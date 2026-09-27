/नाशिकमधील शेतकऱ्याच्या लेकाने आशियाई खेळांमध्ये सिल्वर मेडलवर कोरलं नाव!

आशियाई खेळ सुरु आहेत, यामध्ये भारताच्या खेळाडूंच्या नवव्या दिवशी मेडल टॅलीमध्ये महत्त्वाची भर दिली आहे. टीम इंडियाच्या हाती आज एकही गोल्ड मेडल लागले नाही पण सिल्वर आणि ब्रान्झ मेडल भारताच्या खात्यामध्ये जमा केले आहेत. अनाहत सिंग, अभय सिंग यांनी सिल्वर मेडल नावावर केले आहेत. तर अॅथेलेटिक्समध्ये भारताच्या खेळाडूंनी कमालीची कामगिरी केली. आता आशियाई खेळाच्या नवव्या दिवसाच्या शेवटी भारताचा उंच उडीपटू सर्वेश कुशारे कमालीची कामगिरी करत सिल्वर मेडल नावावर केले आहे. आता त्याची या स्पर्धेमध्ये कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सर्वेश कुशारेने पुरुषांच्या उंच उडी स्पर्धेत भारतासाठी ऐतिहासिक रौप्य पदक जिंकले आहे. त्याने 2.25 मीटर उडी मारुन हे सिल्वर मेडल नावावर केले आहे, पहिल्या स्थानावर असलेला चायनिझ थायपेईचा उंच उडीपटू होता त्याने देखील 2.25 उंची पार केली. पण 2.28 चे अंतर दोघांनाही पार करता आले नाही त्यामुळे ज्याने 2.25 चे उडी पहिली पार केली असेल तोच खेळाडू पहिल्या क्रमांकावर राहिल. त्याचबरोबर 3000 स्टेपचेसमध्ये भारताच्या महिला धावपटू पारुल चौधरीने भारतासाठी ब्रान्झ मेडल नावावर केले आहे.
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सर्वेश कुशारे हे महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील देवगावचे रहिवासी आहेत. १७ जून १९९५ रोजी जन्मलेले सर्वेश सध्या भारतीय सैन्यात नायब सुभेदार म्हणून कार्यरत आहेत. सामान्य कुटुंबातून आलेल्या सर्वेशने ॲथलेटिक्सची निवड केली. त्यांचे वडील नाशिकमध्ये शेतकरी असून कांद्याची लागवड करतात.
SILVER FOR SARVESH KUSHARE!— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) September 27, 2026
Sarvesh Kushare clears 2.25m to win SILVER in the Men’s High Jump at the Asian Games 2026!
Another athletics medal for Team India! #AsianGames2026 #Athletics #SarveshKushare #TeamIndia #IndiaSportsHub https://t.co/jIN1Szqmyl pic.twitter.com/lgAGeR2qMA
तेजस्विन शंकरने पुरुषांच्या डेकॅथलॉनमध्ये कांस्य पदक जिंकले. त्याने १५०० मीटर शर्यतीत प्रथम क्रमांक पटकावला, परंतु एकूण क्रमवारीत तो पहिल्या दोनमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही. भारताची स्टार खेळाडू, अँसी सोजनने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिलांच्या लांब उडीच्या अंतिम फेरीत आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीने सर्वांना मंत्रमुग्ध केले. तिने सुरुवातीपासूनच आपले वर्चस्व कायम राखले आणि एका शानदार उडीने रौप्य पदकाच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल टाकले.