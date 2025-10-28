जमिनीपासून 350 मीटर उंचीवर खेळवले जाणार FIFA वर्ल्ड कपचे सामने? हवेतील स्टेडियमची झलक पाहा Video

Sky Stadium Saudi Arabia : सौदी अरेबिया हा देश खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ओळखला जातो. आता सौदी अरेबियाने खेळाला नवीन ओळख मिळवून देण्यासाठी एक प्रस्ताव मांडला आहे. हा देश आता त्यांच्या नियोम मेगासिटी प्रोजेक्ट 'द लाइन' अंतर्गत 46,000 प्रेक्षकसंख्या असणारं हवेतील स्टेडियम बंधू इच्छित आहे. हे स्टेडियम जमिनीपासून 350 मीटर उंचीवर असेल. सौदी अरेबियामध्ये 2034 मध्ये फीफा वर्ल्ड कपचं यजमानपद मिळालेलं आहे. सौदी अरेबियाला तंत्रज्ञान, पर्यावरण संरक्षण आणि आकर्षक डिझाइन यांचा मेळ घालणारे एक सुंदर स्टेडियम बांधायचे आहे, ज्यामुळे विज्ञानकथेतील काल्पनिक गोष्टी या सत्यात उतरतील. येथे पोहोचण्यासाठी, हाय-स्पीड लिफ्ट आणि ऑटोमॅटिक पॉड्स (स्वयंचलित कॅप्सूल) वापरल्या जातील आणि ते पूर्णपणे रिन्यूएबल एनर्जीवर चालतील.
सौदी अरेबियातील या स्टेडियमच्या डिझाईनचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत असून या स्टेडियमचं डिझाईन 'द लाइन' च्या काचे सारख्या उंच इमारतीच्या मध्ये बनवलं गेलं आहे. येथून खेळाडू आणि प्रेक्षक वाळवंटाचा सुंदर नजरा सुद्धा पाहू शकतील. सौदी अरेबियाच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा आणि क्रीडा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे प्रतीक म्हणून पाहतात. या प्रकल्पाचे वर्णन तंत्रज्ञान, आधुनिकता आणि भव्यतेचे एक अद्वितीय मिश्रण म्हणून केले जात आहे.
काही लोकं या स्टेडियमच्या भव्यतेनं आश्चर्यचकित झालेत तर काहींनी प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लोकांनी अशा उंच स्टेडियममध्ये कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि हजारो प्रेक्षकांच्या उपस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र तरीही हा प्रकल्प सौदी अरेबियाच्या मोठ्या बदलाच्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रदर्शन करणारा ठरतोय. जर हे स्टेडियम प्रत्यक्षात उभारले तर अनेकांसाठी 2034 चा फिफा वर्ल्ड कप केवळ मैदानावरील खेळासाठीच नव्हे तर त्याच्या भव्य आणि आगळ्या वेगळ्या स्टेडियमसाठी देखील लक्षात ठेवला जाईल. सौदी अरेबियाने अधिकृतपणे या स्टेडियमचा व्हिडीओ कुठेही शेअर केलेला नाही. मात्र सोशल मीडियावर मात्र या स्टेडियम संदर्भातील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
Saudi Arabia is set to construct the world's first-ever "sky stadium," officially called NEOM Stadium. Suspended 1,150 feet above the ground, the venue is expected to open around 2032 and will host matches for the 2034 FIFA World Cup. pic.twitter.com/yfkp79YlHa
Edwin Musoni (EdwinMusoni) October 26, 2025
सौदी अरेबियाकडे 2034 फीफा वर्ल्ड कपचं यजमानपद आहे. त्यांनी यासाठी एक अनोखा आर्किटेक प्लॅन सादर केलेला आहे. सौदी अरेबियाने देशाच्या वायव्येकडील भागात बांधल्या जाणाऱ्या ५०० अब्ज डॉलर्सच्या भविष्यकालीन शहर प्रकल्प, निओमचा भाग म्हणून 'स्काय स्टेडियम' ची संकल्पना सादर केली आहे.
'स्काय स्टेडियम' म्हणजे काय?
सौदी अरेबियाने निओम (Neom) मेगासिटी प्रोजेक्टच्या 'द लाइन' अंतर्गत प्रस्तावित हे जगातील पहिले हवेतील स्टेडियम आहे. हे तंत्रज्ञान, पर्यावरण संरक्षण आणि आकर्षक डिझाइनचे मिश्रण असून, विज्ञानकथेप्रमाणे भव्य आहे. हे २०३४ फिफा वर्ल्ड कपसाठी तयार केले जाईल.
स्टेडियम कुठे आणि किती उंचीवर बांधले जाईल?
हे सौदी अरेबियाच्या वायव्य भागातील निओम शहराच्या 'द लाइन' प्रोजेक्टमध्ये बांधले जाईल. हे स्टेडियम जमिनीपासून ३५० मीटर उंचीवर असेल, ज्यामुळे प्रेक्षकांना वाळवंटाचा सुंदर नजारा दिसेल. डिझाइन 'द लाइन'च्या काचेसारख्या उंच इमारतीशी एकरूप आहे.
स्टेडियमची क्षमता किती आहे?
स्टेडियममध्ये ४६,००० (किंवा ४६,०१०) प्रेक्षक बसू शकतील. हे वर्ल्ड कपसाठी ग्रुप स्टेज, राऊंड ऑफ ३२ आणि क्वार्टरफायनलपर्यंतचे सामने घेऊ शकेल.