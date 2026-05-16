'तो धोनी मला आवडत नाही....' माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने MS Dhoni विषयी व्यक्त केलं स्पष्ट मत

Saurav Ganguly About MS Dhoni : भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये एम एस धोनी विषयी भाष्य केलं. यात त्याने मला फेज टू चा धोनी नाही तर फेज वनचा धोनी आवडतो असं म्हटलं. तसेच त्याने यावेळी धोनीच्या शॉट्सची सुद्धा प्रशंसा केली.
Saurav Ganguly About MS Dhoni : भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली (Saurav Ganguly) याने भारतीय क्रिकेटसाठी दिलेलं योगदान विसरता येणार नाहीये. सौरव गांगुलीने त्याच्या कर्णधारपदाची कारकिर्दीत अनेक खेळाडूंचं करिअर सुद्धा घडवलं आणि त्यांना संधी दिली. ज्यातील एक मोठं नाव हे एम एस धोनीचं आहे. महेंद्र सिंह धोनीने 2004 मध्ये भारतासाठी पहिला वनडे सामना खेळला. हा सामना सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वात त्याने बांगलादेशच्या चटोग्राम येथे खेळला होता, ज्यामुळे त्याने कधीही मागे वळून पाहिलं नाही आणि एका मागोमाग एक रेकॉर्ड केले. एम एस धोनीच्या (MS Dhoni) नेतृत्वात मग भारताने तब्बल तीन आयसीसी ट्रॉफी सुद्धा जिंकल्या. सौरव गांगुलीने राज शमानीच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना एम एस धोनी विषयी त्याचं स्पष्ट मत व्यक्त केलं.
सौरव गांगुलीने राज शमानीच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना सांगितलं की त्याला फेज टू वाला धोनी नाही तर फेज वन वाला धोनी आवडतो. कारण सुरुवातीला धोनी खूप लांब लांब सिक्स मारायचा. सौरव गांगुलीने म्हटले की, 'रांचीमधून क्रिकेटर झालाच नव्हता. पण एम एस धोनीला पाहा कसा क्रिकेटर बनला आणि पुढे जाऊन कसा संघाचा कर्णधार सुद्धा बनला. इथे माइंडसेट शिफ्ट होण्याची गरज आहे आणि ते तुम्ही करू शकता तुमच्या प्रदर्शनामुळे. मी खूप कमीवेळा पाहिलंय एम एस धोनी सिक्स मारताना. जेव्हा सुरुवातीला तो आला तेव्हा मी कर्णधार होतो. तो कुठे कुठे सिक्स मारायचा. मला फेज टूचा धोनी आवडत नाही. मला फेज वनचा धोनी आवडतो. जो फक्त सिक्सच मारायचा. बॅट उचलली की सिक्स. तो सिंगल धाव घेणारा धोनी मला आवडत नाही.
Look how Big MS Dhoni became who is from Ranchi You haven't seen the Phase 1 dhoni who used deal in sixes only I Don't Like phase two Dhoni who goes for Single double more. pic.twitter.com/SPBDraO9o8
सौरव गांगुलीने अनेक वर्ष भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यानंतर तो 2008 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. सौरव गांगुलीने 113 टेस्ट सामन्यात 7212 धावा आणि 32 विकेट सुद्धा घेतल्या. तर 311 वनडे सामन्यात त्याने 11363 धावा आणि 100 विकेट सुद्धा घेतल्यात. सौरव गांगुलीने आयपीएलमध्ये 59 सामने खेळले असून यात 1349 धावा आणि 10 विकेट सुद्धा घेतल्या.