शर्ट उचलला, मुलाच्या फोटोचं चुंबन घेतं ढसाढसा रडला फुटबॉलर 'बाप', FIFA वर्ल्ड कप कपमधील भावूक क्षण

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या सेनेगल विरुद्ध इराक सामन्यात सेनेगलच्या संघाने ऐतिहासिक कामगिरी करून इराकला 5-0 ने पराभूत केले. तर दुसरीकडे मैदानावर असा भावुक क्षण पाहायला मिळाला की प्रेक्षकांचे डोळे सुद्धा पाणावले. सामन्याची सुरुवात झाल्यावर काही मिनिटातच पहिला गोल झाला आणि 34 वर्षांचा अनुभवी डिफेंडर अब्दुलाये सेक याने मैदानावर त्याच्या दिवंगत मुलाला श्रद्धांजली दिली. हा गोल झाल्यावर अब्दुलाये सेकने आपला टीशर्ट उचलला आणि अनेक दिवसांपासून हृदयात साचलेलं दुःख त्याने जगासमोर आणलं.
टोरंटो स्टेडियमवर सेनेगल विरुद्ध इराक सामन्यात चौथ्या मिनिटाला सेनेगलला कॉर्नर किक मिळाली. अब्दुलाये सेकने हवेत उडी मारून जोरदार हेडर शॉट खेळला. जो सोबतचा खेळाडू हबीब दियारा डिफ्लेक्ट होऊन इराकच्या नेटमध्ये जाऊन बसला. सामन्याच्या या जबरदस्त सुरुवातीनंतर संपूर्ण संघ जल्लोष करत असताना अब्दुलाये सेक मात्र शांत राहिला. त्याने आपली जर्सी वर उचलली आणि त्याखाली घातलेला टी-शर्ट दाखवला, ज्यावर त्याच्या दिवंगत मुलाचा फोटो होता. सेकने घातलेल्या टीशर्टवर मोठ्या अक्षरात 'फॉरेव्हर' असं लिहिलेलं होतं. सेकने त्या फोटोवर बोट ठेवलं आणि त्याचं चुंबन घेऊन दोन्ही हात हे आकाशाकडे दाखवत इशारा केला. तो आपले अश्रू थांबवू शकला नाही. मैदानावर उपस्थित त्याच्या सोबतच्या खेळाडूंना सुद्धा हा भावनिक क्षण समजला आणि त्यांनी प्रेमाने अब्दुलाये सेकला जवळ घेतले.
फिफा वर्ल्ड कपच्या सेनेगल विरुद्ध इराक सामन्यात सेनेगलचा संपूर्ण संघ इराकवर हावी झाला. 13 व्या मिनिटाला इराकचा डिफेंडर रेबिन सुलाकाला सादियो मानेला चुकीच्या पद्धतीने पाडण्यासाठी रेड कार्ड देण्यात आलं. सेनेगलने एक एक करून एकूण 5 गोल केले. हा कोणत्याही आफ्रिकी देशाने फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील नोंदवलेला सर्वात मोठा विजय होता.
पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर सेनेगल संघासमोर स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचे संकट होते, परंतु 5-0 च्या या विजयाने त्यांचे नशीब पालटलं. या दणदणीत विजयामुळे सेनेगलने 'गट I' (Group I) मध्ये तिसरे स्थान निश्चित केले असून, त्यांच्या गोल फरकातही (+२) लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सर्वोत्तम संघांच्या गुणतालिकेत ते आता पाचव्या स्थानावर पोहोचले आहेत, ज्यामुळे बाद फेरीत (नॉकआउट स्टेज) धडक मारण्याच्या त्यांच्या आशा बळावल्या आहेत. दरम्यान, सलग तीन पराभवांनंतर इराकचा वर्ल्ड कप 2026 चा प्रवास संपुष्टात आला आहे.