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खासदाराच्या मुलाचा कहर! 8 सिक्स, 7 चौकार...190 च्या स्ट्राईक रेटने ठोकल्या 95 धावा

नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सने उत्कृष्ट कामगिरी करत ईस्ट दिल्ली रायडर्सला सहा गडी राखून पराभूत केले. आता या सामन्यात संघाचा कर्णधार सार्थक रंजन याने कमालीची खेळी खेळली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 06, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:11 PM IST
खासदाराच्या मुलाचा कहर! 8 सिक्स, 7 चौकार...190 च्या स्ट्राईक रेटने ठोकल्या 95 धावा
Image Credit: लोकसभेतील खासदाराच्या मुलाने केला कहर (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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खासदाराच्या मुलाचा कहर! 8 सिक्स, 7 चौकार...190 च्या स्ट्राईक रेटने ठोकल्या 95 धावा
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