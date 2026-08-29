'कर्णधारपद जाण्यापूर्वी 2-3 वेळा फोन करून मला...' सूर्यकुमारने सिलेक्टर कमिटीच्या कारवाई विषयी केला खुलासा

Suryakumar Yadav Team India : टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्याकडून बीसीसीआयच्या सिलेक्टर कमिटीने वर्ल्ड कप विजयानंतर कर्णधारपद काढून घेतले. एवढंच नाही तर त्याला आयर्लंड विरुद्ध इंग्लंड दौऱ्यात टीम इंडियात सुद्धा संधी दिली नाही. सूर्यकुमारच्या ऐवजी कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची निवड करण्यात आली. मागील जवळपास दोन वर्षांपासून सूर्यकुमार यादवच्या बॅटमधून धावा निघत नसल्याने अखेरीस बीसीसीआय सिलेक्टर कमिटीला हा निर्णय घ्यावा लागला असं बोललं जातं होतं. मात्र सूर्यकुमारच्या नेतृत्वात भारताने दोन वर्षात एकही सीरिज गमावली नव्हती.
निवड प्रक्रियेविषयी बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी जेव्हा टीम इंडियाची घोषणा करायची होती तेव्हा निवडकर्त्यानी मला फोनकरून त्यांचा निर्णय सांगितला होता. सूर्याने सांगितलं की, 'त्यांनी संघाची घोषणा करण्याच्या दोन ते तीन दिवस आधी मला फोन केला होता आणि म्हटलं होतं की आता पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. मी त्यांना माझी कोणतीही कठोर रिऍक्शन दिली नाही, कारण सूर्या कधीच असा नव्हता. त्यांनी जो निर्णय घेतला तो संघाच्या चांगल्यासाठीच घेतला असेल. मी त्यांना म्हणालो की तुम्ही तुमचा निर्णय घेतलात आणि तो मला सांगितलात, मला काही अडचण नाही'.
सूर्यकुमारने कबुल केलं की त्याने अगदी मोकळेपणाने आणि शांततेने हा निर्णय स्वीकार केला मात्र त्याच्यासाठी हा निर्णय पचवणं सोपं नव्हतं. वर्ल्ड कप आणि आशिया कप सारख्या मोठ्या स्पर्धा जिंकूनही अशा प्रकारे संघातून बाहेर काढलं जाणं हे त्याच्यासाठी निराशाजनक होतं. आपली खंत व्यक्त करताना ते म्हणाले, 'मला नक्कीच थोडी निराशा झाली होती. जेव्हा तुम्ही दोन वर्षांत एकही मालिका गमावलेली नसते आणि वर्ल्ड कप तसेच आशिया कप सुद्धा जिंकलेला असतो, तेव्हा ती विजयी लय (मोमेंटम) कायम राहील अशी अपेक्षा असते. सर्व काही इतके सुरळीत चालले असताना बदल करण्याचे कारण काय होते? हा विचार माझ्या मनात सतत घोळत होता; दीड महिना मी घरी बसून याच गोष्टीचा विचार करत होतो'.
सूर्यकुमार यादव हा प्रो गोविंदाच्या इव्हेन्टमध्ये आला होता. तेव्हा पत्रकारांनी त्याला प्रश्न विचारला की सूर्या पुन्हा मैदानावर कधी दिसणार? यावर उत्तर देताना सूर्या म्हणाला की, 'हे पाहा मी मेहनत तर पूर्ण करतोय. जर सगळं काही चांगलं राहिलं तर चांगलंच होईल'.