क्रिकेटच्या नावाखाली मोठा घोटाळा! संघात स्थान मिळवण्यासाठी पिता-पुत्राची 14.30 लाख रुपयांची फसवणूक

Scam on the name of bihar cricket team selection: गेल्या अनेक दशकापासून अनेक मुलांना क्रिकेटर बनायचं आहे. देशात क्रिकेटर्सची क्रेझ, प्रसिद्धी आणि पैसे यामुळे क्रिकेटर बनाव असं अनेक मुलांना वाटतं. मुलं क्रिकेटसाठी काहीही करू शकतात. यामुळेच अनेक फसवणुकीच्या घटनाही घडत आहेत. बिहार क्रिकेट संघात मुलाची निवड करून देण्याच्या बहाण्याने एका पिता पुत्राची मोठी फसवणूक झाली आहे. आरोपींच्या एका गटाने एका वडिलांना 14.30 लाख रुपयांची फसवणूक केली. आरोपीने पीडितेला क्रिकेट अकादमी आणि बिहारमध्ये चांगली प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून फसवले. पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी तक्रार दाखल केली आहे.
पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
उत्तर प्रदेशातील हापूर येथील पोलिसांकडे दाखल केलेल्या अहवालात ब्रिजेश सिंह यांनी म्हटले आहे की, त्यांचा मुलगा भावेश कुमार हापूर येथील संस्कार क्रिकेट अकादमीमध्ये सराव करतो. 2022 मध्ये एका स्पर्धेदरम्यान भावेशची भेट बुलंदशहरमधील विराट उर्फ मुकुल त्यागीशी झाली. मुकुल त्यागीने लालच देत भावेशला त्याच्या जाळ्यात ओढलं. त्याने त्याला आमिष दाखवले की त्याचे ओळखीचे, वाराणसीमध्ये राहणारे मोनू आणि सहर्ष आनंद यांचे बिहार क्रिकेटमध्ये चांगले कॉन्टॅक आहे आणि ते वाराणसीमध्ये एमएस क्रिकेट अकादमी चालवतात.
मुकुलने दावा केला की 15 लाख रुपयांत तो भावेशला बिहार संघात निवडून देईल आणि तो 19 वर्षांखालील एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यांमध्ये किमान दोन सामने खेळेल. जर तो खेळला नाही तर परतफेड करण्याची हमीही त्याने दिली होती.
सुरुवातीला पीडितेने त्यांच्या मुलाच्या आग्रहपुढे नकार दिला, पण नंतर मुकुल त्याच्या घरी आला आणि गाझियाबादमध्ये क्रिकेट अकादमी चालवणाऱ्या किशनशी बोलून त्याला विश्वासात घेतले. यानंतर, पीडितेने ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२२ मध्ये मुकुल त्यागी आणि सहर्ष आनंद यांच्या बँक खात्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने तब्ब्ल एकूण १४ लाख ३० हजार रुपये ट्रान्सफर केले.
या आरोपांनी मुलाला सरावासाठी बिहारला बोलावले, बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि बँक खातेही उघडले. त्यांनी बनावट निवड पत्र देखील दिले, परंतु शेवटी मुलाला सामन्यात खेळण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. यानंतर पिडीत पिता-पुत्रांनी पैसे परत मागितले तेव्हा, आरोपींनी सबबी सांगितल्या. नंतर त्याने पैसे परत करण्यास नकार दिला.
पोलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह म्हणाले की, विराट उर्फ मुकुल त्यागी, किशन, मोनू आणि सहर्ष आनंद यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल आणि आरोपींवर कारवाई केली जाईल. त्याच वेळी, वाराणसी क्रिकेट असोसिएशनचे संघटन सचिव पीपी आनंद मिश्रा यांच्या मते, मोनू आणि सहर्ष हे उत्तर प्रदेशच्या अंडर १९ संघात खेळल्याचा दावा करतात, परंतु त्यांचा कोणताही रेकॉर्ड नाही.