेक रोमांचक सामने क्रिकेट चाहत्यांना पाहायला मिळत आहेत. भारतामध्ये देशांतर्गत होणाऱ्या लीग स्पर्धामध्ये खेळाडूंना त्यांचे कौशल्य दाखवण्याची संधी असते त्याचबरोबर त्यांना मोठ्या स्तरावर स्थान मिळवण्याची देखील संधी मिळते. 5 ऑगस्ट रोजी झालेल्या नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्स विरुद्ध ईस्ट दिल्ली रायडर्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यात नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सच्या सलामीवीर फलंदाजाने मैदानावर कहर केला आणि संघाला विजय मिळवून देण्यात महत्वाचे योगदान दिले. नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सने उत्कृष्ट कामगिरी करत ईस्ट दिल्ली रायडर्सला सहा गडी राखून पराभूत केले. आता या सामन्यात संघाचा कर्णधार सार्थक रंजन याने कमालीची खेळी खेळली आहे.
दिल्ली प्रीमियर लीग नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्स विरुद्ध ईस्ट दिल्ली रायडर्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात कर्णधार सार्थक रंजन नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सच्या विजयाचा हिरो ठरला. या सामन्यामध्ये नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याता निर्णय घेतला होता. या सामन्यात पहिले ईस्ट दिल्ली रायडर्सच्या संघाने फलंदाजी करत 6 विकेट्स गमावून 171 धावा केल्या होत्या. नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सच्या संघाने या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हे लक्ष्य 16 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले आणि विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सच्या कर्णधाराने संघासाठी कशी कामगिरी केली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
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डावाची सुरुवात करताना सार्थक रंजनने अवघ्या 50 चेंडूंमध्ये आठ षटकार आणि सात चौकारांसह 95 धावा ठोकल्या. त्याचे शतक केवळ पाच धावांनी हुकले, पण त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने सामन्याचे चित्र पूर्णपणे पालटून टाकले. त्याने या सामन्यामध्ये 190 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आणि संघाला विजय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. सार्थक रंजन हा पूर्णियाचे लोकसभा खासदार पप्पू यादव यांचा मुलगा आहे. सार्थकची आई, रणजीत रंजन, यादेखील राज्यसभा खासदार आहेत.
वेगवान गोलंदाज सिमरजीत सिंगच्या एकाच षटकात सार्थक रंजनने 29 धावा केल्यावर सामन्याला कलाटणी मिळाली. या षटकानंतर सामना पूर्णपणे नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सच्या हातात गेला होता. सार्थक शतक पूर्ण होण्याआधी पाच धावा कमी असताना बाद झाला असला तरी, विजय जवळपास निश्चित झाला होता. दरम्यान, यश भाटियाने नाबाद अर्धशतक झळकावून चार षटके शिल्लक असताना संघाला विजय मिळवून दिला. भाटियाने सात चौकार आणि एका षटकारासह 34 चेंडूंमध्ये नाबाद 53 धावांचे योगदान दिले.