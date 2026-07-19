/अर्जेंटिना विरुद्ध स्पेन सामन्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर;फिफा वर्ल्ड कप फायनलची क्रेझ;कुठे झालाय निर्णय?

फिफा विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, फुटबॉलप्रेमींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या केरळमध्ये राज्य सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांना विशेष सुट्टी जाहीर केली आहे. अर्जेंटिना आणि स्पेन यांच्यात होणाऱ्या बहुचर्चित अंतिम सामन्यामुळे लाखो चाहते रात्रभर सामना पाहू शकतील, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. फुटबॉल संस्कृतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या केरळमध्ये या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.
केरळ सरकारने फिफा विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. अंतिम सामना भारतीय वेळेनुसार पहाटे होणार असल्याने विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना सामना पाहण्यासाठी अडचण येऊ नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. फुटबॉलप्रेमी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या केरळमध्ये हा निर्णय उत्साहाने स्वीकारला गेला आहे.
या अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाचे अनुभवी स्टार लिओनेल मेस्सी आणि स्पेनचा युवा सुपरस्टार लामिन यामाल यांच्यातील संभाव्य सामना हा सर्वात मोठा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. एका बाजूला कारकिर्दीच्या अखेरीस आणखी एक विश्वविजेतेपद मिळवण्याचा मेस्सीचा प्रयत्न आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्पेनला विजेतेपद मिळवून देण्याची जबाबदारी यामालवर असेल. त्यामुळे जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांमध्ये या सामन्याबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे.
भारतामध्ये क्रिकेटला सर्वाधिक लोकप्रियता असली तरी केरळमध्ये फुटबॉलला विशेष स्थान आहे. विश्वचषकादरम्यान विविध देशांचे झेंडे, मोठे कटआउट, रॅली आणि सामूहिक स्क्रीनिंगचे आयोजन करण्याची परंपरा येथे अनेक वर्षांपासून आहे. अर्जेंटिना, ब्राझील आणि स्पेन यांसारख्या संघांचे लाखो चाहते केरळमध्ये असल्याने अंतिम सामन्याला उत्सवाचे स्वरूप आले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना रात्रभर सामना पाहिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शाळा किंवा महाविद्यालयात जाण्याची चिंता राहणार नाही. अनेक शैक्षणिक संस्थांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, विद्यार्थ्यांच्या सहभागामुळे क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल, असे मत व्यक्त केले आहे.
अंतिम सामन्याच्या निमित्ताने राज्यभरात मोठ्या स्क्रीनवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण, कॅफे, रेस्टॉरंट आणि सार्वजनिक ठिकाणी विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक व्यवसाय, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि पर्यटन क्षेत्रालाही याचा सकारात्मक आर्थिक लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केरळ सरकारचा हा निर्णय केवळ सुट्टीपुरता मर्यादित नसून, राज्यातील फुटबॉल संस्कृतीचे प्रतीक मानला जात आहे. खेळाला प्रोत्साहन देणे, चाहत्यांच्या भावना लक्षात घेणे आणि जागतिक क्रीडा स्पर्धांबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे, हा या निर्णयामागील व्यापक संदेश असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे फिफा विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यापूर्वी केरळ पुन्हा एकदा जागतिक फुटबॉल नकाशावर चर्चेत आले आहे.