English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिल्ली ब्लास्टमुळे क्रिकेट सामना हाय अलर्टवर? लाल किल्ल्याजवळील स्टेडियमची सुरक्षा वाढवली

Delhi Blast : दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळील मेट्रो स्टेशन जवळ उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये स्फोट झाला. यात जवळपास 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Nov 10, 2025, 11:25 PM IST
दिल्ली ब्लास्टमुळे क्रिकेट सामना हाय अलर्टवर? लाल किल्ल्याजवळील स्टेडियमची सुरक्षा वाढवली
(Photo Credit : Social Media)

Delhi Blast : सोमवारी संध्याकाळी 6: 45 च्या सुमारास दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळील मेट्रो स्टेशन जवळ उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये स्फोट झाला. हा स्फोट इतका भीषण होता की यात जवळपास 8 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय, तर अनेकजण जखमी सुद्धा आहेत. या स्फोटामुळे संपूर्ण देश हादरला असून गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः पोलीस आणि जवानांसह घटनास्थळाची पाहणी केली होती. या स्फोटानंतर आता स्फोट झालेल्या घटनेपासून जवळ असलेल्या अरुण जेटली स्टेडियमची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. अरुण जेटली स्टेडियमवर सध्या दिल्ली विरुद्ध जम्मू काश्मीर रणजी ट्रॉफीचा सामना खेळवला जातोय. त्यामुळे या सामन्यावर आता संकटांचे ढग आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली आणि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) चे सचिव अशोक शर्मा यांचं म्हणणं आहे की दिल्ली पोलिसांकडे स्टेडियमची सुरक्षा वाढवण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. या स्फोटामध्ये आतापर्यंत 9 लोकांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. हा स्फोट लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट नंबर 1 जवळ रेड लाईटवर झाला. 

डीडीसीएचे सचिव अशोक शर्माने म्हटले की, 'दिल्ली विरुद्ध जम्मू काश्मीर यांच्यात रणजी ट्रॉफी सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी अरुण जेटली स्टेडियमजवळ सुरक्षा वाढवली जाईल. मी दिल्ली पोलिसांना स्टेडियममध्ये अधिक सुरक्षा दल तैनात करण्याची विनंती करेन'.

दिल्लीतील स्फोटाचे कारण काय आहे याचा तपास सुरू आहे. या स्फोटाच्या काही तास आधी, दिल्लीजवळील फरीदाबादमध्ये 2900 किलो संशयित अमोनियम नायट्रेट सापडले होते, जे स्फोटके तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा मुख्य घटक होता. या स्फोटकाचा वापर करून दिल्लीत मोठा हल्ला करण्याचा कट रचला जात असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

रणजी ट्रॉफी सामन्याबाबत बोलायचं झालं तर चौथ्या दिवशी जम्मू काश्मीरला विजयासाठी 124 धावा करायच्या आहेत. चौथ्या इनिंगमध्ये जम्मू काश्मीरला 179  धावांचं लक्ष्य मिळालं. तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाअखेर त्यांनी 2 विकेट गमावून 55 धावा केल्या होत्या. जम्मू आणि काश्मीर अजूनही विजयापासून 124 धावांनी दूर आहे. मंगळवारी सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी कोणता संघ कसा परफॉर्म करतो आणि दिल्ली स्फोटाचा या सामन्यावर काही परिणाम दिसून येतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ : 

रणजी ट्रॉफी सामन्यावर स्फोटाचा काय परिणाम होईल?
रणजी ट्रॉफी सामन्यावर स्फोटाचा परिणाम होऊ शकतो, कारण स्टेडियमची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

फरीदाबादमध्ये काय सापडले?
फरीदाबादमध्ये 2900 किलो संशयित अमोनियम नायट्रेट सापडले आहे, जे स्फोटके तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा मुख्य घटक आहे.

अरुण जेटली स्टेडियममध्ये कोणता सामना होणार आहे?
अरुण जेटली स्टेडियममध्ये दिल्ली विरुद्ध जम्मू काश्मीर रणजी ट्रॉफीचा सामना होणार आहे.

About the Author
Tags:
delhi blastmarathi newsranji trophy matchArun Jately Stadium

इतर बातम्या

दिल्ली लाल किल्ला स्फोटाबाबत मोठी अपडेट! तबलिगी जमातचे 7 जण...

भारत